"Талибан" и Таджикистан перекинулись угрозами. Обостряется ситуация на таджикско-афганской границе, - "Къ"

09:04 28.09.2021 Газета "Коммерсантъ" №175 от 28.09.2021, стр. 6

Запрещенное в России движение "Талибан", которое уже полтора месяца руководит Афганистаном, впервые выступило с угрозами в адрес Таджикистана. Причиной стала словесная поддержка таджикскими властями антиталибского ополчения в Панджшере. Ситуация на границе двух стран обостряется: президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял там военный парад, а талибы перебросили в приграничные районы "для отражения потенциальных угроз" наиболее боеспособные силы. По мнению собеседников "Ъ", напряжение на границе нужно сторонам скорее для пропагандистского эффекта, но может привести и к реальному столкновению.



"Мы хотим, чтобы Таджикистан не вмешивался в наши внутренние дела. Мы хотим иметь с ним хорошие отношения, но вмешательство страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам. На каждое действие будет найдено противодействие",- заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заместитель главы талибского правительства Абдул-Салам Ханафи.



Эти слова сделали еще более понятным сигнал, который талибы отправили в Душанбе днем ранее. По словам замминистра культуры и информации в правительстве талибов Забихуллы Муджахида, в приграничную с Таджикистаном провинцию Тахар были передислоцированы "десятки спецназовцев армии Мансури Исламского эмирата Афганистан (название воинского подразделения.- "Ъ") для отражения возможных угроз".



Судя по всему, такую активность талибов спровоцировало выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона на Генассамблее ООН. "Невыполнение талибами своих ранее сделанных обещаний сформировать инклюзивное правительство с широким участием афганских политических и этнических сил вызывает серьезную озабоченность,- заявил господин Рахмон в Нью-Йорке.- Сегодня на примере событий в провинции Панджшер Афганистана мы являемся свидетелями трагического нарушения международных прав человека. Жителям Панджшера отказано в доступе к продовольствию и другим предметам первой необходимости, а также к гуманитарной помощи, и даже Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста по-прежнему не могут въехать в Панджшер для выполнения своих гуманитарных обязательств".



При этом ответ на возможное обвинение во вмешательстве в дела другого государства таджикский президент дал в самой речи. "Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Однако мы уверены, что для надлежащего решения политических вопросов и проблем безопасности соседней страны необходимо сформировать инклюзивное правительство путем выборов и волеизъявления народа этой страны с участием всех политических групп и национальных и этнических меньшинств",- сказал он. По сути, ту же мысль господин Рахмон высказывал и неделей ранее - на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.



Напомним, что до 6 сентября провинция Панджшер, населенная преимущественно таджиками, оставалась неподконтрольной талибам.

Ее обороняло ополчение под командованием Ахмада Масуда и бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха, который даже объявил себя и. о. главы государства, но на тот момент эти слова уже никто не воспринял всерьез. Когда же силы талибов заняли столицу провинции - Базарак, Ахмад Масуд с остатками бойцов отступил в горы, однако затем, по данным многих СМИ, оказался за границей. Во всяком случае, ему удается общаться по телефону с членами Конгресса США и периодически обращаться к сторонникам через соцсети.



"По моим данным, Масуд и Салех находятся в Таджикистане,- заявил "Ъ" российский специалист по Центральной Азии и Афганистану Аркадий Дубнов.- Рахмон имеет право не считать, что приход к власти талибов - это свершившийся факт, и поддерживать одну сторону афганского конфликта против другой. Однако это вполне справедливо можно назвать вмешательством в дела Афганистана. К тому же, никакого конфликта там уже и нет - сопротивление подавлено, и сами панджшерцы совсем не горят желанием продолжать бесперспективные бои".



Как Таджикистан подверг критике действия "Талибана"

При этом, по словам господина Дубнова, заявление талибов о переброске спецназовцев к границе "очень на руку Рахмону". "Теперь он может утверждать, что угрозы в адрес Таджикистана - это реальность, и следовательно, ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности.- "Ъ") должна защищать одного из своих членов. Идет обмен выпадами и угрозами, за которыми нет никаких реальных намерений. Заявления Рахмона - просто пропаганда, направленная на укрепление рейтинга через национализм, а талибы не собираются пересекать границу". Тем не менее опасность прямого столкновения между талибами и таджикскими силовиками, по мнению эксперта, все же присутствует: в желании заявить об агрессии в свой адрес Душанбе может зайти слишком далеко.



Судя по таджикским СМИ, подобный сценарий исключать нельзя. Например, как заявил таджикской редакции "Радио Свобода" (внесено в России в реестр СМИ-иноагентов) источник в пограничной службе Таджикистана, организация "Джамаат Ансаруллах" (запрещена в Таджикистане), которая сотрудничает с "Талибаном" и контролирует северную границу, готовит нападение на Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО). В понедельник в этот труднодоступный регион Таджикистана отправился Эмомали Рахмон. Там он принял парад, в котором приняли участие пограничники, представители сухопутных войск и сотрудники правоохранительных органов - в общей сложности 2 тыс. солдат и офицеров, а также 50 единиц техники.



Между тем президент Национальной академии наук Таджикистана Фарход Рахими в беседе с "Ъ" выразил точку зрения, противоположную той, которой придерживается Аркадий Дубнов. Он заверил, что никакого вмешательства в дела Афганистана нет, а на обострение идут сами талибы.



Президент Таджикистана твердо убежден, что конфликт в Афганистане - это результат вмешательства внешних сил в дела этой страны",- сказал господин Рахими.



На его взгляд, недавние заявления таджикского президента "исходят от его озабоченности тем, чтобы в этой стране не начался новый виток гражданского противостояния на почве тех ограничений, которые талибы ввели в отношении женщин, этнических меньшинств, политических сил".



"Таджикистан испытал на себе последствия гражданской войны. При этом Афганистан повлиял на то, что в 90-е годах прошлого века у нас развязалось противостояние. Мы не хотим, чтобы наша страна опять столкнулась с дестабилизацией,- заявил академик Рахими.- Заявление Абдул-Салама Ханафи прозвучало в то время, когда ни одно государство не признало правительство талибов, а Афганистан сталкивается с неимоверными трудностями, которые ведут к гуманитарной катастрофе. Наблюдаются серьезные разногласия в руководстве "Талибана", формируется новый фронт сопротивления власти талибов. В этих условиях руководство "Талибана", наверное, ищет внешнего врага, чтобы отвести внимание от своих внутренних проблем".



Похожим образом высказался и лидер таджиков Панджшера Ахмад Масуд, который записал обращение к участникам конференции, посвященной его отцу - легендарному лидеру афганских моджахедов Ахмаду Шаху Масуду. Она прошла 24 сентября в Кембриджском университете. ""Талибан" сделал нашу страну убежищем для международного терроризма, а также изолированным и идущим по пути регресса государством,- заявил полевой командир.- Мы создали Фронт национального сопротивления, чтобы продолжить дело своих отцов и реализовать чаяния жителей Афганистана". Желаемым сценарием развития страны господин Масуд назвал децентрализацию: "Основываясь на этой модели, местные сообщества смогут избирать местных лидеров и делать их подотчетными. Эта система существовала в Афганистане в течение прошлого века в той или иной степени". Впрочем, учитывая реальное положение вещей в Афганистане, рассуждения Ахмада Масуда не будут иметь весомого влияния на будущее страны.



Кирилл Кривошеев Источник - kommersant.ru

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