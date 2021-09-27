Новый ректор Кабульского универа Гайрат выгнал из вуза всех студенток

15:30 28.09.2021

Новый ректор Кабульского университета запретил учиться в вузе женщинам

Данила Титоренко



Новый ректор Кабульского университета, Мухаммад Ашраф Гайрат, назначенный на этот пост захватившим власть в Афганистане "Талибаном (организация запрещена в России)", запретил учиться в вузе женщинам, сообщает телеканал AJK.



"Я передаю вам свои слова как ректор Кабульского университета. До тех пор пока реальная исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать там. Сначала ислам!", - заявил Гайрат, выступая перед студентами.



Новый ректор заявил, что высшее образование будет недоступно для женщин, пока новая власть в Афганистане - составленная из представителей движения "Талибан" - не установит в стране "исламский порядок".



Ранее талибы объявили о новых правилах для афганских студенток.



Новый министр образования Афганистана Абдул Баки Хаккани подчеркнул, что девушки будут вынуждены носить хиджаб, но не уточнил, следует ли студенткам прикрывать лица. При этом обучение в вузах будет раздельным.