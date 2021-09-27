 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.09.2021
09:46  Футурополис против нео-средневековья, - Максим Калашников
09:14  США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии
09:09  Пакт Путина-Орбана. Венгрия заключила с Россией сепаратный договор о поставках газа на 15 лет
09:05  Россия и Пакистан стреляют вместе. Москва и Исламабад готовятся отражать растущие угрозы в Азии, - С.Строкань
09:04  "Талибан" и Таджикистан перекинулись угрозами. Обостряется ситуация на таджикско-афганской границе, - "Къ"
08:49  На пост главы КырНацБанка сватают старого афериста Боконтаева
06:54  Президент Южной Кореи предложил ввести запрет на употребление собачьего мяса

00:25  Сирия добавит остроты в переговоры Путина и Эрдогана, - И.Субботин
00:21  США плетут сеть антикитайских союзов. AUKUS и "четверка", - В.Пироженко
00:15  Конфликт вокруг Косово: началась игра на обострение, - Андрей Манчук
00:13  Перенос сроков голосования может вновь взорвать Ливию, - Равиль Мустафин
00:09  Эмомали Рахмон чувствует угрозу с другого берега Пянджа, - В.Панфилова
00:02  Европу ждет катастрофическая зима, - Улле Линдстрем
Понедельник, 27.09.2021
20:57  Деградация европейских городов, - Игорь Веремеев
20:25  Кто на Ближнем Востоке заменит США, - Джеймс Дорси
19:30  Почему нельзя ввести визы для мигрантов в России?
18:07  "По сути я тоже герой... Я дрался возле Белого дома", - кыр-ушлеп-генерал Жапыкеев
17:56  Туркменскую активистку Дурсолтан Таганову задержали в Стамбуле и направили в депортационный центр
16:58  Азия попалась в ловушку стратегии нулевого Covid, - Le Figaro
16:43  Шыкмаматову дали генеральский чин и уволили из министра инвестиций Кыргызстана
15:23  Ташиев в свой день рождения поехал искать кыргызское золото в Швейцарию
14:48  Новый Робинзон. Путин в Сибири, - "СП"
13:18  Европа без газа, продуктов, бензина: начался пугающий сценарий, - Ренат Абдуллин
13:16  Выборы в российскую ГД - снова две беды.., - А.Сошенко
09:52  В Швецию возвращаются "жены джихада". Черные вдовы еще покажут старушке Европе
09:38  Главарь ошских ОПС Ташиев сообщил, что раскрыл 2 мафии
08:42  Евразийская ООН. Новый континентальный порядок, - Николай Коньков
07:57  Талибы признали, что перебрасывают войска на таджикскую границу - "для устранения угроз"
07:53  "Талибан" казнит людей, но хочет получать гуманитарную помощь, - Д.Моисеев
07:51  Окончательные итоги выборов в Германии. Окончательно ничего не ясно, - "Къ"
07:48  Хаттабычи. Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды
07:42  Президентство Токаева: декларативность или поиск смысла? - Д.Ашимбаев
00:58  Пленник Назарбаева: 7 лет тюрьмы казах получил за Русский мир
00:53  Гибридная война Запада против России чревата катастрофой, - А.Гегамян
00:51  Афганистан: проигравшие и выгодоприобретатели, - В.Овчинский, Ю.Жданов
00:49  США создали глобальный антикитайский заговор, - Г.Мирзаян
00:47  Мир не видит смысла в появлении "Великого Турана", - Д.Седов
00:44  Дипломатия заложников: Китай переигрывает США, а у России кишка тонка
00:36  Туркменистан отмечает праздник, которого нет, - С.Айтаков
00:35  В Ираке обнаружилась израильская "пятая колонна", - И.Субботин
00:22  Китай своих не сдает. Трехлетняя эпопея с задержанием в Канаде финдиректора Huawei завершилась хэппи-эндом
00:14  Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана
00:00  Почему мы не гордимся этническим казахом Исматулла Максумом – одним из вождей афган-моджахедов, духовным патроном самого А.Ш. Масуда, – Н.Нуртазина
Воскресенье, 26.09.2021
23:23  Китаю не нравится "четверка" и независимость Тайваня, - Г.Петров
21:02  Выборы в Германии закончились вничью - победил Лашетт и... Шольц. "Альтернатива" берет 11%
19:52  Кыргызстанская супер-вумен Валя Шевченко нокаутировала американкку Мерфи и защитила пояс UFC
13:10  "Ферганские зятья": Теневой олигархат семьи Мирзияевых
12:48  УкрДурь. Зачем олигархическая власть принимает закон против олигархов, - В.Пойманов
12:32  Россия вводит войска (ЧВК Вагнера) в Мали. По просьбе официальных властей
12:27  "Мигрантов надо депортировать", - лидер "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла
12:26  Кремль возьмет Турцию за те самые помидоры
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия и Пакистан стреляют вместе. Москва и Исламабад готовятся отражать растущие угрозы в Азии, - С.Строкань
09:05 28.09.2021

"Коммерсантъ" от 27.09.2021,
В Краснодарском крае стартовали российско-пакистанские учения "Дружба-2021". Они продолжают серию совместных маневров и контактов высокопоставленных военных двух стран, последним из которых стал визит в Москву председателя объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана Надима Разы. Активизация военного сотрудничества РФ и Пакистана происходит на фоне растущей угрозы распространения террористической активности за пределы Афганистана после прихода талибов к власти в Кабуле. Впрочем, сближение Москвы и Исламабада, катализатором которого стали события в Афганистане, нельзя рассматривать как смену курса России в Южной Азии, где ее приоритетным привилегированным партнером остается Индия.

