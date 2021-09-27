Россия и Пакистан стреляют вместе. Москва и Исламабад готовятся отражать растущие угрозы в Азии, - С.Строкань

09:05 28.09.2021

"Коммерсантъ" от 27.09.2021,

В Краснодарском крае стартовали российско-пакистанские учения "Дружба-2021". Они продолжают серию совместных маневров и контактов высокопоставленных военных двух стран, последним из которых стал визит в Москву председателя объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана Надима Разы. Активизация военного сотрудничества РФ и Пакистана происходит на фоне растущей угрозы распространения террористической активности за пределы Афганистана после прихода талибов к власти в Кабуле. Впрочем, сближение Москвы и Исламабада, катализатором которого стали события в Афганистане, нельзя рассматривать как смену курса России в Южной Азии, где ее приоритетным привилегированным партнером остается Индия.



Начавшиеся в понедельник на полигоне Молькино в Краснодарском крае ежегодные учения "Дружба-2021" продлятся до 6 октября и будут включать в себя совместные тренировки около 200 военнослужащих - примерно поровну от каждой из стран. Как заявили в Минобороны РФ, в ходе учений "будут отработаны задачи по ведению контртеррористических операций, огневой подготовке, а также уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных взрывных устройств".



Российско-пакистанские учения "Дружба" проводятся уже пять лет - с 2016 года.



Но в этом году они приобретают особое значение в контексте заметного оживления военного сотрудничества Москвы и Исламабада, получившего новый импульс после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ). Напомним, что главным внешним покровителем талибов считается Пакистан.

Началу учений "Дружба-2021" предшествовал состоявшийся в конце прошлой недели визит в Москву председателя объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана Надима Разы, который провел переговоры с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, в ходе которых, как сообщается, "состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане". "Пакистан - одна из немногих стран, военное сотрудничество с которой в текущем году, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, проводится очень активно",- подтвердил в ходе беседы c Надимом Разой Валерий Герасимов, выразивший признательность пакистанским военным за "высокое представительство Исламабада в мероприятиях Минобороны России в 2021 году".



Он также отметил успешное взаимодействие с Пакистаном в военно-морской области, напомнив, что корабли Черноморского флота РФ в этом году участвовали в учениях "Аман-2021" и "Аравийский муссон-2021", а также в маневрах по противодействию пиратству в Аденском заливе. Кроме того, фрегат ВМС Пакистана Zulfiquar участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.



Начальник российского Генштаба также поблагодарил пакистанского коллегу за его личное участие в активной фазе антитеррористических командно-штабных учений государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2021" и отправку на них национального контингента Пакистана. Предшествовавшие "Дружбе-2021" учения "Мирная миссия-2021" прошли 20–24 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области и сопровождались совещанием начальников генштабов вооруженных сил стран ШОС, которые договорились координировать работу по предотвращению угроз, исходящих с афганского направления.



"На фоне захвата талибами власти в Афганистане особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГИЛ ("Исламское государство"; запрещенная в России террористическая организация.- "Ъ") и других международных террористических организаций, что влечет за собой угрозу их проникновения в приграничные районы наших стран",- предупредил, открывая учения ШОС, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.



"Определенная активизация российско-пакистанских контактов по линии оборонных ведомств двух стран в связи с афганскими событиями неизбежна. Однако предпринятые шаги, включая встречу Валерия Герасимова с Надимом Разой, и учения "Дружба-2021", а также будущие контакты не могут рассматриваться как начало смены курса в политике Москвы в Южной Азии,- заявил "Ъ" заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НУ ВШЭ Василий Кашин.- Индия была и остается приоритетным для России партнером, стратегические привилегированные отношения с ней - одна из основ российской внешней политики".



Впрочем, по словам эксперта, приоритетное внимание к Индии не означает, что Россия должна полностью отказаться от военного и военно-технического сотрудничества с Пакистаном. "Ограниченные военно-технические и военные контакты с Пакистаном поддерживались даже в советское время до начала афганской войны, они были возобновлены после распада СССР. Пакистан получил небольшое количество вертолетов Ми-17 в 1990-е годы и четыре вертолета Ми-35 в 2015 году, Россия производит двигатели РД-93 для пакистанских истребителей JF-17 и поставляет другую технику",- рассказал Василий Кашин.



В свою очередь, как заявил "Ъ" посол Индии в России Бала Венкатеш Варма, "взаимодействие Москвы и Дели в оборонной области никогда не было таким активным, как в этом году".



"Только за последние три месяца военные двух стран приняли участие в шести совместных военных учениях, причем маневры сопровождались активными контактами на уровне военного руководства двух стран",- отметил глава дипмиссии. Он также обратил внимание на то, что за ходом учений "Дружба-2021" на прошлой неделе наблюдал лично прибывший в Россию с первым визитом начальник штаба обороны Индии Бипин Рават. Эта должность появилась в Индии в конце 2019 года. Глава штаба координирует деятельность штабов армии, ВВС и ВМС, а также поддерживает прямые контакты с премьер-министром по вопросам безопасности и оборонных закупок.



Кроме того, незадолго до визита Бипина Равата в Дели прошли российско-индийские консультации по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, который прибыл в Индию по приглашению советника премьер-министра Аджита Довала. В Дели Николай Патрушев также встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. "Подтвержден настрой двух стран на усиление координации в области укрепления региональной стабильности, в том числе на афганском направлении",- заявили в аппарате Совбеза РФ по итогам встречи Николая Патрушева и Нарендры Моди.



Сергей Строкань