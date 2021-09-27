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"Чувствую себя заржавевшим": Covid убил сексуальную жизнь? - The Guardian
15:43 28.09.2021

27 сентября 2021 г.
Зои Уилльямс | The Guardian

"Этот год должен был бы стать повторением бурных 20-х годов, горячего сексуального лета. Мы должны были бы утонуть в гедонизме, вакханалиях и прежде всего, в сексе. А вся накопившаяся энергия локдаунов - единственный раз, когда секс межу людьми из разных семей считался незаконным - должна была взорваться одним чертовски сумасшедшим летом. Но случилось ли это? Или Covid разрушил нашу сексуальную жизнь?" - задается вопросом The Guardian.

Неужели мы действительно перестали заниматься сексом?

(...) "Каждые десять лет с 1990 года в Великобритании проводится подробное национальное исследование сексуальных отношений и образа жизни (National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles - Natsal). В 2020-2021 годах его заменило менее крупное исследование Natsal-Covid, которое нарисовало сложную картину: из тех, кто состоит в сожительстве, 78% заметили изменения в своей сексуальной жизни, как правило, в худшую сторону. Каждый десятый сообщил о сексуальных проблемах, которые начались или усугубились в условиях локдауна. Несмотря на то, что 63% сообщили о некоторой сексуальной активности, 75% из них были в сожительских отношениях. Встречи пар, которые не жили вместе, неизбежно были еще более скудными. Что касается людей, которые не состояли в отношениях, месяцы локдауна были катастрофой: только одна из 30 женщин и каждый десятый мужчина имели нового сексуального партнера", - говорится в статье.

"Повышение сексуальной активности часто можно обнаружить по росту числа ИППП (инфекций, передающихся половым путем), но в настоящее время об этом трудно судить. Как ни странно, профессионалы сообщают о скачке. Уилл Натлэнд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, который является соучредителем некоммерческой организации Love Tank, изучающей неравенства в области здравоохранения, говорит: "Все мои коллеги-клиницисты отметили рост ИППП. Значительно увеличилось число случаев сифилиса, особенно среди гетеросексуальных женщин ". Но общее мнение таково, что связанное с Covid отсутствие услуг по лечению ИППП означает, что это в основном отложенные случаи с 2020 года. Короче говоря: лето так и не материализовалось, и любовь тоже", - пишет газета.

Долгий ковид убивает вашу привлекательность?

Говоря о долгом ковиде, издание приводит историю (...) 37-летней Робин, которая заразилась коронавирусом в декабре прошлого года, в январе почувствовала себя лучше, а затем симптомы вернулись. "Главное - ужасная усталость и туман в голове. Я забыл имя своего соседа по дому. Технически я могу пойти на свидание, но у меня едва хватает энергии, чтобы дойти до магазина на углу, не говоря уже о сексе". В любом случае, добавляет она: "Мне абсолютно нечего рассказать о себе. Мои интересы - спать и принимать ванну. Я не могу похвастать блестящей персоной. Ах да, с декабря у меня вообще нет полового влечения".

"Но Элеонора Дрэгер, врач, занимающийся вопросами сексуального здоровья и ВИЧ, не рекомендует экстраполировать чрезмерно. "Люди со всевозможными физическими недостатками занимаются сексом, а долгий Covid - это физический недостаток. Возможно, они не смогут заниматься сексом, сидя на люстре, но они все равно могут заниматься сексом". Однако она согласна с тем, что если есть в наличии низкое либидо, это будет иметь решающее значение", - пишет издание.

Как страх заразиться Covid влияет на нашу сексуальную жизнь?

(...) "Нет ничего неразумного в том, чтобы избежать заражения Covid. 27-летняя Роуз живет в Эдинбурге и занимается ответственными инвестициями, поэтому использует фразу "бюджет для управления рисками" чаще, чем большинство из нас. Но она говорит: "Я не хочу тратить этот бюджет на то, чтобы проводить время с кем-либо, кроме своих друзей". (...)