Начавшиеся в понедельник на полигоне Молькино в Краснодарском крае ежегодные учения "Дружба-2021" продлятся до 6 октября и будут включать в себя совместные тренировки около 200 военнослужащих - примерно поровну от каждой из стран. Как заявили в Минобороны РФ, в ходе учений "будут отработаны задачи по ведению контртеррористических операций, огневой подготовке, а также уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных взрывных устройств".

Российско-пакистанские учения "Дружба" проводятся уже пять лет - с 2016 года.

Но в этом году они приобретают особое значение в контексте заметного оживления военного сотрудничества Москвы и Исламабада, получившего новый импульс после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ). Напомним, что главным внешним покровителем талибов считается Пакистан.
Началу учений "Дружба-2021" предшествовал состоявшийся в конце прошлой недели визит в Москву председателя объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана Надима Разы, который провел переговоры с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, в ходе которых, как сообщается, "состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане". "Пакистан - одна из немногих стран, военное сотрудничество с которой в текущем году, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, проводится очень активно",- подтвердил в ходе беседы c Надимом Разой Валерий Герасимов, выразивший признательность пакистанским военным за "высокое представительство Исламабада в мероприятиях Минобороны России в 2021 году".

Он также отметил успешное взаимодействие с Пакистаном в военно-морской области, напомнив, что корабли Черноморского флота РФ в этом году участвовали в учениях "Аман-2021" и "Аравийский муссон-2021", а также в маневрах по противодействию пиратству в Аденском заливе. Кроме того, фрегат ВМС Пакистана Zulfiquar участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Начальник российского Генштаба также поблагодарил пакистанского коллегу за его личное участие в активной фазе антитеррористических командно-штабных учений государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2021" и отправку на них национального контингента Пакистана. Предшествовавшие "Дружбе-2021" учения "Мирная миссия-2021" прошли 20–24 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области и сопровождались совещанием начальников генштабов вооруженных сил стран ШОС, которые договорились координировать работу по предотвращению угроз, исходящих с афганского направления.

"На фоне захвата талибами власти в Афганистане особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГИЛ ("Исламское государство"; запрещенная в России террористическая организация.- "Ъ") и других международных террористических организаций, что влечет за собой угрозу их проникновения в приграничные районы наших стран",- предупредил, открывая учения ШОС, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

"Определенная активизация российско-пакистанских контактов по линии оборонных ведомств двух стран в связи с афганскими событиями неизбежна. Однако предпринятые шаги, включая встречу Валерия Герасимова с Надимом Разой, и учения "Дружба-2021", а также будущие контакты не могут рассматриваться как начало смены курса в политике Москвы в Южной Азии,- заявил "Ъ" заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НУ ВШЭ Василий Кашин.- Индия была и остается приоритетным для России партнером, стратегические привилегированные отношения с ней - одна из основ российской внешней политики".

Впрочем, по словам эксперта, приоритетное внимание к Индии не означает, что Россия должна полностью отказаться от военного и военно-технического сотрудничества с Пакистаном. "Ограниченные военно-технические и военные контакты с Пакистаном поддерживались даже в советское время до начала афганской войны, они были возобновлены после распада СССР. Пакистан получил небольшое количество вертолетов Ми-17 в 1990-е годы и четыре вертолета Ми-35 в 2015 году, Россия производит двигатели РД-93 для пакистанских истребителей JF-17 и поставляет другую технику",- рассказал Василий Кашин.

В свою очередь, как заявил "Ъ" посол Индии в России Бала Венкатеш Варма, "взаимодействие Москвы и Дели в оборонной области никогда не было таким активным, как в этом году".

"Только за последние три месяца военные двух стран приняли участие в шести совместных военных учениях, причем маневры сопровождались активными контактами на уровне военного руководства двух стран",- отметил глава дипмиссии. Он также обратил внимание на то, что за ходом учений "Дружба-2021" на прошлой неделе наблюдал лично прибывший в Россию с первым визитом начальник штаба обороны Индии Бипин Рават. Эта должность появилась в Индии в конце 2019 года. Глава штаба координирует деятельность штабов армии, ВВС и ВМС, а также поддерживает прямые контакты с премьер-министром по вопросам безопасности и оборонных закупок.

Кроме того, незадолго до визита Бипина Равата в Дели прошли российско-индийские консультации по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, который прибыл в Индию по приглашению советника премьер-министра Аджита Довала. В Дели Николай Патрушев также встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. "Подтвержден настрой двух стран на усиление координации в области укрепления региональной стабильности, в том числе на афганском направлении",- заявили в аппарате Совбеза РФ по итогам встречи Николая Патрушева и Нарендры Моди.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632809100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом
- Н.Нигматулин и М.Шентоп обсудили приоритеты казахстанско-турецкого межпарламентского сотрудничества
- А. Мамин поручил обеспечить исполнение целевых индикаторов программы партии "Nur Otan" на 2021 год
- Д. Ашимбаев: Моноязычие в стране физически невозможно
- Кадровые перестановки
- В августе т.г. был произведен рекордный объем "QazVac" - Е. Тугжанов
- Главы МИД стран Тюркского совета обсудили ситуацию в Афганистане
- "Серьезные коррупционные риски"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  