 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Южной Кореи предложил ввести запрет на употребление собачьего мяса
06:54 28.09.2021

28 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил правительству рассмотреть запрет на употребление в пищу собачьего мяса. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Енхап".

"Не пришло ли время благоразумно рассмотреть вопрос о запрете употребления собачьего мяса?" - обратился к премьер-министру Ким Бу Гему южнокорейский лидер. Вопрос прозвучал во время доклада главы кабмина на тему совершенствования системы ухода за брошенными домашними животными.

Информагентство отмечает, что сам Мун Чжэ Ин известен своей любовью к собакам. В президентской резиденции Чхонвадэ в Сеуле проживает несколько псов, личных питомцев Муна. Сообщается также, что в Южной Корее продолжает расти число граждан, живущих с собаками и отказывающихся принимать их в пищу.

При этом в стране действует закон о защите животных, который запрещает жестокое убийство собак. Однако акт не преследует тех, кто употребляет собачье мясо.

Источник - 24.kg
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