Атрофировало ли социальное дистанцирование желание близости?

"Есть тонкий, но гигантский ментальный барьер в том, чтобы перейти от расстояния двух метров до нуля миллиметров. "Люди не обязательно боятся Covid, - говорит Натлэнд. - Они просто забыли, как это - быть близкими". Это не всегда имеет сексуальный аспект - многие люди описывают беспокойство по поводу повседневной близости и переполненных мест. "Мы утратили эти социальные и сексуальные навыки, - добавляет он, - хотя они вернутся через некоторое время".

Подорвали ли локадуны нашу уверенность в своем теле?

"Почти половина из нас - 48% - прибавили в весе в условиях локдауна, а 29% сообщили, что стали выпивать больше", - говорится в статье. (...) Дженни Кин, секс-преподаватель, проводящая онлайн-семинары, указывает, что (...) "отзывы, которые она получала, "сосредоточены на низком либидо, отсутствии желания и низкой самооценке, и все это находится в порочном круге". (...)

Мы стали одержимы гигиеной?

"Санитаризированный cекс - это терминологическое противоречие. Невозможно и неразумно иметь интимные отношения с кем-либо, сохраняя при этом бактериальный барьер. После 18 месяцев попыток сохранять физическую отстраненность друг от друга довольно сложно перестать воспринимать близость как угрозу. Дрэгер наглядно увидела это в своей клинической работе, до такой степени, что диагноз ИППП, который обычно не вызывает огромного гнева, оказывал чрезвычайно разрушительный эффект. "Люди говорили мне, что заражение ИППП стало настоящим стрессом в контексте Covid, - говорит она. - Они просто чувствовали, что все это лишено чистоты". (...)

Неужели мы все счастливее, когда сидим дома?

"Я так привык бродить по квартире, что думаю: "Ага, теперь это моя жизнь", - говорит 50-летний Алан. 45-летний Грег, разведенный и с двумя детьми, разорвал отношения в начале локдауна отчасти потому, что ими были недовольны его дети, 10 и 12 лет. "(...) Все привыкли к этому словно заключенному в кокон, слегка эгоистичному миру. Я бы изо всех сил пытаюсь привлечь в свою жизнь кого-нибудь еще. У меня должно было быть свидание сегодня вечером, но я не жду его с нетерпением. Я немного заржавел".

Где же все?

"В приложениях для знакомств, жестоких в лучшие времена, немного тихо. "Когда началась пандемия, мне было 36 лет. Сейчас мне 38. Какая-то часть меня действительно беспокоится, что мужчины ищут женщин, у которых нет проблем с фертильностью", - рассказывает Аня. А где встречаться с людьми, если уже устал от приложений? Пропустить по стаканчику после работы, сходить в бар или на фестиваль - все это либо исчезло, либо работает в новых рамках, ограничивающих возможности для флирта". (...)

А до пандемии у нас было много секса?

"В США исследование 2018 года выявило отчетливую тенденцию к снижению количества секса: у миллениалов было меньше секса, чем у бумеров в их возрасте, а у зумеров - меньше секса, чем у миллениалов. (...) "В Великобритании (...) люди моложе 35 лет меньше пьют и принимают меньше наркотиков, но, согласно последнему Natsal (2010-2012), в половом отношении у них было больше всего - партнеров, экспериментов, встреч. (...)

Почему мы не вернулись к нормальной жизни сейчас?

"Отмена локдауна не означает возвращения близости. Многие практические препятствия для секса, такие как дом, полный детей или, что еще хуже, взрослых детей, и все работают из дома, все еще существуют. (...) "Секс - это связь, а пандемия - это про разрыв связей, физических и эмоциональных: в какой-то момент мы все были в режиме "бей или беги", который в такой же степени об отсутствии связи, как и нынешняя жизнь. Кин считает, что путь назад есть, если мы лучше поймем, как состояние нашего существования влияет на наш интерес к сексу", - отмечается в статье. (...)

Источник: The Guardian

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632832980
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