Россия – СНГ: ко взаимной пользе, - Алексей Чичкин

18:10 28.09.2021

Темпы роста поставок продуктов из стран СНГ в РФ - рекордные за последние 5 лет

Алексей Чичкин

28.09.2021



Совокупные объемы импорта продуктов только за август – сентябрь увеличились более чем в полтора раза. Такое стало возможным благодаря оперативным межгосударственным договоренностям. А именно, введению упрощенных таможенных процедур в отношении скоропортящихся продуктов при трансграничных перевозках, а также организации скоростных авто- и железнодорожных перевозок в РФ.



И все это благодаря тому, что в полной мере с начала 2010-х задействован режим зоны свободной торговли в СНГ, исключающий экспортно-импортные пошлины на большую часть ассортимента взаимной торговли. В этой зоне, напомним, - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан и Таджикистан.



По данным статистики, за последний год Азербайджан стал крупнейшим поставщиком в Россию томатов (114 тыс. тонн), Белоруссия – картофеля (94 тыс. тонн), моркови (57 тыс. тонн), белокочанной капусты (29 тыс. тонн) и огурцов (19 тыс. тонн); Армения – лидер по поставкам абрикосов (34 тыс. тонн), а Казахстан – по поставкам репчатого лука (61 тыс. тонн) и бахчевых (свыше 70 тыс. тонн).



В свою очередь, Молдова держит первенство по экспорту в РФ яблок (свыше 100 тыс. тонн) и винограда (свыше 11 тыс. тонн). А Узбекистан - среди стран-лидеров по поставкам в РФ черешни (24 тыс. тонн), нектаринов (20 тыс. тонн), слив (5,8 тыс. тонн), свежей зелени (5,6 тыс. тонн).



Характерно что, к примеру, за январь-август с.г. в 9 раз возрос российский импорт из Азербайджана бахчевых, втрое – косточковых фруктов, вдвое – ягодной продукции. Почти вдвое увеличились поставки в РФ винограда из Армении, настолько же они возросли из Узбекистана. Увеличивается со второй половины августа ввоз в РФ плодоовощей из Киргизии, Туркменистана, Абхазии, Южной Осетии.



По данным Россельхознадзора на середину сентября, страны СНГ существенно увеличили поставки в РФ продуктов т.н. борщевого набора. А именно: за январь – первую половину сентября, в сравнении с тем же периодом 2020 г., поставки картофеля возросли в 2,6 раза; моркови – на 15%, свеклы - почти на 20%.



Недавно побывав в Брянской и Орловской областях, я лично воочию убедился в широком присутствии сельхозпродуктов ближнего зарубежья в торговой сети этих областей. В частности, на местных ярмарках в изобилии представлены фрукты, овощи, сухофрукты, свежая зелень, специи из Армении, Азербаджана, Узбекистана, Туркменистана.



Причем поставщики из этих стран стремятся поставлять свою продукцию по низким ценам. Чтобы, с учетом транспортных и складских расходов, конечная цена на продукты повысилась минимально. Это и происходит, судя по тому, что покупатели массового покупают эти овощи и фрукты (признаться, и сам не удержался от покупок).



Преимущества зоны свободной торговли (ЗСТ) для СНГ налицо. Прежде всего – это увеличение экспортных доходов стран ближнего зарубежья, что особенно для них важно, учитывая, что страны Запада активно закупают промышленное и энергосырье, но продовольственные и промышленные товары, в лучшем случае, с трудом пробиваются на западные рынки.



Когда в начале 2010-х формировалась ЗСТ СНГ, было признано целесообразным составлять и корректировать ежегодные и ежеквартальные балансы спроса-предложения стран-участниц по всему товарному ассортименту. Однако, к сожалению, до сих пор эта рекомендация не реализована в рамках всей зоны. Столь оперативное заполнение плодоовощного рынка РФ разнообразными овощами и фруктами из стран СНГ – весомый довод в пользу таких балансов. Чтобы своевременно, притом на многосторонней основе, предотвращать недостаток в странах-участницах ЗСТ какой-либо продукции и, соответственно, ее удорожание.



P.S.



В Перми 18-26 сентября состоялась выставка-ярмарка фермерских продуктов из России и стран СНГ – "От Абхазии до Камчатки". В этом мероприятии участвовали производители почти из всех стран бывшего СССР (кроме прибалтийских).



Ассортимент представленных и продаваемых продуктов превышал 150 товарных групп, включая сухофрукты, мясные изделия, консервированную продукцию, изделия из рыбы, минеральные воды, лекарственные травы. Объем реализации, в сравнении с аналогичной выставкой-ярмаркой 2020 года, увеличился более чем на треть.