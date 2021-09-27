 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.09.2021
00:25  Сирия добавит остроты в переговоры Путина и Эрдогана, - И.Субботин
00:21  США плетут сеть антикитайских союзов. AUKUS и "четверка", - В.Пироженко
00:13  Перенос сроков голосования может вновь взорвать Ливию, - Равиль Мустафин
00:09  Эмомали Рахмон чувствует угрозу с другого берега Пянджа, - В.Панфилова
00:02  Европу ждет катастрофическая зима, - Улле Линдстрем
Понедельник, 27.09.2021
20:57  Деградация европейских городов, - Игорь Веремеев
20:25  Кто на Ближнем Востоке заменит США, - Джеймс Дорси

19:30  Почему нельзя ввести визы для мигрантов в России?
18:07  "По сути я тоже герой... Я дрался возле Белого дома", - кыр-ушлеп-генерал Жапыкеев
17:56  Туркменскую активистку Дурсолтан Таганову задержали в Стамбуле и направили в депортационный центр
16:58  Азия попалась в ловушку стратегии нулевого Covid, - Le Figaro
16:43  Шыкмаматову дали генеральский чин и уволили из министра инвестиций Кыргызстана
15:23  Ташиев в свой день рождения поехал искать кыргызское золото в Швейцарию
14:48  Новый Робинзон. Путин в Сибири, - "СП"
13:18  Европа без газа, продуктов, бензина: начался пугающий сценарий, - Ренат Абдуллин
13:16  Выборы в российскую ГД - снова две беды.., - А.Сошенко
09:52  В Швецию возвращаются "жены джихада". Черные вдовы еще покажут старушке Европе
09:38  Главарь ошских ОПС Ташиев сообщил, что раскрыл 2 мафии
08:42  Евразийская ООН. Новый континентальный порядок, - Николай Коньков
07:57  Талибы признали, что перебрасывают войска на таджикскую границу - "для устранения угроз"
07:53  "Талибан" казнит людей, но хочет получать гуманитарную помощь, - Д.Моисеев
07:51  Окончательные итоги выборов в Германии. Окончательно ничего не ясно, - "Къ"
07:48  Хаттабычи. Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды
07:42  Президентство Токаева: декларативность или поиск смысла? - Д.Ашимбаев
00:58  Пленник Назарбаева: 7 лет тюрьмы казах получил за Русский мир
00:53  Гибридная война Запада против России чревата катастрофой, - А.Гегамян
00:51  Афганистан: проигравшие и выгодоприобретатели, - В.Овчинский, Ю.Жданов
00:49  США создали глобальный антикитайский заговор, - Г.Мирзаян
00:47  Мир не видит смысла в появлении "Великого Турана", - Д.Седов
00:44  Дипломатия заложников: Китай переигрывает США, а у России кишка тонка
00:36  Туркменистан отмечает праздник, которого нет, - С.Айтаков
00:35  В Ираке обнаружилась израильская "пятая колонна", - И.Субботин
00:22  Китай своих не сдает. Трехлетняя эпопея с задержанием в Канаде финдиректора Huawei завершилась хэппи-эндом
00:14  Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана
00:00  Почему мы не гордимся этническим казахом Исматулла Максумом – одним из вождей афган-моджахедов, духовным патроном самого А.Ш. Масуда, – Н.Нуртазина
Воскресенье, 26.09.2021
23:23  Китаю не нравится "четверка" и независимость Тайваня, - Г.Петров
21:02  Выборы в Германии закончились вничью - победил Лашетт и... Шольц. "Альтернатива" берет 11%
19:52  Кыргызстанская супер-вумен Валя Шевченко нокаутировала американкку Мерфи и защитила пояс UFC
13:10  "Ферганские зятья": Теневой олигархат семьи Мирзияевых
12:48  УкрДурь. Зачем олигархическая власть принимает закон против олигархов, - В.Пойманов
12:32  Россия вводит войска (ЧВК Вагнера) в Мали. По просьбе официальных властей
12:27  "Мигрантов надо депортировать", - лидер "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла
12:26  Кремль возьмет Турцию за те самые помидоры
12:24  Нефтяные цены растут не просто так, - И.Галактионов
10:04  Меня пытались подставить срезав голову с памятника Улугбеку, - Мирзиеев мемуарит
10:01  УзбПравозащитницу В.Чупик задержали в России и грозятся выдать на родину
09:17  Климатическая афера глобалистов, - В.Малышев
09:09  В Узбекистане отреагировали на сообщения об избиении русского мальчика
08:56  Вице-президентом Международной федерации хоккея избран... кыргыз Айваз Оморканов
08:35  Зачем Киргизии заигрыши с талибами? - Бакыт Бакетаев
08:00  На тройственный западный союз AUKUS Москва и Пекин ответят "ходом конем", - "СП"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сирия добавит остроты в переговоры Путина и Эрдогана, - И.Субботин
00:25 28.09.2021

Москва и Анкара идут на лобовое столкновение в Арабской Республике
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

У России и Турции растет число взаимных претензий по Сирии на фоне приближающегося визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву. Протурецкая оппозиция обвиняет Дамаск и его союзников в интенсификации ударов по подконтрольным ей территориям, подпадающим под договоренности Москвы и Анкары. Встречные обвинения выдвигает и российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Эксперты отмечают: возможная эскалация в Сирии вряд ли серьезно подорвет коммуникацию РФ и Турции, но она может отражать сущностные противоречия между странами.

