Америка отступает. Время наступать, - Александр Дугин

00:12 29.09.2021 Гегемония съеживается и отступает повсюду

Александр Дугин



Выборы в РФ прошли. И хорошо. Теперь можно вернуться ко внешним вопросам. Именно внешняя политика по-настоящему имеет значение. И в этой внешней политике полным ходом идут крайне значимые и важные перемены.

На наших глазах рушится однополярный глобальный мир. Он движется по нисходящей довольно давно (с 9/11), но именно в этом ключевом 2021 году в самый разгар не прекращающегося Ковида произошли некоторые символические события, делающие конец однополярности необратимым.



Уже Трамп был согласен с многополярным устройством, настаивая только на особом статусе США. Это была вполне рациональная и ответственная повестка дня. Но Трампа по сути свергли. И сделали это фанатические приверженцы все того же глобализма, с которыми Трамп воевал внутри своей страны.



При поддержке глобалистов Байден прорвался к власти и объявил было "Большую Перезагрузку" (Great Reset). Имелся в виду возврат в "золотые" (для глобалистов и либералов) 90-е. Мол, у глобализации были некоторые проблемы, но теперь мы их оперативно устраним, поставим на место всех претендентов на многополярность и продолжим править над человечеством, вовлекая его глубже и глубже в свою безумную – почти открыто сатанинскую – повестку.



Байден замахнулся, и Киев двинул войска на Донбасс, демонстрируя решимость "осадить русских". Но стоило только Москве провести невинные маневры на своей территории, Вашингтон включил заднюю. О Киеве мы не говорим, это не субъект. Great Reset отложили.



И вот дальше следует позорное бегство США из Афганистана, когда после 20 лет жесткой оккупации американцы даже не успевают толком упаковать свои вещи (включая военное оборудование) и достойным образом вывезти коллаборационистов. Под конец Байден пускает ракету в машину с детьми и еще хвалится этим. Даже Псаки побледнела от той чуши, которую ей пришлось озвучивать. Афганистан – полный позор Америки.



И вдогонку, чтобы показать, что он еще "ого-го", жалкий маразматик Джо провозглашает англосаксонскую ось АУКУС, своими договорами с Австралией и перечеркиванием французских и итальянских (кстати, об этом часто забывают) военных поставок (на которые Париж и Рим очень рассчитывали) одним росчерком пера по сути разрушает НАТО. В ответ следует беспрецедентный отзыв французского посла из Вашингтона. ЕС понимает это только так: власть в США просто сошла с ума.



Теперь посмотрим, что происходит в самих Штатах.



Во-первых, Байден действует на фоне того, что половина населения его заведомо ненавидит (за украденные выборы и нетерпимость либеральной диктатуры), и чтобы он ни сделал, воспринимает это в штыки. А стоит ему оступиться – а в Афганистане и Австралии, не говоря уже о полностью проваленной ситуацией с мигрантами на южных границах США, он не просто оступился, но многократно и показательно "сел в лужу", как его оппоненты немедленно это подхватывают, раздувают и уже начинают готовить импичмент.



Но это еще полбеды. Сами глобалисты, поддерживающие Байдена, делятся на правых и левых, на ястребов неоконов и ультрадемократов с повесткой ЛГБТ-идеологии и "культурным марксизмом". Неоконы в ярости от ухода из Афганистана, а также от обещаний Байдена вывести войска с Ближнего Востока – прежде всего из Сирии и Ирака. В совокупности с явной трусостью на Украине, Байден уже сделал все возможное, чтобы отвратить от себя половину поддерживающей его элиты - ястребов.



Казалось бы радоваться должны были левые глобалисты. Да, в целом к выводу войск из Афганистана они отнеслись снисходительно, хотя то, как это было сделано, вообще никто не осмеливается в США оправдывать.



