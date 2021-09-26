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Эмомали Рахмон чувствует угрозу с другого берега Пянджа, - В.Панфилова
00:09 28.09.2021

Заявления Душанбе вызвали напряженность между Россией и Афганистаном
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

таджикистан, праздник, независимость, рахмон, антитеррор, афганистан, талибы, иг, аль каида Президент Эмомали Рахмон принял участие в фестивале меда в Дарвазе.
Праздничные мероприятия, приуроченные к 30-летию независимости Таджикистана, начались 27 сентября в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). В торжествах принимает участие президент Эмомали Рахмон. Рабочую поездку в регион он начал с посещения района Дарваз, который считается вратами Памира. Вояж президента в Горный Бадахшан проходит на фоне угроз Таджикистану со стороны нового правительства Афганистана и концентрации боевиков на афгано-таджикской границе. Накануне все силовые структуры Таджикистана были приведены в режим повышенной боевой готовности.

В Дарвазе Эмомали Рахмон принял участие в фестивале меда и посетил выставку сельхозпродукции, открыл здание Центра юстиции и детскую площадку.

Всего за четыре дня пребывания Рахмона в автономии будут введены в эксплуатацию более 120 государственных и общественных объектов и заложен фундамент площадей в ряде населенных пунктов ГБАО для установки флага и герба Таджикистана.

"Ситуация на Памире спокойная. В Хороге уже больше двух недель – песни и пляски. На той стороне (в Афганистане. – "НГ") есть беженцы, но их не пропускают таджикские пограничники. Сообщения о концентрации боевиков запрещенной в РФ и в Таджикистане группировки "Ансоруллах" в афганском кишлаке Мой-Май соответствуют действительности, но сами боевики ведут себя тихо, зная, что российские военнослужащие в случае чего помогут Таджикистану. Если бы не 201-я военная база РФ в Таджикистане, то, возможно, они бы попытались прорвать границу", – сказала "НГ" эксперт из ГБАО София Мусофир.

Таджикские силовики перешли на усиленный режим несения службы. Здесь все-таки не исключают обострения на бадахшанском участке таджикско-афганской границы. "Мы чувствуем угрозу с того берега Пянджа и готовы отразить любую атаку", – сказал Радио "Озоди" (таджикская служба Радио "Свобода" – признана в РФ иностранным агентом) источник в силовых структурах Таджикистана. Он уточнил, что группировка "Ансоруллах" ("Джамаат Ансоруллах") – единственная террористическая организация, в которую входят уроженцы Таджикистана, – все эти годы воевала на стороне талибов. Именно они подняли флаг запрещенного в РФ движения "Талибан" на границе с Таджикистаном, и, по сути, боевики "Ансоруллах" ее и охраняют.

Помимо этого в Файзабаде – административном центре афганского Бадахшана – созданы ячейки другой террористической группировки смертников "Лашкаре Мансури" (запрещена в РФ), которая занимается организацией атак террористами-смертниками. Государственное информационное агентство Афганистана "Бохтар" сообщило, что ячейка "Лашкаре Мансури" в Бадахшане создана для отражения возможных нападений на подразделения "Талибана".

Сообщения об усилении талибов на севере Афганистана и активизации боевиков "Ансоруллах" на границе с Таджикистаном стали поступать после заявления Эмомали Рахмона о непризнании власти "Талибана" в Афганистане. В недавнем выступлении с трибуны ООН Рахмон призвал новые афганские власти сформировать инклюзивное правительство с участием афганских таджиков, которых, по его данным, 46% от общего населения страны. Он назвал ситуацию в Афганистане "серьезной угрозой региональной безопасности".

Таджикский лидер заявил, что после прихода к власти "Талибана" мирные жители Афганистана сталкиваются с невиданным насилием. "Речь идет о массовых убийствах жителей… эта ситуация организована извне и навязана афганскому народу", – сказал он, не уточнив, кого подразумевал под внешними силами. По словам Рахмона, различные террористические группировки, в том числе "Исламское государство" (запрещено в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ), активно используют нестабильную ситуацию в Афганистане для укрепления своих позиций. "Другими словами, вызывает беспокойство и сожаление то, что сегодня Афганистан снова стоит на опасном пути превращения в рассадник международного терроризма", – отметил Рахмон.

На заявление президента Таджикистана отреагировал первый заместитель премьер-министра Исламского Эмирата Афганистан Абдул Гани Барадар. В интервью телеканалу Al Jazeera он заявил: "Таджикистан вмешивается в наши дела. На каждое действие есть противодействие".

"Объективно какие-либо угрозы со стороны талибов Таджикистану пока не звучат. Конечно, исключать провокационные действия с той стороны нельзя, особенно от неталибских структур. Но их причины могут быть разными, в том числе связанными с переделом наркорынка на границе", – сказал эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. Заявление же Барадара он связывает с взаимоотношениями между Душанбе и панджшерской оппозицией (афганская провинция Панджшер – населенная этническими таджиками и возглавляемая Ахмадом Масудом – сыном убитого лидера Северного альянса Ахмад Шер Масуда. – "НГ"). Дело в том, что просочилась информация о встрече представителей панджшерской оппозиции во главе с Ахмадом Масудом и Амрулло Салехом (бывший вице-президент афганского правительства. – "НГ") с Эмомали Рахмоном в Душанбе. Об этом, в частности, сообщили сами лидеры панджшерского сопротивления в своем Telegram-канале.

"Таджикские власти никак не отреагировали, чем вызвали напряженность в отношениях не только с Кабулом, но и между Москвой и Кабулом, поскольку России придется так или иначе работать с "Талибаном", – считает Князев. По его словам, не контактировать с талибами нельзя. "Эмомали Рахмон своей антиталибской позицией отрабатывает внутреннюю повестку по консолидации общества, поскольку в скором времени предстоит транзит власти", – считает эксперт.

Источник - ng.ru
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