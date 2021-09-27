Куда и зачем из Казахстана уезжает молодежь

13:21 28.09.2021

По итогам только 2020 года более 40 тыс. казахстанцев получили российское гражданство. Растет и процент уезжающей молодежи. За пять лет отрицательное сальдо молодежной миграции выросло почти в четыре раза. Большинство едет за образованием, которое считают лучше. Да и ЕНТ сдавать не нужно. Об этом пишут авторы национального доклада "Рынок труда #Казахстан"а. Развитие в условиях новой реальности".Куда и зачем из Казахстана уезжает молодежь



Растет не только общая, но и молодежная эмиграция. Молодые казахстанцы выезжают практически во все страны мира. Но среди лидеров предпочтений – РФ, США и Китай.



При этом авторы утверждают, что у молодежной миграции есть как позитивные, так и негативные аспекты.



К позитивным последствиям можно отнести повышение уровня квалификации и знаний молодых людей, изучение новых возможностей для самореализации. Однако когда учебная и трудовая миграция перетекает в постоянную, для страны это является вызовом. Государство теряет ценный человеческий капитал, и это несомненно влияет на экономическое развитие страны, – говорится в докладе.



С 2015 по 2019 годы отрицательное сальдо молодежной миграции выросло почти в 4 раза. При этом число выехавших увеличилось на 3%, а прибывших – сократилось на 37%.



Авторы привели статистику Международной организации по миграции: 62,5% молодых казахстанцев (опрос проводился среди 15-35 летних) выехали для получения образования. Отчасти потому что для поступления там не надо сдавать ЕНТ.



20% молодежи уезжают за границу на постоянное место жительства и 17,5% – на работу



При этом для каждого второго выехавшего основным мотивом выезда за пределы страны являлись коррупция, бюрократия, безнаказанность и безответственность чиновников и неэффективное государственное управление. А для каждого третьего – профессиональная невостребованность, отсутствие перспектив для самореализации и карьеры, – говорится в докладе.



Больше всего едут в ближнее зарубежье, подавляющее большинство – в Россию



В 2015-2020 гг. подавляющее большинство эмигрантов переехало в РФ (87% от общего числа). В целом в страны СНГ отправились 89%.



Столь большой процент эмиграции в Россию авторы объяснили сразу несколькими причинами. Основная – возможность свободного перемещения и трудоустройства. Также отсутствует языковой барьер. Кроме того, большой отток объясняется репатриацией граждан на историческую родину, чему также способствует государственная миграционная политика России по привлечению "соотечественников".



Так, по итогам только 2020 года более 40 тыс. казахстанцев получили российское гражданство



При этом регионами выбытия стали близлежащие северные области РК. Больше половины (54%) уезжающих в страны СНГ приходится на ВКО (30 тыс. чел.), Карагандинскую (28 тыс.), Костанайскую (25 тыс.) и Павлодарскую (23 тыс.) области. Тогда как в другие государства больше всего переезжает население из Карагандинской области (4,5 тыс., или 20%) и Алматы (3,4 тыс., или 15%).



Что касается прибывших в Казахстан, из общего числа за тот же период 35% (28,7 тыс. чел.) были выходцами из Узбекистана, 28% (22,9 тыс.) – из России, 11% (9,3 тыс.) – из Китая, 4% (3,3 тыс.) и 5% (4 тыс.) – из Туркмении и Кыргызстана соответственно.



– Как правило, наибольшая часть переселенцев селится в Алматинской, Мангистауской областях и городе Алматы. Вероятно, это связано с географической близостью и историческими связями Казахстана с соседними странами, а также с государственной политикой по возвращению этнических казахов-репатриантов, утверждают авторы.



Предпочитают города республиканского значения – что неудивительно



В то же время продолжает расти и внутренняя миграция. "Точками притяжения" сегодня являются промышленные западные регионы и города республиканского значения.



В период 2015-2019 гг. уровень межрегиональной мобильности в стране вырос в 2,1 раза – с 203 тыс. человек (1,1% населения) до 431 тыс. (2,3%).



Впоследствии из-за пандемии темпы замедлились, но все равно остались в 1,7 раза выше уровня 2015 года.



Миграция в города республиканского значения по мощности превосходит другие потоки. Только в 2020 году в Алматы прибыло 72,6 тыс. человек, в Нур-Султан – 66,5 тыс., в Шымкент – 39,4 тыс. В то время как, к примеру, в Западно-Казахстанскую или Костанайскую области прибыло всего 4 и 5,5 тыс. человек соответственно, – указывают авторы.



Наибольший отток населения в Туркестанской области – из региона выехало 53,2 тыс. человек, или 15% от общего потока 2020 года. При этом 80% всех выехавших туркестанцев уезжают как раз в города республиканского значения.



Наряду с ними в столицу в основном приезжают из Акмолинской и Карагандинской областей, в Алматы – из Алматинской и Жамбылской областей, а в Шымкент – из Нур-Султана и Алматы.



Почему уезжают с юга?



В целом же основными регионами выбытия являются южные регионы. С одной стороны, это связано с тем, что им исторически свойственна наибольшая численность и плотность населения. С другой стороны, такая тенденция отчасти является результатом проводимой государственной политики по стимулированию переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, – говорится в докладе.



Соответственно, отрицательное сальдо межрегиональной мобильности в период с 2015 по 2020 годы по-прежнему характерно для:

Туркестанской (-129,7 тыс. человек)

Жамбылской (-76,3 тыс.)

Алматинской (-74,3 тыс.) областей



Авторы отметили, что в большой мере массовый отток населения из Туркестанской области связан с выделением в 2018 году Шымкента, который, наоборот, является точкой притяжения.



Также существенный отток населения и в Восточно-Казахстанской области (-51 тыс. человек). В свою очередь, меньше всего уезжали из Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей.