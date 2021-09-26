Президент Южной Кореи предложил ввести запрет на употребление собачьего мяса

|20:57 Деградация европейских городов, - Игорь Веремеев
20:25 Кто на Ближнем Востоке заменит США, - Джеймс Дорси
19:30 Почему нельзя ввести визы для мигрантов в России?
18:07 "По сути я тоже герой... Я дрался возле Белого дома", - кыр-ушлеп-генерал Жапыкеев
17:56 Туркменскую активистку Дурсолтан Таганову задержали в Стамбуле и направили в депортационный центр
16:58 Азия попалась в ловушку стратегии нулевого Covid, - Le Figaro
16:43 Шыкмаматову дали генеральский чин и уволили из министра инвестиций Кыргызстана
15:23 Ташиев в свой день рождения поехал искать кыргызское золото в Швейцарию
14:48 Новый Робинзон. Путин в Сибири, - "СП"
13:18 Европа без газа, продуктов, бензина: начался пугающий сценарий, - Ренат Абдуллин
13:16 Выборы в российскую ГД - снова две беды.., - А.Сошенко
09:52 В Швецию возвращаются "жены джихада". Черные вдовы еще покажут старушке Европе
09:38 Главарь ошских ОПС Ташиев сообщил, что раскрыл 2 мафии
08:42 Евразийская ООН. Новый континентальный порядок, - Николай Коньков
07:57 Талибы признали, что перебрасывают войска на таджикскую границу - "для устранения угроз"
07:53 "Талибан" казнит людей, но хочет получать гуманитарную помощь, - Д.Моисеев
07:51 Окончательные итоги выборов в Германии. Окончательно ничего не ясно, - "Къ"
07:48 Хаттабычи. Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды
07:42 Президентство Токаева: декларативность или поиск смысла? - Д.Ашимбаев
00:58 Пленник Назарбаева: 7 лет тюрьмы казах получил за Русский мир
00:53 Гибридная война Запада против России чревата катастрофой, - А.Гегамян
00:51 Афганистан: проигравшие и выгодоприобретатели, - В.Овчинский, Ю.Жданов
00:49 США создали глобальный антикитайский заговор, - Г.Мирзаян
00:47 Мир не видит смысла в появлении "Великого Турана", - Д.Седов
00:44 Дипломатия заложников: Китай переигрывает США, а у России кишка тонка
00:36 Туркменистан отмечает праздник, которого нет, - С.Айтаков
00:35 В Ираке обнаружилась израильская "пятая колонна", - И.Субботин
00:22 Китай своих не сдает. Трехлетняя эпопея с задержанием в Канаде финдиректора Huawei завершилась хэппи-эндом
00:14 Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана
00:00 Почему мы не гордимся этническим казахом Исматулла Максумом – одним из вождей афган-моджахедов, духовным патроном самого А.Ш. Масуда, – Н.Нуртазина
|Президент Южной Кореи предложил ввести запрет на употребление собачьего мяса
06:54 28.09.2021
28 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил правительству рассмотреть запрет на употребление в пищу собачьего мяса. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Енхап".
"Не пришло ли время благоразумно рассмотреть вопрос о запрете употребления собачьего мяса?" - обратился к премьер-министру Ким Бу Гему южнокорейский лидер. Вопрос прозвучал во время доклада главы кабмина на тему совершенствования системы ухода за брошенными домашними животными.
Информагентство отмечает, что сам Мун Чжэ Ин известен своей любовью к собакам. В президентской резиденции Чхонвадэ в Сеуле проживает несколько псов, личных питомцев Муна. Сообщается также, что в Южной Корее продолжает расти число граждан, живущих с собаками и отказывающихся принимать их в пищу.
При этом в стране действует закон о защите животных, который запрещает жестокое убийство собак. Однако акт не преследует тех, кто употребляет собачье мясо.