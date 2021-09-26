 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.09.2021
09:46  Футурополис против нео-средневековья, - Максим Калашников
09:14  США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии
09:09  Пакт Путина-Орбана. Венгрия заключила с Россией сепаратный договор о поставках газа на 15 лет
09:05  Россия и Пакистан стреляют вместе. Москва и Исламабад готовятся отражать растущие угрозы в Азии, - С.Строкань
09:04  "Талибан" и Таджикистан перекинулись угрозами. Обостряется ситуация на таджикско-афганской границе, - "Къ"
08:49  На пост главы КырНацБанка сватают старого афериста Боконтаева
06:54  Президент Южной Кореи предложил ввести запрет на употребление собачьего мяса

00:25  Сирия добавит остроты в переговоры Путина и Эрдогана, - И.Субботин
00:21  США плетут сеть антикитайских союзов. AUKUS и "четверка", - В.Пироженко
00:15  Конфликт вокруг Косово: началась игра на обострение, - Андрей Манчук
00:13  Перенос сроков голосования может вновь взорвать Ливию, - Равиль Мустафин
00:09  Эмомали Рахмон чувствует угрозу с другого берега Пянджа, - В.Панфилова
00:02  Европу ждет катастрофическая зима, - Улле Линдстрем
Понедельник, 27.09.2021
20:57  Деградация европейских городов, - Игорь Веремеев
20:25  Кто на Ближнем Востоке заменит США, - Джеймс Дорси
19:30  Почему нельзя ввести визы для мигрантов в России?
18:07  "По сути я тоже герой... Я дрался возле Белого дома", - кыр-ушлеп-генерал Жапыкеев
17:56  Туркменскую активистку Дурсолтан Таганову задержали в Стамбуле и направили в депортационный центр
16:58  Азия попалась в ловушку стратегии нулевого Covid, - Le Figaro
16:43  Шыкмаматову дали генеральский чин и уволили из министра инвестиций Кыргызстана
15:23  Ташиев в свой день рождения поехал искать кыргызское золото в Швейцарию
14:48  Новый Робинзон. Путин в Сибири, - "СП"
13:18  Европа без газа, продуктов, бензина: начался пугающий сценарий, - Ренат Абдуллин
13:16  Выборы в российскую ГД - снова две беды.., - А.Сошенко
09:52  В Швецию возвращаются "жены джихада". Черные вдовы еще покажут старушке Европе
09:38  Главарь ошских ОПС Ташиев сообщил, что раскрыл 2 мафии
08:42  Евразийская ООН. Новый континентальный порядок, - Николай Коньков
07:57  Талибы признали, что перебрасывают войска на таджикскую границу - "для устранения угроз"
07:53  "Талибан" казнит людей, но хочет получать гуманитарную помощь, - Д.Моисеев
07:51  Окончательные итоги выборов в Германии. Окончательно ничего не ясно, - "Къ"
07:48  Хаттабычи. Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды
07:42  Президентство Токаева: декларативность или поиск смысла? - Д.Ашимбаев
00:58  Пленник Назарбаева: 7 лет тюрьмы казах получил за Русский мир
00:53  Гибридная война Запада против России чревата катастрофой, - А.Гегамян
00:51  Афганистан: проигравшие и выгодоприобретатели, - В.Овчинский, Ю.Жданов
00:49  США создали глобальный антикитайский заговор, - Г.Мирзаян
00:47  Мир не видит смысла в появлении "Великого Турана", - Д.Седов
00:44  Дипломатия заложников: Китай переигрывает США, а у России кишка тонка
00:36  Туркменистан отмечает праздник, которого нет, - С.Айтаков
00:35  В Ираке обнаружилась израильская "пятая колонна", - И.Субботин
00:22  Китай своих не сдает. Трехлетняя эпопея с задержанием в Канаде финдиректора Huawei завершилась хэппи-эндом
00:14  Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана
00:00  Почему мы не гордимся этническим казахом Исматулла Максумом – одним из вождей афган-моджахедов, духовным патроном самого А.Ш. Масуда, – Н.Нуртазина
Воскресенье, 26.09.2021
23:23  Китаю не нравится "четверка" и независимость Тайваня, - Г.Петров
21:02  Выборы в Германии закончились вничью - победил Лашетт и... Шольц. "Альтернатива" берет 11%
19:52  Кыргызстанская супер-вумен Валя Шевченко нокаутировала американкку Мерфи и защитила пояс UFC
13:10  "Ферганские зятья": Теневой олигархат семьи Мирзияевых
12:48  УкрДурь. Зачем олигархическая власть принимает закон против олигархов, - В.Пойманов
12:32  Россия вводит войска (ЧВК Вагнера) в Мали. По просьбе официальных властей
12:27  "Мигрантов надо депортировать", - лидер "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла
12:26  Кремль возьмет Турцию за те самые помидоры
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Таджикистан   | 
"Талибан" и Таджикистан перекинулись угрозами. Обостряется ситуация на таджикско-афганской границе, - "Къ"
09:04 28.09.2021

