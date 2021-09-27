Фестивалить-полит-агитировать в Ташкент позвали румынского певца Фила Киркорова

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11:11 28.09.2021
Филип Киркоров прилетел в Узбекистан для участия международном кинофестивале
Российский певец Филип Киркоров прилетел в Узбекистан для участия в возрожденном Ташкентском международном кинофестивале.
Ранее сообщалось, что в Ташкент на открытие кинофестиваля также прибыл американский актер, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссер Стивен Сигал.
О возрождении ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового Пути" впервые было объявлено 29 декабря 2020 года президентом Шавкатом Мирзиеевым в ежегодном Послании Олий Мажлису. "Жемчужина Шелкового Пути" - это инновационная площадка для обмена опытом с международными коллегами и грандиозный марафон кино, обещающий стать культурным прорывом года. Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового Пути" пройдет под лозунгом "За мир, просвещение и прогресс!".
В списке гостей есть звезды индийского и турецкого кино. Среди них такие знаменитости, как Митхун Чакраборти, Хума Куреши, Санджай Гупта, а также актеры турецкого кино, как Озджан Дениз, Сердар Ортах, Мелиса Асли Памук, Назан Кесал, Фелиз Ахмед.
В фестивале примут участие более 150 известных кинематографистов из разных стран.