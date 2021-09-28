 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.09.2021
20:26  Михаил Саакашвили разыгрывает смертельную комбинацию, - Ю.Рокс
18:10  Россия – СНГ: ко взаимной пользе, - Алексей Чичкин
15:47  Теперь я чебурашка... 32-летний Баясов возглавил Министерство инвестиций Кыргызстана
15:43  "Чувствую себя заржавевшим": Covid убил сексуальную жизнь? - The Guardian
15:30  Новый ректор Кабульского универа Гайрат выгнал из вуза всех студенток
14:32  Пескоструйщики. Лизоблюды Путина, - "СП"
14:28  Тесса+Нике=..? В Германский парламент прошло два трансгендера

14:05  ООН. Самая дорогая коррупция, - Е.Дьяконов
14:02  Моноязычие в Казахстане физически невозможно, - Д.Ашимбаев
13:21  Куда и зачем из Казахстана уезжает молодежь
13:16  Неонацизм в контексте мифов пресловутой "треугольной" схемы "власть - народ – культура", - Б.Мусаев
13:15  "Талибан"* грозит соседям. Опасность вторжения приобретает реальные черты, - Сергей Кожемякин
12:46  Ситибанк Казахстан возглавила Сауле Жакаева
12:19  Талибский губернатор Балха ведет переговоры в узбекском Термезе
12:15  Мирзиеев обещает бороться с коррупцией. Задушит зятьев?
12:11  Китай стремительно занимает положение мирового лидера, - Е.Ларина, В.Овчинский
11:11  Фестивалить-полит-агитировать в Ташкент позвали румынского певца Фила Киркорова
11:03  Разведчик кундузского полка. История героя, живущего среди нас
10:59  Узбекистан и Таджикистан обещают до конца года закончить демаркацию границ
09:46  Футурополис против нео-средневековья, - Максим Калашников
09:14  США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии
09:09  Пакт Путина-Орбана. Венгрия заключила с Россией сепаратный договор о поставках газа на 15 лет
09:05  Россия и Пакистан стреляют вместе. Москва и Исламабад готовятся отражать растущие угрозы в Азии, - С.Строкань
09:04  "Талибан" и Таджикистан перекинулись угрозами. Обостряется ситуация на таджикско-афганской границе, - "Къ"
08:49  На пост главы КырНацБанка сватают старого афериста Боконтаева
06:54  Президент Южной Кореи предложил ввести запрет на употребление собачьего мяса
00:25  Сирия добавит остроты в переговоры Путина и Эрдогана, - И.Субботин
00:21  США плетут сеть антикитайских союзов. AUKUS и "четверка", - В.Пироженко
00:15  Конфликт вокруг Косово: началась игра на обострение, - Андрей Манчук
00:13  Перенос сроков голосования может вновь взорвать Ливию, - Равиль Мустафин
00:09  Эмомали Рахмон чувствует угрозу с другого берега Пянджа, - В.Панфилова
00:02  Европу ждет катастрофическая зима, - Улле Линдстрем
Понедельник, 27.09.2021
20:57  Деградация европейских городов, - Игорь Веремеев
20:25  Кто на Ближнем Востоке заменит США, - Джеймс Дорси
19:30  Почему нельзя ввести визы для мигрантов в России?
18:07  "По сути я тоже герой... Я дрался возле Белого дома", - кыр-ушлеп-генерал Жапыкеев
17:56  Туркменскую активистку Дурсолтан Таганову задержали в Стамбуле и направили в депортационный центр
16:58  Азия попалась в ловушку стратегии нулевого Covid, - Le Figaro
16:43  Шыкмаматову дали генеральский чин и уволили из министра инвестиций Кыргызстана
15:23  Ташиев в свой день рождения поехал искать кыргызское золото в Швейцарию
14:48  Новый Робинзон. Путин в Сибири, - "СП"
13:18  Европа без газа, продуктов, бензина: начался пугающий сценарий, - Ренат Абдуллин
13:16  Выборы в российскую ГД - снова две беды.., - А.Сошенко
09:52  В Швецию возвращаются "жены джихада". Черные вдовы еще покажут старушке Европе
09:38  Главарь ошских ОПС Ташиев сообщил, что раскрыл 2 мафии
08:42  Евразийская ООН. Новый континентальный порядок, - Николай Коньков
07:57  Талибы признали, что перебрасывают войска на таджикскую границу - "для устранения угроз"
07:53  "Талибан" казнит людей, но хочет получать гуманитарную помощь, - Д.Моисеев
07:51  Окончательные итоги выборов в Германии. Окончательно ничего не ясно, - "Къ"
07:48  Хаттабычи. Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды
07:42  Президентство Токаева: декларативность или поиск смысла? - Д.Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия – СНГ: ко взаимной пользе, - Алексей Чичкин
18:10 28.09.2021

Темпы роста поставок продуктов из стран СНГ в РФ - рекордные за последние 5 лет
Алексей Чичкин
28.09.2021

Совокупные объемы импорта продуктов только за август – сентябрь увеличились более чем в полтора раза. Такое стало возможным благодаря оперативным межгосударственным договоренностям. А именно, введению упрощенных таможенных процедур в отношении скоропортящихся продуктов при трансграничных перевозках, а также организации скоростных авто- и железнодорожных перевозок в РФ.