Газета "Коммерсантъ" №175 от 28.09.2021, стр. 6
Запрещенное в России движение "Талибан", которое уже полтора месяца руководит Афганистаном, впервые выступило с угрозами в адрес Таджикистана. Причиной стала словесная поддержка таджикскими властями антиталибского ополчения в Панджшере. Ситуация на границе двух стран обостряется: президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял там военный парад, а талибы перебросили в приграничные районы "для отражения потенциальных угроз" наиболее боеспособные силы. По мнению собеседников "Ъ", напряжение на границе нужно сторонам скорее для пропагандистского эффекта, но может привести и к реальному столкновению.

"Мы хотим, чтобы Таджикистан не вмешивался в наши внутренние дела. Мы хотим иметь с ним хорошие отношения, но вмешательство страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам. На каждое действие будет найдено противодействие",- заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заместитель главы талибского правительства Абдул-Салам Ханафи.

Эти слова сделали еще более понятным сигнал, который талибы отправили в Душанбе днем ранее. По словам замминистра культуры и информации в правительстве талибов Забихуллы Муджахида, в приграничную с Таджикистаном провинцию Тахар были передислоцированы "десятки спецназовцев армии Мансури Исламского эмирата Афганистан (название воинского подразделения.- "Ъ") для отражения возможных угроз".

Судя по всему, такую активность талибов спровоцировало выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона на Генассамблее ООН. "Невыполнение талибами своих ранее сделанных обещаний сформировать инклюзивное правительство с широким участием афганских политических и этнических сил вызывает серьезную озабоченность,- заявил господин Рахмон в Нью-Йорке.- Сегодня на примере событий в провинции Панджшер Афганистана мы являемся свидетелями трагического нарушения международных прав человека. Жителям Панджшера отказано в доступе к продовольствию и другим предметам первой необходимости, а также к гуманитарной помощи, и даже Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста по-прежнему не могут въехать в Панджшер для выполнения своих гуманитарных обязательств".

При этом ответ на возможное обвинение во вмешательстве в дела другого государства таджикский президент дал в самой речи. "Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Однако мы уверены, что для надлежащего решения политических вопросов и проблем безопасности соседней страны необходимо сформировать инклюзивное правительство путем выборов и волеизъявления народа этой страны с участием всех политических групп и национальных и этнических меньшинств",- сказал он. По сути, ту же мысль господин Рахмон высказывал и неделей ранее - на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

Напомним, что до 6 сентября провинция Панджшер, населенная преимущественно таджиками, оставалась неподконтрольной талибам.
Ее обороняло ополчение под командованием Ахмада Масуда и бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха, который даже объявил себя и. о. главы государства, но на тот момент эти слова уже никто не воспринял всерьез. Когда же силы талибов заняли столицу провинции - Базарак, Ахмад Масуд с остатками бойцов отступил в горы, однако затем, по данным многих СМИ, оказался за границей. Во всяком случае, ему удается общаться по телефону с членами Конгресса США и периодически обращаться к сторонникам через соцсети.

"По моим данным, Масуд и Салех находятся в Таджикистане,- заявил "Ъ" российский специалист по Центральной Азии и Афганистану Аркадий Дубнов.- Рахмон имеет право не считать, что приход к власти талибов - это свершившийся факт, и поддерживать одну сторону афганского конфликта против другой. Однако это вполне справедливо можно назвать вмешательством в дела Афганистана. К тому же, никакого конфликта там уже и нет - сопротивление подавлено, и сами панджшерцы совсем не горят желанием продолжать бесперспективные бои".

