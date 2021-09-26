На пост главы КырНацБанка сватают старого афериста Боконтаева

08:49 28.09.2021

В комитет Жогорку Кенеша поступили документы о снятии с должности председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова по собственному желанию. Об этом в своем телеграм-канале сказал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.



По его словам, поступило представление на Кубанычбека Боконтаева. Его хотят назначить председателем Национального банка.



К.Боконтаев - экс-заместитель председателя НБКР, экс-председатель совета директоров Агентства по защите депозитов КР.



В настоящее время обсуждается вопрос отставки главы НБКР Т.Абдыгулова. В НБКР сообщают, что он на своем рабочем месте.



В Администрации президента сообщили, что законодательно процедура освобождения от должности должна проходить через Жогоку Кенеш.

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