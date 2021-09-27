Сирия добавит остроты в переговоры Путина и Эрдогана, - И.Субботин

00:25 28.09.2021

Москва и Анкара идут на лобовое столкновение в Арабской Республике

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



У России и Турции растет число взаимных претензий по Сирии на фоне приближающегося визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву. Протурецкая оппозиция обвиняет Дамаск и его союзников в интенсификации ударов по подконтрольным ей территориям, подпадающим под договоренности Москвы и Анкары. Встречные обвинения выдвигает и российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Эксперты отмечают: возможная эскалация в Сирии вряд ли серьезно подорвет коммуникацию РФ и Турции, но она может отражать сущностные противоречия между странами.



Непрочность договоренностей Москвы и Анкары дает знать о себе в разных районах Сирии. Замруководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить накануне сообщил, что серьезный инцидент произошел в северной провинции Алеппо.



Речь шла о ситуации, когда "боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку перехода линии соприкосновения с вооруженными силами (ВС) Сирийской Арабской Республики (САР) в направлении Тель-Рифаата с территории, подконтрольной ВС Турции". "В ходе попытки прорыва пятеро боевиков подорвались на минных заграждениях, не менее десяти были ранены. В результате боестолкновения также получили ранения пять сирийских военнослужащих", – уточнил он.



На этом фоне протурецкие группировки в САР обвиняют сирийскую правительственную армию и российские Военно-космические силы (ВКС) в интенсификации ударов по оппозиционным анклавам в последние дни. Одно из последних столкновений, по ряду сообщений, едва не привело к потерям с российской стороны. Как сообщили оппозиционные ресурсы, на днях во время обстрела, который вела турецкая регулярная армия в направлении населенного пункта аль-Дердара в провинции Хасеке, снаряды едва не достигли вертолетов ВКС РФ, которые некоторое время находились над местностью. Нападение, как следует из сообщений, было целенаправленным. Россияне в ответ использовали тепловые ловушки и покинули этот район, изменив курс.



Ситуация разворачивается на фоне подготовки к намеченной на 29 сентября встречи Путина и Эрдогана в Сочи. Накануне в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что активность протурецких сил в Сирии станет одной из тем саммита. Особую опасность представляет северо-западная провинция Идлиб, контроль над которой делят повстанцы и радикалы. "К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно. Это мешает процессу урегулирования", – заметил Песков. Но он призвал не забывать, что в свое время "ситуация по Идлибу совсем была горячей", и лидеры РФ и Турции "нашли в себе переговорные потенциалы", чтобы сесть и договориться.



Анкара комментирует нынешние признаки обострения с Москвой по сирийскому досье довольно аккуратно, пытаясь донести до Кремля свое недовольство косвенно. Так, на минувшей неделе турецкая сторона без лишних заявлений направила дополнительный контингент в Идлиб, передавали источники агентства Bloomberg. А в вышедшем в эти выходные интервью ведущей программы Face the Nation на американском телеканале CBS Маргарет Бреннан турецкий лидер проинформировал, что его страна в настоящее время строит в на сирийской территории 100 тыс. домов для перемещенных лиц. "Но что при этом делают другие страны?" – в то же время задался вопросом турецкий лидер. Высказывания прозвучали как скрытый упрек российской стороне.



В другом разговоре с журналистами Эрдоган выразил надежду на то, что по итогам встречи с Путиным "будет принято важное решение" с точки зрения двусторонних отношений. "У нас не запланировано переговоров в составе делегаций, мы с господином Путиным проведем только встречу тет-а-тет, на которой, конечно, обсудим не только Идлиб, – проинформировал президент Турции. – Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии, обсудим, к чему мы пришли в Сирии и чего добьемся в дальнейшем. Турция и Россия – это две страны, играющие важную роль в регионе, и когда я говорю об этом, то должен сказать еще одну вещь. Мы пока что не видели ничего плохого в отношениях с Россией".



Однако в экспертной среде указывают на увеличение тревожной симптоматики в контексте российско-турецкого взаимодействия на сирийской арене. В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов указал на некоторые сообщения сирийских оппозиционных источников, которые обвиняют ВКС России в нанесении ударов по зоне турецкой операции "Источник мира" на севере Арабской Республики. "Если это подтвердится, значит, произошли изменения в зонах воздушного контроля над северо-востоком Сирии, – рассуждает аналитик. – Несмотря на вывод своих сил из некоторых северо-восточных районов САР, США сохранили контроль воздушного пространства над ними".



В частности, по словам эксперта, пролеты воздушных судов и боевых самолетов над этими районами должны, как бы то ни было, согласовываться с американцами. "Нельзя исключать, что подобные изменения и стали результатом российско-американских консультаций", – обратил внимание Семенов.



Сама по себе потенциальная военная операция в Идлибе – даже в случае прямого столкновения между ВС официального Дамаска и Турции – вряд ли может спровоцировать серьезный кризис и привести к разрыву связей и прекращению партнерства Москвы и Анкары, считает собеседник "НГ". "Сам Идлиб не станет катализатором кризиса, – выразил уверенность исследователь. – Но эскалация в Идлибе может являться лишь вершиной айсберга и следствием глубинных противоречий между Россией и Турцией, которые пока что не афишируются и по которым стороны не могут найти компромиссных решений". В этом случае, считает Семенов, можно ожидать "полного обвала двусторонних связей и контактов по всему спектру взаимодействия".



Однако пока что и Анкара, и Москва стараются не показывать степень своих расхождений. Многое должна прояснить ситуация "на земле" после переговоров в Сочи.



27.09.21