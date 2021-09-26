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|На пост главы КырНацБанка сватают старого афериста Боконтаева
08:49 28.09.2021
В комитет Жогорку Кенеша поступили документы о снятии с должности председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова по собственному желанию. Об этом в своем телеграм-канале сказал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.
По его словам, поступило представление на Кубанычбека Боконтаева. Его хотят назначить председателем Национального банка.
К.Боконтаев - экс-заместитель председателя НБКР, экс-председатель совета директоров Агентства по защите депозитов КР.
В настоящее время обсуждается вопрос отставки главы НБКР Т.Абдыгулова. В НБКР сообщают, что он на своем рабочем месте.
В Администрации президента сообщили, что законодательно процедура освобождения от должности должна проходить через Жогоку Кенеш.
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