Как Таджикистан подверг критике действия "Талибана"
При этом, по словам господина Дубнова, заявление талибов о переброске спецназовцев к границе "очень на руку Рахмону". "Теперь он может утверждать, что угрозы в адрес Таджикистана - это реальность, и следовательно, ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности.- "Ъ") должна защищать одного из своих членов. Идет обмен выпадами и угрозами, за которыми нет никаких реальных намерений. Заявления Рахмона - просто пропаганда, направленная на укрепление рейтинга через национализм, а талибы не собираются пересекать границу". Тем не менее опасность прямого столкновения между талибами и таджикскими силовиками, по мнению эксперта, все же присутствует: в желании заявить об агрессии в свой адрес Душанбе может зайти слишком далеко.

Судя по таджикским СМИ, подобный сценарий исключать нельзя. Например, как заявил таджикской редакции "Радио Свобода" (внесено в России в реестр СМИ-иноагентов) источник в пограничной службе Таджикистана, организация "Джамаат Ансаруллах" (запрещена в Таджикистане), которая сотрудничает с "Талибаном" и контролирует северную границу, готовит нападение на Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО). В понедельник в этот труднодоступный регион Таджикистана отправился Эмомали Рахмон. Там он принял парад, в котором приняли участие пограничники, представители сухопутных войск и сотрудники правоохранительных органов - в общей сложности 2 тыс. солдат и офицеров, а также 50 единиц техники.

Между тем президент Национальной академии наук Таджикистана Фарход Рахими в беседе с "Ъ" выразил точку зрения, противоположную той, которой придерживается Аркадий Дубнов. Он заверил, что никакого вмешательства в дела Афганистана нет, а на обострение идут сами талибы.

Президент Таджикистана твердо убежден, что конфликт в Афганистане - это результат вмешательства внешних сил в дела этой страны",- сказал господин Рахими.

На его взгляд, недавние заявления таджикского президента "исходят от его озабоченности тем, чтобы в этой стране не начался новый виток гражданского противостояния на почве тех ограничений, которые талибы ввели в отношении женщин, этнических меньшинств, политических сил".

"Таджикистан испытал на себе последствия гражданской войны. При этом Афганистан повлиял на то, что в 90-е годах прошлого века у нас развязалось противостояние. Мы не хотим, чтобы наша страна опять столкнулась с дестабилизацией,- заявил академик Рахими.- Заявление Абдул-Салама Ханафи прозвучало в то время, когда ни одно государство не признало правительство талибов, а Афганистан сталкивается с неимоверными трудностями, которые ведут к гуманитарной катастрофе. Наблюдаются серьезные разногласия в руководстве "Талибана", формируется новый фронт сопротивления власти талибов. В этих условиях руководство "Талибана", наверное, ищет внешнего врага, чтобы отвести внимание от своих внутренних проблем".

Похожим образом высказался и лидер таджиков Панджшера Ахмад Масуд, который записал обращение к участникам конференции, посвященной его отцу - легендарному лидеру афганских моджахедов Ахмаду Шаху Масуду. Она прошла 24 сентября в Кембриджском университете. ""Талибан" сделал нашу страну убежищем для международного терроризма, а также изолированным и идущим по пути регресса государством,- заявил полевой командир.- Мы создали Фронт национального сопротивления, чтобы продолжить дело своих отцов и реализовать чаяния жителей Афганистана". Желаемым сценарием развития страны господин Масуд назвал децентрализацию: "Основываясь на этой модели, местные сообщества смогут избирать местных лидеров и делать их подотчетными. Эта система существовала в Афганистане в течение прошлого века в той или иной степени". Впрочем, учитывая реальное положение вещей в Афганистане, рассуждения Ахмада Масуда не будут иметь весомого влияния на будущее страны.

Кирилл Кривошеев

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632809040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом
- Н.Нигматулин и М.Шентоп обсудили приоритеты казахстанско-турецкого межпарламентского сотрудничества
- А. Мамин поручил обеспечить исполнение целевых индикаторов программы партии "Nur Otan" на 2021 год
- Д. Ашимбаев: Моноязычие в стране физически невозможно
- Кадровые перестановки
- В августе т.г. был произведен рекордный объем "QazVac" - Е. Тугжанов
- Главы МИД стран Тюркского совета обсудили ситуацию в Афганистане
- "Серьезные коррупционные риски"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  