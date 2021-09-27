"Талибан"* грозит соседям. Опасность вторжения приобретает реальные черты, - Сергей Кожемякин

13:15 28.09.2021

"Талибан"* грозит соседям. Опасность вторжения приобретает реальные черты



Опасность вторжения боевиков из Афганистана, о которой долго говорилось как о возможном следствии победы талибов, приобретает реальные черты. Новое афганское руководство обвиняет Душанбе во вмешательстве в дела страны и стягивает силы к границе.



На южных рубежах постсоветского пространства, похоже, реализуются самые негативные сценарии. 26 сентября заместитель главы талибского правительства Абдул Гани Барадар выступил с резкими заявлениями в адрес соседней республики. "Таджикистан вмешивается в наши дела, но на каждое действие есть противодействие", - сообщил он.



Перед этим воинственную запись в своем "Твиттере" сделал замминистра информации кабульского кабинета Забиулла Муджахид. По его словам, спецподразделения Исламского эмирата в составе тысяч бойцов переброшены в граничащую с Таджикистаном провинцию Тахар. Сама республика в сообщении Муджахида, правда, не упоминалась, а причиной передислокации названо "устранение угроз безопасности".



Тем временем ряд СМИ со ссылкой на источники в таджикской погранслужбе сообщили о готовящихся атаках на территорию Горно-Бадахшанской автономной области. Как утверждается, их могут совершить боевики "Джамаат Ансаруллах"*. Эта группировка в основном укомплектована выходцами из Таджикистана и, действуя в союзе с талибами, установила контроль над несколькими уездами афганской провинции Бадахшан. На размещенных ранее в интернете видеороликах ее боевики грозили перенести джихад через границу.



Этим событиям предшествовала жесткая реакция таджикских властей на победу талибов. С момента смены власти в Кабуле они обвиняют исламистов в репрессиях и открыто поддерживают повстанцев из провинции Панджшер. Напомним: последние под руководством Ахмада Масуда и бывшего вице-президента Амруллы Салеха не признают власть "Талибана"*, ведя с ним вооруженную борьбу. Чтобы подчеркнуть свое неприятие нового режима, в Душанбе делали такие демонстративные шаги, как воздание посмертных почестей двум лидерам антиталибской борьбы: возглавлявшему Северный альянс Ахмад Шаху Масуду и экс-президенту Афганистана Бурхануддину Раббани. Своим указом от 2 сентября президент Эмомали Рахмон удостоил их высшей государственной награды республики - ордена Исмаила Самани.



Эту позицию представители Таджикистана транслировали не только внутри республики, но и на международных форумах, включая саммиты ШОС и ОДКБ. А 24 сентября Рахмон построил вокруг критики талибов свое виртуальное выступление на сессии Генассамблеи ООН. По его словам, приход к власти талибов, которых, как не преминул напомнить президент, Совет Безопасности ООН внес в список террористических групп, "еще больше усложнил и без того непростой геополитический процесс в регионе". Новая власть, продолжал Рахмон, нарушает права многих этнических групп, особенно таджиков, и ограничивает свободу граждан. "Речь идет о массовых убийствах мирных жителей, бывших сотрудников национальных сил безопасности и госслужащих Афганистана", - заявил он.



Назвав ситуацию в Панджшере гуманитарной катастрофой, Рахмон обвинил международные правозащитные организации в пассивности. Свою речь президент завершил предупреждением о том, что террористические группировки используют нестабильную ситуацию для укрепления своих позиций. "Афганистан стоит на опасном пути превращения вновь в рассадник международного терроризма", - заключил он.



Схожие заявления сделал глава таджикского МИД Сироджиддин Мухриддин, принявший участие в диалоге высокого уровня в Нью-Йорке. Дипломат призвал страны мира и международные организации положить конец "мучениям и беззаконию в отношении жителей Панджшера".



Можно согласиться с мнением ряда комментаторов, считающих, что столь бескомпромиссный подход Душанбе вызван стремлением Рахмона и его ближайшего окружения закрепить свою власть. Выступая в роли защитника таджиков по ту сторону границы, они распаляют националистические настроения и отвлекают население от социально-экономических проблем.



Талибы же расценивают это как посягательство на свою власть. Таджики являются второй по численности этнической группой Афганистана. Из-за того, что последняя перепись в стране проводилась в 1979 году, их точная доля в населении неизвестна и оценивается в 30-40 процентов. Рахмон и вовсе утверждает, что таджиков в стране "более 46 процентов". Как бы то ни было, таджикская община представляет собой влиятельный фактор афганской политики, и новая власть ревниво воспринимает любые попытки им воспользоваться.



Прогнозировать, чем закончится нынешнее обострение, сложно. В критике талибов Душанбе пока не находит союзников. К примеру, Узбекистан приветствовал создание временного правительства в Кабуле и выразил готовность "к развитию конструктивного диалога". В онлайн-выступлении на заседании сессии Ген-ассамблеи ООН президент Шавкат Мирзиеев сообщил о возобновлении поставок в Афганистан электроэнергии, нефтепродуктов и других товаров, а также призвал мировое сообщество не допустить изоляции страны.



А руководство Киргизии первым из республик региона отправило в Кабул делегацию во главе с заместителем председателя Совбеза Таалатбеком Масадыковым и руководителем отдела внешней политики администрации президента Жээнбеком Кулубаевым. Гости провели переговоры с Барадаром и другими лидерами талибов, а также передали груз гуманитарной помощи "от имени народа Киргизии". В свою очередь президент республики Садыр Жапаров заявил о приверженности Бишкека дружественным отношениям с Афганистаном.



Так или иначе, обстановка в регионе накаляется. Причем главными жертвами возможного конфликта станут не политические элиты, а простые жители.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин