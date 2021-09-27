Перенос сроков голосования может вновь взорвать Ливию, - Равиль Мустафин

00:13 28.09.2021

27.09.2021



Почему глава Президентского совета призывает кандидатов не баллотироваться в парламент

Равиль Мустафин



Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.



Через неделю после вынесенного Палатой представителей (парламентом) вотума недоверия переходному Правительству национального единства под руководством Абдель Хамида Дбейбы глава Президентского совета (ПС) Мухаммед Менфи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что считает целесообразным перенести президентские и парламентские выборы с декабря на более поздние сроки. Призыв главы ПС к ливийским политикам снять свои кандидатуры и отказаться от участия в выборах еще больше осложнит и без того непростую обстановку, которая накаляется по мере приближения намеченной даты голосования.



Пока трудно сказать, что подвигло Менфи к такому призыву – желание выступить в пику вынесенному вотуму недоверия, давление на главу ПС исламистов, крепко засевших в Высшем государственном совете (ВГС) или плод собственных размышлений. Сам он в беседе с корреспондентом Reuters говорит, что всеми силами стремился провести выборы не позднее 24 декабря. Однако Менфи убежден, что для этого в ливийском обществе, тем более среди его политиков, и в органах власти должен сначала сложиться определенный консенсус. Политики, которые относятся к различным лагерям, должны прийти не только к одинаковому пониманию положений избирательного законодательства, но и согласиться следовать таким законам, принимать результаты голосования, понимая, на каких условиях оно проходило. В противном случае выборы просто теряют смысл.



Следует понимать, добавил Менфи, что этот вопрос имеет не столько юридическое, сколько политическое значение. Что касается ВГС, то, несмотря на его статус консультативного органа власти, он был создан в соответствии с политическим соглашением 2015 года, так же как и предыдущее правительство Фаиза Сараджа, и его законные права нужно уважать.



Напомню, что в Ливии вплоть до последнего времени никаких законов о проведении выборов принято не было. Ливийцы как на востоке, так и на западе страны слишком затянули с решением этой проблемы во многом из-за раскола, точнее, вражды между двумя частями страны. Только в начале сентября заседающий в Тобруке парламент принял соответствующий закон, который, однако, не нашел одобрения среди исламистов на востоке страны, то есть политических противников главкома Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и спикера парламента Агилы Салеха. Не слишком напрягавшиеся ранее в области законотворчества исламисты из ВГС на этот раз проявили завидную расторопность, представив на обсуждение и утверждение свой вариант законов о выборах. Одновременно на западе Ливии прозвучал призыв Дбейбы выйти на демонстрации, чтобы выразить поддержку его правительству. Однако стараниями исламистов на таких демонстрациях все громче звучал лозунг перенести выборы.



Против переноса сроков голосования с декабря на другое время выступил депутат Али Бузриба. По сообщению англоязычной газеты Libya Review, он прямо обвинил в организации таких демонстраций и попытках сдвига выборов на следующий год "Братьев-мусульман" (организация запрещена в России). По мнению политика, исламисты хотят продлить состояние раскола между ливийцами, продолжить кризис и создать новый политический вакуум. Между тем нет никакого другого способа покончить с кризисом, кроме как провести выборы. И ливийские парламентарии продолжают работать над законопроектами о выборах, несмотря на обмен нелицеприятными заявлениями политиков.



Обращает на себя внимание, что многие политики все же стараются избегать прямых обвинений в адрес правительства, парламента и ПС. До сих пор не было и прямых стычек между силами Хафтара и западноливийскими милициями. Однако ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов неоднократные заявления главкома ЛНА о том, что он не исключает повторения похода на Триполи в случае переноса сроков президентских и парламентских выборов. Это значит, что все усилия вытащить страну из пропасти могут оказаться напрасными.



Между тем парламент в Тобруке прервал в понедельник свое заседание и перенес его на следующую неделю. По словам спикера Салеха, перерыв необходим для того, чтобы депутаты могли закончить работу над законопроектом о выборах.