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Пескоструйщики. Лизоблюды Путина, - "СП"
14:32 28.09.2021

Лизоблюды президента: Только мудрость Путина спасает Россию
Интересно, до присуждения титула "отца народов" дойдет все же или нет?

Андрей Захарченко
Материал комментируют:
Виктор Алкснис
Дмитрий Орешкин

В начале третьей декады сентября комитет по регламенту палаты представителей США одобрил поправку к оборонному бюджету страны, которая рекомендует администрации президента Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян, среди которых оказался в том числе и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Это, впрочем, не новость, учитывая, что всем и каждому было понятно, что стартовавшие в 2014 году антироссийские санкции со стороны Америки и прочих западных государств - это надолго, если не навсегда. Не новость и то, как на это отреагировал в МИДе России и Совете Федерации - министерство традиционно предостерегло Вашингтон от "необдуманных шагов", а верхняя палата парламента так же традиционно пообещала ответить на ограничения.

Новость - это то, как на эту угрозу отреагировал сам потенциальный объект новых антироссийских санкций Дмитрий Песков.

"Нам придется отвечать мудро. И я не сомневаюсь, что, как всегда, президент [Владимир] Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость, если это нужно будет", - заявил пресс-секретарь российского президента, в частности, в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Самое интересное в этой фразе не то, что гарант Конституции оказывается, проявлять эту саму мудрость может по своему хотению, а не всегда и во всем, как и положено лидеру нации. Самое интересное то, что именно на этой "личной мудрости" главы государства и делает основной акцент его официальный пресс-секретарь, таким образом подчеркивая, что ни весь опыт российского дипломатического корпуса, ни вся совещательная мощь обличенных доверием электората депутатов Госдумы, ни мнения искушенных в политике советников и кураторов администрации президента, ни мнения представителей силовых ведомств в Совете безопасности тут решающего значения не имеют. Все это в совокупности словно бледная тень в ярких лучах персональной президентской добродетели.

Конечно, пресс-секретарь российского президента время от времени, как публично признавал сам Владимир Путин, "несет пургу", но уж слишком часто в последнее время мысль о том, что только благодаря личным качествам главы нашего государства в основном и выживает страна, завладевает умами наших политиков высшего эшелона.

Сначала, около пяти лет назад, лидер ЛДПР Владимир Жириновский довольно загадочно и туманно заговорил о необходимости возвращении монархии в стране, затем спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин произнес свое нетленное "Нет Путина - нет России", теперь вот пресс-секретарь президента уповает единственно на мудрость президента в решении внешнеполитических вопросов.

На этом фоне не таким уж и фантастическим порой кажется сценарий, в ходе которого депутаты новоизбранной Госдумы, по примеру своих далеких предшественников, прежде прочих неотложных дел постановивших преподнести императрице Екатерине II титул "Великой Екатерины, Премудрой и Матери Отечества", каким-нибудь аналогичным образом поименуют действующего главу государства.

- Россия уже достаточно давно, лет 5, а то и 10, воспринимается западным мировым сообществом как токсичная обочина мирового процесса. И на мой сугубый взгляд, это лишь подтверждает то, что правящие элиты страны проводят политику превращения России в классический азиатский деспотический султанат, - высказал "СП" свою точку зрения политолог Дмитрий Орешкин. - Конечно, не так быстро, как это делает, по моему мнению, Александр Лукашенко в Белоруссии, но, тем не менее, достаточно успешно.

А все потому, что Россия проиграла на западном векторе своей внешней политики уже все, что только можно, и переключается теперь на восточный в попытке показать, что выигрывает что-то там. Однако в той же ШОС, например, все более и более доминирующее положение занимает Китай, так что и эта, вынужденная, по моему личному убеждению, попытка сыграть на Востоке, тоже по большому счету не выигрышная.

- Процесс "бронзовения" нашего президента, по моим оценкам, идет уже около десяти лет, - поделился схожей мыслью с изданием полковник запаса, политик Виктор Алкснис. - Вы посмотрите, какая идет "накачка" со стороны всего его ближайшего окружения - это, мол, лучший за всю тысячелетнюю историю государства руководитель, без него Россия вообще не может существовать. Дудят в одну и ту же дуду так, что складывается полное ощущение - лепят какой-то культ личности. Как мне видится, Россия идет именно этим курсом, коль скоро даже высокие представители оппозиции начинают говорить о том, что поддерживают президента в его великих делах.

Понятно, кому-то хочется надувать щеки и выдавать желаемое за действительное, только вот вся проблема, на мой взгляд, в том, что Россия находится в очень глубоком системном кризисе. Настолько, что невзирая на все громкие якобы победы на последних выборах, вывести ее оттуда, выхода из которого я лично не предвижу.

"СП": - Что вы имеете в виду под "надуванием щек"?

- Как бы ни говорили в высоких коридорах власти о том, что нас, дескать, никакие американские санкции не пугают, они, по моему глубокому убеждению, наносят серьезный ущерб и нашей экономике, и нашему международному авторитету. И, как это ни горько сознавать, но зачастую наши "заклятые партнеры" отлично видят все наши государственные провалы и успешно используют их в своих целях.

Вот господин Песков уповает на мудрость Путина в ответе не новые санкции США. Но давайте порассуждаем, а что мы реально можем тут сделать? В свое время мы поставляли необходимые США ракетные двигатели РД-180, но они от них отказались. Навести какие-то экономические санкции? Но мы же не представляем собой какого-то серьезного субъекта международных экономических отношений. Ведь это СССР обладал второй по мощности экономикой в мире, а сегодня Россия, увы, где-то на задворках цивилизованного мира, хотя и пытается строить из себя энергетическую сверхдержаву. Грустно это наблюдать, потому что закончится все может очень плохо, но ничего не поделаешь, придется нам и такое пережить.

"СП": - В том, что переживем, сомневаться не приходится, Россия и из куда более серьезных потрясений выбиралась в свое время. Вопрос в том, как именно будем трудные времена переживать с таким-то подходом? Часом, по северокорейскому курсу в прославлении мудрости руководства не пойдем ли?

- Я не удивлюсь, если мы станем второй КНДР. Или вторым Туркменистаном. Ведь если посмотреть внимательно, в нашей государственной пропаганде все отчетливее проглядывают элементы, свойственные культу Туркменбаши в этой стране. Это сейчас у нас вызывают улыбку туркменские новости о главе государства, а вполне может случиться, что скоро аналогичным образом будут где-то смеяться уже над нами.

Пожалуй, в эти словах эксперта есть определенное рациональное зерно.

Судите сами.

На прилавках в магазинах в основном товары местного или китайского производства - влияние наложенных Западом санкций. Прессу контролируют очень жестко. В стране нет оппозиции - официально, конечно, есть и другие политические партии, однако только одна остается фактически единственной правящей политической силой.

Вот так рассказывает о жизни в КНДР РИА "Новости".

У тех, кому повезло с пристроенной к кормушке родней, будет хорошая работа, будет возможность отправить детей на учебу за границу. В государственных магазинах ценник пытаются держать на приемлемом уровне, в частных же они отличаются в разы. Вдалеке от столицы народ живет по старинке: домашним хозяйством. Сами выращивают овощи, разводят кур и коз. С кормами, правда, тоже проблемы. Зато в столице жизнь кипит: идут масштабные стройки.

А так рассказывает о жизни в Туркмении "МК".

Но сразу ведь и не разберешь, не правда ли?

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632828720
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