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Таразские казахи против строительства АЭС в Узбекистане
00:40 29.09.2021

СМИ: в Казахстане жители Тараза выступили против строительства АЭС в Узбекистане
В Казахстане жители города Тараз выразили обеспокоенность по поводу планируемого строительства первой в Узбекистане АЭС.

Фото: Узатом
Как передает Atameken Business News, местные жители считают, что "масштабный и рискованный проект должен строиться в сотрудничестве с соседними государствами".

"Помните трагедию в Чернобыли, сколько людей остались инвалидами. Я со многими из них знакома. Зачем это нужно? Я против", - сказала местная жительница.

Еще одна женщина заявила, что она не поддерживает строительство АЭС в Узбекистане.

"Я не поддерживаю такое решение, у нас есть дети и внуки. Какая нам от этого польза, кроме вреда", - отметила она.

Экологи также предупредили об опасности отходов, если атомная станция расположится вблизи границ двух государств. Казахстанские экологи считают, что принимая во внимание экономический фактор, забывают об окружающей среде.

"Мы говорим, что это выгодно, не дорогая электроэнергия, но надо помнить и о социальной ситуации. Мы забываем о природе. В каком бы месте не строили предприятие, радиоактивные отходы АЭС принесут нам вред через воду, воздух и даже песок", - сказала эколог Анар Жумадилова.

Другие эксперты не спешат критиковать строительство АЭС.

"Наука развивается, ученые заинтересованы в улучшении экосистемы. Это проблема всего мира. Я думаю ученые тщательно продумали, как безопасно перейти на мирный атом", - заявил эксперт Сауранбек Жамалбеков.

Ранее сообщалось, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) представила рекомендации и предложения по оказанию помощи Узбекистану в подготовке к строительству первой АЭС.

В апреле текущего года стало известно, что Узбекистан и Россия продолжают разрабатывать текст контракта по строительству атомной электростанции в республике.

Источник - kun.uz
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