И все это благодаря тому, что в полной мере с начала 2010-х задействован режим зоны свободной торговли в СНГ, исключающий экспортно-импортные пошлины на большую часть ассортимента взаимной торговли. В этой зоне, напомним, - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан и Таджикистан.

По данным статистики, за последний год Азербайджан стал крупнейшим поставщиком в Россию томатов (114 тыс. тонн), Белоруссия – картофеля (94 тыс. тонн), моркови (57 тыс. тонн), белокочанной капусты (29 тыс. тонн) и огурцов (19 тыс. тонн); Армения – лидер по поставкам абрикосов (34 тыс. тонн), а Казахстан – по поставкам репчатого лука (61 тыс. тонн) и бахчевых (свыше 70 тыс. тонн).

В свою очередь, Молдова держит первенство по экспорту в РФ яблок (свыше 100 тыс. тонн) и винограда (свыше 11 тыс. тонн). А Узбекистан - среди стран-лидеров по поставкам в РФ черешни (24 тыс. тонн), нектаринов (20 тыс. тонн), слив (5,8 тыс. тонн), свежей зелени (5,6 тыс. тонн).

Характерно что, к примеру, за январь-август с.г. в 9 раз возрос российский импорт из Азербайджана бахчевых, втрое – косточковых фруктов, вдвое – ягодной продукции. Почти вдвое увеличились поставки в РФ винограда из Армении, настолько же они возросли из Узбекистана. Увеличивается со второй половины августа ввоз в РФ плодоовощей из Киргизии, Туркменистана, Абхазии, Южной Осетии.

По данным Россельхознадзора на середину сентября, страны СНГ существенно увеличили поставки в РФ продуктов т.н. борщевого набора. А именно: за январь – первую половину сентября, в сравнении с тем же периодом 2020 г., поставки картофеля возросли в 2,6 раза; моркови – на 15%, свеклы - почти на 20%.

Недавно побывав в Брянской и Орловской областях, я лично воочию убедился в широком присутствии сельхозпродуктов ближнего зарубежья в торговой сети этих областей. В частности, на местных ярмарках в изобилии представлены фрукты, овощи, сухофрукты, свежая зелень, специи из Армении, Азербаджана, Узбекистана, Туркменистана.

Причем поставщики из этих стран стремятся поставлять свою продукцию по низким ценам. Чтобы, с учетом транспортных и складских расходов, конечная цена на продукты повысилась минимально. Это и происходит, судя по тому, что покупатели массового покупают эти овощи и фрукты (признаться, и сам не удержался от покупок).

Преимущества зоны свободной торговли (ЗСТ) для СНГ налицо. Прежде всего – это увеличение экспортных доходов стран ближнего зарубежья, что особенно для них важно, учитывая, что страны Запада активно закупают промышленное и энергосырье, но продовольственные и промышленные товары, в лучшем случае, с трудом пробиваются на западные рынки.

Когда в начале 2010-х формировалась ЗСТ СНГ, было признано целесообразным составлять и корректировать ежегодные и ежеквартальные балансы спроса-предложения стран-участниц по всему товарному ассортименту. Однако, к сожалению, до сих пор эта рекомендация не реализована в рамках всей зоны. Столь оперативное заполнение плодоовощного рынка РФ разнообразными овощами и фруктами из стран СНГ – весомый довод в пользу таких балансов. Чтобы своевременно, притом на многосторонней основе, предотвращать недостаток в странах-участницах ЗСТ какой-либо продукции и, соответственно, ее удорожание.

P.S.

В Перми 18-26 сентября состоялась выставка-ярмарка фермерских продуктов из России и стран СНГ – "От Абхазии до Камчатки". В этом мероприятии участвовали производители почти из всех стран бывшего СССР (кроме прибалтийских).

Ассортимент представленных и продаваемых продуктов превышал 150 товарных групп, включая сухофрукты, мясные изделия, консервированную продукцию, изделия из рыбы, минеральные воды, лекарственные травы. Объем реализации, в сравнении с аналогичной выставкой-ярмаркой 2020 года, увеличился более чем на треть.

Источник - stoletie.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632841800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом
- Н.Нигматулин и М.Шентоп обсудили приоритеты казахстанско-турецкого межпарламентского сотрудничества
- А. Мамин поручил обеспечить исполнение целевых индикаторов программы партии "Nur Otan" на 2021 год
- Д. Ашимбаев: Моноязычие в стране физически невозможно
- Кадровые перестановки
- В августе т.г. был произведен рекордный объем "QazVac" - Е. Тугжанов
- Главы МИД стран Тюркского совета обсудили ситуацию в Афганистане
- "Серьезные коррупционные риски"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  