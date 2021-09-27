Тесса+Нике=..? В Германский парламент прошло два трансгендера

14:28 28.09.2021

В бундестаг Германии прошли два трансгендера

Тесса Гансерер отказывается менять свои документы по "унизительному" закону



По итогам выборов в Германии в бундестаг попали два трансгендера. Тесса Гансерер из Нюрнберга, которая с 2013 года была членом баварского земельного парламента, баллотировалась на выборах от "Зеленых". Теперь же она вместе с коллегой по ориентации и по партии Нике Славик, также попавшей в депутаты, собирается защищать права сексуальных меньшинств на федеральном уровне.



Тесса Гансерер заявила баварскому телеканалу BR, что на воскресных выборах добилась "супер-результата". По словам 44-летней женщины-трансгендера, ее избрание свидетельствует о том, что Германия - "открытая и толерантная" страна.



"Я все еще полностью потрясена, но с нетерпением жду своей новой работы в Берлине!" - написала Гансерер в Твиттере.



Ее уже называют первым политиком в немецком парламенте, открыто выступившим в роли трансгендера. До этого в бундестаге уже был один политик-трансгендер, но она совершила каминг-аут только после окончания срока своих полномочий.



"Выборы в бундестаг стали историческим моментом в этом отношении", - говорит Габриэль Нокс Кениг из Федеральной ассоциации трансгендеров, утверждая, что впервые открыто трансгендерные люди представлены в избирательных списках Германии.



Появившись на свет как Маркус Гансерер, будущий депутат немецкого парламента изучал (или изучала?) в университете лесное хозяйство и инженерию. Но истинным призванием оказалась все-таки политика, окрашенная в квир-цвета. Впрочем, лесная тематика с учетом экологической направленности партии "Зеленых" тоже оказалась к месту.



Гансерер начала ощущать себя женщиной примерно с 2009 года. К этому моменту он (она?) несколько лет состоял в отношениях с Инес Эйхмюллер, с которой сочетался браком в 2013 году. Спутница жизни узнала о транс-идентичности Маркуса-Тессы только после свадьбы и приняла это. У пары есть двое сыновей.



На предвыборных плакатах с изображением женщины с длинными светлыми волосами указывалось, впрочем, ее нынешнее имя: "Если вы хотите Тессу, вы должны проголосовать за Гансерер".



Как и многие другие трансгендеры в Германии, Гансерер отказывается официально менять свое имя и указанный в документах пол в соответствии с законом страны о транссексуалах. Этот закон сорокалетней давности гласит, что людям разрешается изменять свои данные только после психологической оценки и решения суда. В рамках этого процесса им часто приходится отвечать на очень интимные вопросы.



Таким образом, в удостоверении личности политика-трансгендера по-прежнему указано ее прежнее имя, она и в избирательном бюллетене на прошедших в воскресенье выборов фигурировала под своим мужским именем. От него политик фактически отказалась почти три года назад, говоря, что оно "очень болезненно и унизительно".



Хотя ее смена пола и не оформлена юридически, Гансерер была все-таки фактически признана в баварском ландтаге женщиной.



Но в повседневной жизни сохранение в документах мужского имени означает, что Тесса должна всякий раз объяснять посторонним людям свои непростые обстоятельства, например при прохождении теста на коронавирус, или когда она хочет арендовать автомобиль, либо когда ее билет проверяют в поезде.



Гансерер заседает в баварском парламенте от партии "Зеленых" с 2013 года. Первые несколько лет она работала там под своим предыдущим мужским именем.



В ноябре 2018 года Гансерер стала первым политиком, открыто выступившим в немецком парламенте в роли трансгендера. С тех пор она публично появлялась как Тесса Гансерер.



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"Мне было действительно трудно совершить каминг-аут, – вспоминает она свои опасения перед нападками со стороны политических противников, пристальным вниманием к своей личной жизни и троллингом в соцсетях (и все это сбылось!). – Но я была так измотана. Я хотела продолжать заниматься политикой, однако мне также пришлось наконец стать самой собой и жить жизнью женщины, которой я на самом деле всегда и была".



Гансерер боролась за юридическое равенство и общественное признание трансгендеров в земельном парламенте Баварии. Теперь эту борьбу она собирается продолжить в бундестаге, "в надежде на то, что другим будет легче после меня".



Сейчас цель Тессы Гансерер - отменить существующий закон, касающийся идентичности трансгендеров. Политик собирается работать над продвижением прав меньшинств.



Несмотря на слова Тессы об "открытости и толерантности" Германии, МВД этой страны не так давно сообщило о 36-процентном росте словесных и физических преследований сексуальных меньшинств в 2020 году. "В их отношении по-прежнему слишком много ненависти и насилия, потому что они такие, какие они есть", - сетует Гансерер, добавив, что она также становилась объектом "оскорблений, издевательств и даже угроз" и регулярно подает в этой связи официальные жалобы.



Она надеется, что сможет встряхнуть ситуацию в бундестаге, и выражает надежду, что при новом правительстве, которое будет править Германией после Меркель (возможно, с участием "Зеленых" в следующей правящей коалиции), изменения будут возможны.



НИКЕ СЛАВИК (СЛЕВА)



В конце концов, похоже, Тесса Гансерер не будет одинока – немецкие СМИ сообщают о том, что в бундестаг прошла еще одна женщина-трансгендер, 27-летняя Нике Славик из земли Северный Рейн - Вестфалия, также от партии "Зеленых".



Андрей Яшлавский