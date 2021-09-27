|15:47 Теперь я чебурашка... 32-летний Баясов возглавил Министерство инвестиций Кыргызстана
15:43 "Чувствую себя заржавевшим": Covid убил сексуальную жизнь? - The Guardian
15:30 Новый ректор Кабульского универа Гайрат выгнал из вуза всех студенток
14:32 Пескоструйщики. Лизоблюды Путина, - "СП"
14:28 Тесса+Нике=..? В Германский парламент прошло два трансгендера
14:05 ООН. Самая дорогая коррупция, - Е.Дьяконов
14:02 Моноязычие в Казахстане физически невозможно, - Д.Ашимбаев
13:21 Куда и зачем из Казахстана уезжает молодежь
13:16 Неонацизм в контексте мифов пресловутой "треугольной" схемы "власть - народ – культура", - Б.Мусаев
13:15 "Талибан"* грозит соседям. Опасность вторжения приобретает реальные черты, - Сергей Кожемякин
12:46 Ситибанк Казахстан возглавила Сауле Жакаева
12:19 Талибский губернатор Балха ведет переговоры в узбекском Термезе
12:15 Мирзиеев обещает бороться с коррупцией. Задушит зятьев?
12:11 Китай стремительно занимает положение мирового лидера, - Е.Ларина, В.Овчинский
11:11 Фестивалить-полит-агитировать в Ташкент позвали румынского певца Фила Киркорова
11:03 Разведчик кундузского полка. История героя, живущего среди нас
10:59 Узбекистан и Таджикистан обещают до конца года закончить демаркацию границ
09:46 Футурополис против нео-средневековья, - Максим Калашников
09:14 США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии
09:09 Пакт Путина-Орбана. Венгрия заключила с Россией сепаратный договор о поставках газа на 15 лет
09:05 Россия и Пакистан стреляют вместе. Москва и Исламабад готовятся отражать растущие угрозы в Азии, - С.Строкань
09:04 "Талибан" и Таджикистан перекинулись угрозами. Обостряется ситуация на таджикско-афганской границе, - "Къ"
08:49 На пост главы КырНацБанка сватают старого афериста Боконтаева
06:54 Президент Южной Кореи предложил ввести запрет на употребление собачьего мяса
00:25 Сирия добавит остроты в переговоры Путина и Эрдогана, - И.Субботин
00:21 США плетут сеть антикитайских союзов. AUKUS и "четверка", - В.Пироженко
00:15 Конфликт вокруг Косово: началась игра на обострение, - Андрей Манчук
00:13 Перенос сроков голосования может вновь взорвать Ливию, - Равиль Мустафин
00:09 Эмомали Рахмон чувствует угрозу с другого берега Пянджа, - В.Панфилова
00:02 Европу ждет катастрофическая зима, - Улле Линдстрем
|20:57 Деградация европейских городов, - Игорь Веремеев
20:25 Кто на Ближнем Востоке заменит США, - Джеймс Дорси
19:30 Почему нельзя ввести визы для мигрантов в России?
18:07 "По сути я тоже герой... Я дрался возле Белого дома", - кыр-ушлеп-генерал Жапыкеев
17:56 Туркменскую активистку Дурсолтан Таганову задержали в Стамбуле и направили в депортационный центр
16:58 Азия попалась в ловушку стратегии нулевого Covid, - Le Figaro
16:43 Шыкмаматову дали генеральский чин и уволили из министра инвестиций Кыргызстана
15:23 Ташиев в свой день рождения поехал искать кыргызское золото в Швейцарию
14:48 Новый Робинзон. Путин в Сибири, - "СП"
13:18 Европа без газа, продуктов, бензина: начался пугающий сценарий, - Ренат Абдуллин
13:16 Выборы в российскую ГД - снова две беды.., - А.Сошенко
09:52 В Швецию возвращаются "жены джихада". Черные вдовы еще покажут старушке Европе
09:38 Главарь ошских ОПС Ташиев сообщил, что раскрыл 2 мафии
08:42 Евразийская ООН. Новый континентальный порядок, - Николай Коньков
07:57 Талибы признали, что перебрасывают войска на таджикскую границу - "для устранения угроз"
07:53 "Талибан" казнит людей, но хочет получать гуманитарную помощь, - Д.Моисеев
07:51 Окончательные итоги выборов в Германии. Окончательно ничего не ясно, - "Къ"
07:48 Хаттабычи. Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды
07:42 Президентство Токаева: декларативность или поиск смысла? - Д.Ашимбаев
00:58 Пленник Назарбаева: 7 лет тюрьмы казах получил за Русский мир
00:53 Гибридная война Запада против России чревата катастрофой, - А.Гегамян
|Новый ректор Кабульского универа Гайрат выгнал из вуза всех студенток
15:30 28.09.2021
Новый ректор Кабульского университета запретил учиться в вузе женщинам
Данила Титоренко
Новый ректор Кабульского университета, Мухаммад Ашраф Гайрат, назначенный на этот пост захватившим власть в Афганистане "Талибаном (организация запрещена в России)", запретил учиться в вузе женщинам, сообщает телеканал AJK.
"Я передаю вам свои слова как ректор Кабульского университета. До тех пор пока реальная исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать там. Сначала ислам!", - заявил Гайрат, выступая перед студентами.
Новый ректор заявил, что высшее образование будет недоступно для женщин, пока новая власть в Афганистане - составленная из представителей движения "Талибан" - не установит в стране "исламский порядок".
Ранее талибы объявили о новых правилах для афганских студенток.
Новый министр образования Афганистана Абдул Баки Хаккани подчеркнул, что девушки будут вынуждены носить хиджаб, но не уточнил, следует ли студенткам прикрывать лица. При этом обучение в вузах будет раздельным.