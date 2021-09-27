Узбекистан и Таджикистан обещают до конца года закончить демаркацию границ

10:59 28.09.2021

В Самарканде 27 сентября прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана.



Президенты Узбекистана и Таджикистана дали поручение соответствующим рабочим группам, в состав которых вошли геодезисты, картографы, представители МИД, пограничных служб, до конца 2021 года окончательно утвердить порядок установления пограничных столбов на рубежах двух государств.



В ходе переговоров в Самарканде, которые состоялись 20-27 сентября, были обсуждены демаркационные работы на линии узбекско-таджикской госграницы и рассмотрены итоги проведенных полевых работ.



Достигнута договоренность о проведении следующей встречи на территории Таджикистана, сообщает "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.



Ранее стороны были настроены завершить демаркацию госграницы между Таджикистаном и Узбекистаном до конца 2020 года, но пандемия COVID-19 "внесла" свои коррективы в этот вопрос.



Полная делимитация госграницы между двумя государствами была завершена в 2019 году. Стороны письменно договорились о линии прохождения границы, теперь в результате демаркации госграницы на картах будет указана точная линия границы двух государств.



Договор между Таджикистаном и Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской госграницы был подписан 9-10 марта 2018 года в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Душанбе.



Таджикский парламент ратифицировал этот договор 19 апреля 2018 года.



По данным Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 километра.