Но тут Байден вспомнил о неоконах и создал новый стратегический альянс англосаксов – АУКУС (Австралия, Объединенное Королевство, США), бесцеремонно выкинув Европу. Это он делает под эгидой надвигающейся войны с Китаем в Тихом океане. Вот тут левые глобалисты возмутились. ЕС вообще ничего против Китая не имеет, а левые глобалисты в самих Штатах пытаются даже использовать экономический взлет КНР в своих стратегиях. Тем не менее Байден не обращает на это внимания и создает АУКУС. Такой удар по НАТО на фоне укрепления суверенитета России и того же Китая, все большей самостоятельности Турции, Ирана, Пакистана, а также отдельных арабских и африканских стран (серия переворотов в Африке – тоже очень интересное явление, требующее геополитической оценки) – ведет только к резкому ослабления глобальной либеральной элиты, на глазах раскалывающейся по линии – англосаксы/европейцы и прочие забытые "союзники".



Байден таким образом уже успел разочаровать и правых и левых глобалистов, причем на фоне не уменьшающегося противостояния с трампистами, которые оказались в положении жестко репрессируемой оппозиции. Когда Байден играет в ястреба и делает шаг в сторону неоконсов, он наносит удар по CFR (левые глобалисты). Когда, напротив, пытается быть голубем, в ярость впадают правые глобалисты. Если Джо Байден в такой ситуации не полный looser, то кто же он?



Эта ситуация уникальная. Никогда в последние десятилетия политика США не была столь противоречивой, непоследовательной и откровенно провальной. Это самое важное. Америка сегодня слаба как никогда. И вот этим и надо воспользоваться. Трамп шел на то, чтобы снять глобализацию с повестки дня и сосредоточиться на американских проблемах, осознанно и ответственно. И жестко торговался по каждому вопросу с представителями нарастающей многополярности. Байден, как это ни парадоксально, оказался еще более полезным многополярным полюсам – он просто стремительно разрушает Америку, и чем больше агонизирует глобализм, тем яснее человечество видит слабость того, кто совсем недавно претендовал на роль безусловного лидера. Если быть реалистами (то есть немного циниками), то лучше такой слабый и беспомощный враг как Байден, чем такой рациональный и знающий себе цену партнер как Трамп. Конечно, Байден для США это чистое зло и epic fail. Но для всех остальных… well, well, well. Старый-престарый Джо чем-то начинает нам нравиться…



Вот этим сейчас должна активно воспользоваться Россия. Стремительное падение американской глобальной гегемонии освобождает по всему миру огромные возможности – территории, страны, народы, целые цивилизации. По инерции кто-то может испугаться англосаксонского альянса – мол, Британия возвращается, они сейчас объединят усилия с США и странами Commonwealth и восстановят свою колониальную хватку. (О более серьезном проекте QUAD мы поговорим в отдельной статье.) Это кто восстановит? Британия давно не субъект. Про Австралию и говорить нечего. Кстати, финансовое и даже демографическое присутствие Китая в Тихом океане это уже сегодня гигантский по значимости фактор. Гегемония съеживается и отступает повсюду. Тут шанс и для Велико-континентального проекта от Лиссабона до Владивостока (в духе Тириара-Путина), и для русско-китайского евразийского альянса, и для нового витка отношений России с исламским миром, и для захода в Африку и латинскую Америку.



Америка отступает. Нам надо наступать.



Это требует стратегии, решимости, воли, концентрации сил. И что является ключевым моментом – это требует идеологии. Большая геополитика требует больших идей. Сейчас – пока в США у власти идиот - Россия имеет исторический шанс не просто сделать многополярность необратимой, но и резко расширить ареал своего влияния почти в глобальном масштабе. Гегемония исчезает. Да, это раненый дракон, и он еще может ударить сильно и болезненно. Но это агония. То есть надо быть аккуратными с фантомными болями империализма, но и не терять времени. Нам надо готовиться к контрнаступлению. Пока у них все так, как есть, это наш исторический шанс. Будет преступлением его упустить. В 1991 пала наша Империя. Сегодня их черед. А наш долг – вернуться в историю, как полностью суверенный и самостоятельный геополитический субъект. Источник - tlgrm.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632863520

