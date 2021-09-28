Михаил Саакашвили разыгрывает смертельную комбинацию, - Ю.Рокс

20:26 28.09.2021 Местными выборами события в Грузии не ограничатся

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

28.09.21



Михаил Саакашвили в очередной раз обещал вернуться в Тбилиси. Кадр из видео со страницы Михаила Саакашвили в Facebook

За несколько дней до выборов в органы местного самоуправления Грузии третий президент Михаил Саакашивили объявил о своем возвращении в Тбилиси. В качестве доказательства он в Facebook выставил авиабилет, выписанный на себя и маму – Гиули Аласания. Власти Грузии отреагировали привычным образом: Саакашвили будет арестован и проведет в тюрьме, согласно решению суда, около 10 лет.

Затея Саакашвили вернуться на родину после восьмилетней вынужденной эмиграции таит в себе политическую смерть. Либо собственную и своего "Национального движения" (НД), либо правящей "Грузинской мечты" (ГМ). Он обещал вернуться в Грузию и отправить в историю ГМ ровно столько раз, сколько в стране было различных выборов. Еще одного пустого обещания, тем более в такой напряженной, поляризованной ситуации, как сейчас, вряд ли потерпят даже самые верные его поклонники. Демонстрация билета – никакое не доказательство намерений. Авиабилетом Париж-Тбилиси лет 10 назад перед телекамерами размахивал находившийся в политэмиграции экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. Однако взбунтовавшаяся в Тбилиси оппозиция его так и не дождалась. Да и сам Саакашвили несколько лет назад, кажется, тоже отметился аналогичным шагом. Так что не факт, что 2 октября в 23.05 по тбилисскому времени третий президент Грузии сойдет с трапа самолета Киев-Тбилиси.



Причины неприезда могут оказаться разные – от банальной непогоды, технических неисправностей в аэропорту прилета или даже вылета (официальный Тбилиси и Киев вроде бы нашли точки соприкосновения по ставшему неудобным для обоих Саакашвили) до даже внезапного "неважного самочувствия" 75-летней матери экс-президента. В любом случае отсутствие Саакашвили 2 октября в Тбилиси окончательно подорвет к нему доверие.



Если же власти не решатся на арест третьего президента по его прибытии на родину, то они совершат форменный политический харакири. После обещаний отправить Саакашвили в давно приготовленную камеру это равносильно самопревращению в объект тбилисского фольклора. При том, что арест экс-президента совершенно не входит в интересы властей. Саакашвили вполне мог согласовать свою поездку с друзьями в США и Европе, получить от них карт-бланш, что означает – официальный Тбилиси, посадив его, окажется под неприятным давлением определенных западных кругов плюс традиционные истерические выступления оппозиции и некоторых слоев общества.



В свете возможного ареста Саакашвили нелишне вспомнить о создании движения по его приему и обеспечению безопасности, якобы насчитывающему около 40 тыс. человек. И, что более важно, недавний слив в интернет нескольких тысяч файлов с компроматом на служителей Грузинской православной церкви (ГПЦ), а также с доказательствами прослушки западных дипломатов – такое не происходит просто по расположению звезд и свидетельствует о шатаниях в спецслужбах.



При всем этом расклад с возвращением Саакашвили может оказаться более банальным. Следует обратить внимание на время прибытия борта из Киева – 23.05, то есть спустя несколько часов после закрытия избирательных участков. Таким образом, Саакашвили если и возвращается в Тбилиси, то не на выборы в органы местного самоуправления, в которых, к слову, он, будучи гражданином Украины, не мог бы никак участвовать, а на поствыборные процессы. То есть на выступления оппозиции и акции протеста. К тому же еще до вылета из Киева он, несомненно, будет знать о предварительных результатах голосования по экзит-полам или даже утечкам из избирательных комиссий. И уже в зависимости от вырисовавшейся перспективы пройти на посадку или уехать из Борисполя. Если, конечно, исключить совсем уж экзотическую версию о том, что авиабилеты выставлены в Facebook для отвода глаз, а сам Саакашвили намерен прибыть на родину в иной день и время через погранпункт с менее строгим контролем, чем в аэропорту.



Сомнений нет, пожалуй, только в том, что события выборами 2 октября не закончатся. Оппозиция позволила себе приравнять эти выборы к референдуму по доверию нынешней власти. Она также настаивает на реанимации Соглашения Шарля Мишеля, предусматривавшего внеочередные парламентские выборы, если правящая ГМ 2 октября не наберет более 43% голосов. Более того, говорит об этом как о свершившемся факте, то есть объявляет неизбежными досрочные выборы в парламент. Подобные настроения поддерживаются западными политическими кругами, которым по неким причинам не нравится ГМ. Реальность же несколько иная.



Соглашение Шарля Мишеля по выходу Грузии из продолжительного внутриполитического кризиса было подписано 20 апреля правящей ГМ и большинством ее противников. Не подписала его главная оппозиционная сила – бывшая партия власти НД Михаила Саакашвили. Хотя сама и спровоцировала внутриполитическое противостояние. Не дождавшись присоединения НД к антикризисному соглашению, ГМ объявила о своем выходе из этого договора. На что вроде бы имела полное право. Но те же западные друзья НД отказали ГМ в этом праве. Тем не менее лидеры ГМ неоднократно заявляли о том, что досрочных выборов в парламент не будет ни в каком случае. Конечно, подобные жесткие заявления переубедить оппозицию не смогли, и беспорядки в Тбилиси видятся неизбежными: если ГМ не наберет 43%, то оппозиция будет требовать досрочных выборов, если же результат правящей партии превысит 43%, то она получит обвинения в фальсификации итогов. При том, что власти сделали неудачный ход, зачем-то пригласив в качестве наблюдателей работников ЦИК Белоруссии.



Таким образом, демонстрация авиабилетов и клятвенные заверения Саакашвили вернуться гарантированно служат мобилизации сторонников НД и тех избирателей, для которых ГМ стала категорически неприемлемой, но они не определились с выбором. С другой стороны, действия Саакашвили можно рассматривать и как удар по оппозиционному лагерю. Ведь именно неприятие его персоны в качестве политического лидера вызвало раскол "Единого национального движения" (ЕНД) на НД и "Европейскую Грузию" и дальнейшее расщепление этих партий на еще более мелкие, разница между которыми состоит только лишь в именах лидеров этих партий. Приезд Саакашвили может совершенно раздробить и без того не особо дружную оппозицию. Так что их роль и активность в поствыборных событиях скорее всего войдут в прямо пропорциональную зависимость от уровня политической ненависти – к Михаилу Саакашвили или Бидзине Иванишвили, который так и не смог убедить страну в том, что ушел из политики. Источник - ng.ru

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