Непрочность договоренностей Москвы и Анкары дает знать о себе в разных районах Сирии. Замруководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить накануне сообщил, что серьезный инцидент произошел в северной провинции Алеппо.

Речь шла о ситуации, когда "боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку перехода линии соприкосновения с вооруженными силами (ВС) Сирийской Арабской Республики (САР) в направлении Тель-Рифаата с территории, подконтрольной ВС Турции". "В ходе попытки прорыва пятеро боевиков подорвались на минных заграждениях, не менее десяти были ранены. В результате боестолкновения также получили ранения пять сирийских военнослужащих", – уточнил он.

На этом фоне протурецкие группировки в САР обвиняют сирийскую правительственную армию и российские Военно-космические силы (ВКС) в интенсификации ударов по оппозиционным анклавам в последние дни. Одно из последних столкновений, по ряду сообщений, едва не привело к потерям с российской стороны. Как сообщили оппозиционные ресурсы, на днях во время обстрела, который вела турецкая регулярная армия в направлении населенного пункта аль-Дердара в провинции Хасеке, снаряды едва не достигли вертолетов ВКС РФ, которые некоторое время находились над местностью. Нападение, как следует из сообщений, было целенаправленным. Россияне в ответ использовали тепловые ловушки и покинули этот район, изменив курс.

Ситуация разворачивается на фоне подготовки к намеченной на 29 сентября встречи Путина и Эрдогана в Сочи. Накануне в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что активность протурецких сил в Сирии станет одной из тем саммита. Особую опасность представляет северо-западная провинция Идлиб, контроль над которой делят повстанцы и радикалы. "К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно. Это мешает процессу урегулирования", – заметил Песков. Но он призвал не забывать, что в свое время "ситуация по Идлибу совсем была горячей", и лидеры РФ и Турции "нашли в себе переговорные потенциалы", чтобы сесть и договориться.

Анкара комментирует нынешние признаки обострения с Москвой по сирийскому досье довольно аккуратно, пытаясь донести до Кремля свое недовольство косвенно. Так, на минувшей неделе турецкая сторона без лишних заявлений направила дополнительный контингент в Идлиб, передавали источники агентства Bloomberg. А в вышедшем в эти выходные интервью ведущей программы Face the Nation на американском телеканале CBS Маргарет Бреннан турецкий лидер проинформировал, что его страна в настоящее время строит в на сирийской территории 100 тыс. домов для перемещенных лиц. "Но что при этом делают другие страны?" – в то же время задался вопросом турецкий лидер. Высказывания прозвучали как скрытый упрек российской стороне.

В другом разговоре с журналистами Эрдоган выразил надежду на то, что по итогам встречи с Путиным "будет принято важное решение" с точки зрения двусторонних отношений. "У нас не запланировано переговоров в составе делегаций, мы с господином Путиным проведем только встречу тет-а-тет, на которой, конечно, обсудим не только Идлиб, – проинформировал президент Турции. – Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии, обсудим, к чему мы пришли в Сирии и чего добьемся в дальнейшем. Турция и Россия – это две страны, играющие важную роль в регионе, и когда я говорю об этом, то должен сказать еще одну вещь. Мы пока что не видели ничего плохого в отношениях с Россией".

Однако в экспертной среде указывают на увеличение тревожной симптоматики в контексте российско-турецкого взаимодействия на сирийской арене. В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов указал на некоторые сообщения сирийских оппозиционных источников, которые обвиняют ВКС России в нанесении ударов по зоне турецкой операции "Источник мира" на севере Арабской Республики. "Если это подтвердится, значит, произошли изменения в зонах воздушного контроля над северо-востоком Сирии, – рассуждает аналитик. – Несмотря на вывод своих сил из некоторых северо-восточных районов САР, США сохранили контроль воздушного пространства над ними".

В частности, по словам эксперта, пролеты воздушных судов и боевых самолетов над этими районами должны, как бы то ни было, согласовываться с американцами. "Нельзя исключать, что подобные изменения и стали результатом российско-американских консультаций", – обратил внимание Семенов.

Сама по себе потенциальная военная операция в Идлибе – даже в случае прямого столкновения между ВС официального Дамаска и Турции – вряд ли может спровоцировать серьезный кризис и привести к разрыву связей и прекращению партнерства Москвы и Анкары, считает собеседник "НГ". "Сам Идлиб не станет катализатором кризиса, – выразил уверенность исследователь. – Но эскалация в Идлибе может являться лишь вершиной айсберга и следствием глубинных противоречий между Россией и Турцией, которые пока что не афишируются и по которым стороны не могут найти компромиссных решений". В этом случае, считает Семенов, можно ожидать "полного обвала двусторонних связей и контактов по всему спектру взаимодействия".

Однако пока что и Анкара, и Москва стараются не показывать степень своих расхождений. Многое должна прояснить ситуация "на земле" после переговоров в Сочи.

27.09.21

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632777900
Новости Казахстана
- Займы онлайн: основные преимущества и недостатки
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2021 года №661
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 сентября 2021 года №663
- Президентом Казахстана - Верховным главнокомандующим утверждена новая Концепция строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований
- В столице открыли памятник поэту Абу Абдаллах Рудаки
- Президентство Токаева: декларативность или поиск смысла?
- Н.Нигматулин: в работе Мажилиса – проект закона о борьбе с отмыванием преступных доходов
- Н.Нигматулин провел встречу со спикером Маджлиси милли Парламента Таджикистана Р.Эмомали
- А. Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  