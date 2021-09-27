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Мирзиеев обещает бороться с коррупцией. Задушит зятьев?
12:15 28.09.2021

"Мы должны бороться с коррупцией вместе с общественностью" - Шавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев на встрече с избирателями Ферганской области заявил: "Сказать, что нет коррупции, будет неправдой, коррупция остается внутри нас. Мы должны бороться с коррупцией вместе со всей общественностью". Он также призвал всех при голосовании на выборах слушать свое сердце.

Президент и кандидат на пост главы государства на октябрьских выборах Шавкат Мирзиеев на встрече с избирателями в Багдадском районе Ферганской области во вторник вновь затронул вопрос борьбы с коррупцией. Цитаты из выступления опубликованы пресс-службой Либерально-демократической партии Узбекистана.

"Я смотрю каждому из вас в глаза, я по-своему психолог. Никто, как раньше, не заставляет вас аплодировать. Я и днем, и ночью думаю об одном - чтобы мои ноги не отрывались от земли, чтобы окружающие меня не обманывали, чтобы я сам оценивал ситуацию", - сказал Шавкат Мирзиеев.

"Мы выделяем столько денег, но для их справедливого использования нужен общественный контроль. Потому что сказать, что нет коррупции, будет неправдой, коррупция остается внутри нас. Мы должны бороться с коррупцией вместе со всей общественностью", - добавил он.

В своем выступлении Шавкат Мирзиеев перечислил проблемы, которые нужно решить в Ферганской области ("Самая актуальная задача - создать достойные условия жизни для населения", и остановился на планируемых крупных проектах в разных сферах.

Он призвал избирателей на выборах, запланированных на 24 октября, голосовать, слушая свое сердце. "Выбирайте того, кого хотите. Только, как раньше, один человек не должен приходить и голосовать с паспортами всех членов семьи. Процесс должен быть осознанным. Я верю, что мы покажем всему мировому сообществу, что мы идем по пути демократии", - призвал президент.

Накануне, на встрече с избирателями в Наманганской области, Шавкат Мирзиеев также поднимал вопрос борьбы с коррупцией. "Нам нужно организовать справедливое распределение народных денег, их целевое и адресное использование. Честно говоря, у нас все еще много хищений. Много коррупции", - отметил он.

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Учрежден Ташкентский совет по противодействию коррупции
Ташкентский городской совет по противодействию коррупции провел учредительное собрание. Среди его задач - разработка предложений по борьбе с коррупцией, заслушивание отчетов и реализация проекта "Сфера без коррупции".

Учредительное собрание Ташкентского городского совета по противодействию коррупции состоялось в столичном хокимияте 27 сентября. По данным пресс-службы администрации города, на заседании, прошедшем под председательством хокима Джахонгира Артыкходжаева, был утвержден состав совета и определены его задачи.

В мероприятии приняли участие директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов, председатель Творческого союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров, заместитель министра иностранных дел Эркин Хамраев и другие.

Как сообщила пресс-служба Антикоррупционного агентства, в задачи совета входят:

принятие документов, направленных на повышение эффективности органов и организаций, осуществляющие деятельность в сфере борьбы с коррупцией в Ташкенте или участвующие в этой деятельности;
внесение в Национальный совет по противодействию коррупции предложений об усовершенствовании законодательства и правоприменительной практики;
заслушивание отчетов и докладов руководителей местных органов власти, осуществляющих деятельность в области противодействия коррупции;
"в целях укрепления иммунитета против коррупции" организация преподавания в столичных школах, колледжах и вузах дисциплин о предупреждении и борьбе с коррупцией, проведение тематических семинаров по этой теме;
реализация в Ташкенте проекта "Сфера без коррупции" в высшем образовании, строительстве, здравоохранении и государственных закупках, охват проектом других сфер.
Напомним, указом президента от 26 июня 2020 года, которым было образовано Агентство по противодействию коррупции, Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции была преобразована в Национальный совет по противодействию коррупции. Его возглавляет председатель Сената Танзила Нарбаева.

Источник - gazeta.uz
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