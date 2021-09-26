 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Европу ждет катастрофическая зима, - Улле Линдстрем
00:02 28.09.2021

Безудержно растущие цены на газ в Европе, выросшие втрое за несколько месяцев, в первую очередь объясняются сокращением поставок "Газпрома", пишет автор. Другое объяснение - европейский рынок стал гораздо более зависимым от погоды. Где правда и каковы цены на электричество в Европе?
Svenska Dagbladet (Швеция): напор газа упал - ожидается катастрофическая зима

Улле Линдстрем (Olle Lindström)

Россияне экспортируют в Европу очень умеренное количество газа. Из-за этого в Европе его дефицит, а цены на электричество подскочили.

"Если в Европе случится холодная зима, это будет катастрофой", - говорит Арне Эстерлинд (Arne Österlind) из компании Shepherd Energy, инвестиционный менеджер и консультант по энергетическому рынку.

Безудержно растущие цены на газ в Европе, которые увеличились в три раза всего за несколько месяцев, в первую очередь объясняются тем, что меньше газа стал предлагать российский "Газпром" - главным образом по той газотранспортной системе, что идет через Украину. На октябрь Россия забронировала необычно небольшой объем транзитных мощностей, а на европейских складах рекордно мало запасов, по словам главного инвестиционного менеджера Арне Эстерлинда. В то же время открытие нового газопровода "Северный поток - 2" все откладывается.

Другое объяснение заключается в том, что европейский рынок стал гораздо более зависимым от погоды. Особенно он страдает, когда нет ветра.

Свой вклад в эту ситуацию вносит и то, что вырос глобальный спрос на газ. Например, Бразилия начала скупать на рынке американский газ, так как у них тоже проблемы с запасами - из-за низкого уровня воды в водохранилищах. А обычно этот газ идет как раз на экспорт в Европу.

В Великобритании рекордно высокие цены на газ и электричество оказались на самой вершине политической повестки. Один министр на днях был вынужден призвать людей не скупать в панике продукты, которые могут закончиться, когда начнется реальный дефицит углекислого газа, например, для пива и газировки. Электростанции на угле сейчас предлагают поработать дольше, чем было запланировано.

Во многих других странах проблема с электричеством и газом тоже встала очень остро. В Испании, где люди вышли на улицы, чтобы протестовать против высоких цен, политики запустили несколько странную модель: энергетические предприятия, которые сейчас гребут золото лопатой, должны отдавать часть прибыли, которую государство потом передает потребителям. В Италии правительство решило временно снизить стоимость других системных жилищно-коммунальных услуг, помимо газа и электричества, чтобы немного уменьшить коммунальные счета граждан.

А ведь на дворе только сентябрь. Если зима окажется в Европе необычно холодной, это станет настоящей катастрофой, считает Арне Эстерлинд. Он, как и другие эксперты, не исключает, что локальное отключение электричества станет одним из решений, когда мощностей перестанет хватать.

Взлетевшие до небес цены на газ непосредственно влияют на цены на электричество в том числе и в Швеции, хотя у нас и нет электростанций, работающих на газе. Газ сейчас стоит примерно 70 евро за МВтч, что в пересчете на цену за электричество составляет 140 евро за МВтч или примерно 150 эре за кВт (примерно 12 рублей - прим. перев.), по словам Эстерлинда. А это приблизительно столько же, сколько в последнее время стоило немецкое электричество, которое "импортировалось" в южную Швецию через все умножающиеся кабели, переброшенные через границы. Торговля электричеством - это также важное объяснение тому, что на юге Норвегии в последние дни самые высокие цены на электричество в Скандинавии, хотя эта страна просто купается в дешевой гидроэнергии.

Однако в настоящий момент никакого дефицита мощностей в шведской системе электроснабжения пока нет, сообщает компания Svenska Kraftnät (шведская государственная компания-оператор электросети- прим. перев.).

Но он может возникнуть - на это уже сейчас указывает ряд признаков. Значительно меньшее, чем обычно, количество воды в скандинавских водохранилищах и ситуация общего дефицита на континенте, мощная активизация промышленности и высокое потребление ею электричества вследствие этого. Уменьшение доли атомной энергии при более интенсивном использовании энергии ветра делают электросистемы более чувствительными к изменениям погоды.

"Мы все ближе и ближе подходим к краю", - говорит Арне Эстерлинд.

Цены на электричество в Европе:
Вот как сейчас (на 25 сентября) выглядят цены на электричество в некоторых европейских странах (в среднем).
Северная Швеция, 57 эре/кВт (примерно 4 рубля 56 копеек)
Южная Швеция, 105 эре/кВт (примерно 8 рублей 4 копейки)
Южная Норвегия, 108 эре/кВт (примерно 8 рублей 64 копейки)
Дания (Ютландия), 126 эре/кВт (примерно 10 рублей 8 копеек)
Германия, 128 эре/кВт (примерно 10 рублей 24 копейки)
Великобритания, 156 эре/кВт (примерно 12 рублей 48 копеек)
Франция, 147 эре/кВт (примерно 11 рублей 76 копеек)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632776520
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