Ситибанк Казахстан возглавила Сауле Жакаева

12:46 28.09.2021

Ранее эту должность занимал Андрей Курилин



АО "Ситибанк Казахстан" объявляет о назначении Сауле Жакаевой на должность председателя правления компании. Она сменила Андрея Курилина, в настоящий момент занимающего другую позицию в рамках Citigroup, сообщает пресс-служба АО.



"Обладая более чем 25-летним опытом работы в сфере финансовых услуг, Сауле Жакаева присоединилась к команде АО "Ситибанк Казахстан" в 2001 году, где в разное время отвечала за все операции с банковскими продуктами, включая расчетно-кассовое обслуживание и документарные операции, торговое финансирование, кастодиальные и финансовые услуги, а также за ведение бизнеса в Казахстане, включая корпоративный банкинг и управление по работе с глобальными клиентами. С 2004 года Сауле являлась заместителем председателя правления", - говорится в сообщении.



Сауле Жакаева окончила Казахскую государственную академию управления им. Рыскулова по специальности "Финансы и кредит", имеет степень магистра французской бизнес-школы HEC Paris и Международной академии бизнеса (сейчас Алматы Менеджмент Университет).