Талибский губернатор Балха ведет переговоры в узбекском Термезе

12:19 28.09.2021

Хоким Сурхандарьи и губернатор афганского Балха встретились в Термезе

По инициативе афганской стороны в Термезе прошла встреча представителей приграничных властей Узбекистана и Афганистана. На ней решались вопросы, связанные с транзитом импортируемых в Афганистан грузов.



Рабочая встреча представителей приграничных властей Узбекистана и Афганистана во главе с хокимом Сурхандарьинской области и губернатором провинции Балх состоялась 27 сентября в Термезе, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.



Встреча была организована по просьбе афганской стороны в целях решения вопросов, связанных с транзитом импортируемых в Афганистан грузов.



Речь идет главным образом о товарах первой необходимости - это продукты питания, лекарства, медицинские препараты, одежда и горюче-смазочные вещества, уточняется в сообщении.



"По обсуждаемым вопросам достигнута договоренность о принятии ряда мер, направленных на решение проблем с транзитом и доставкой грузов в Афганистан в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в этой стране", - подчеркнул официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.



Стороны выразили готовность к продолжению рабочих контактов по наиболее насущным приграничным вопросам.



Напомним, в середине сентября Узбекистан передал Афганистану 1300 тонн гуманитарной помощи, включающей продукты питания, медикаменты и одежду. Груз к афганской железнодорожной станции Хайратон сопровождала узбекская делегация, возглавляемая представителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым и хокимом Сурхандарьинской области Турой Боболовым. Афганскую сторону представляли замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид и губернатор провинции Балх Кудратилло Абу Хамза.