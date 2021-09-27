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Al Jazeera: Эрдоган "открыл огонь" по администрации Байдена. В чем причина?
00:43 29.09.2021

Al Jazeera, Катар
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Риторика Эрдогана в адрес США резко поменялась, как только он завершил визит в Нью-Йорк, где принял участие в 76-ой сессии Генассамблеи ООН и открыл 35-этажный "Дом Турции". По мнению ряда экспертов, смена настроения турецкого лидера связана с провалом его ожиданий от этой поездки. На что рассчитывал президент Турции?
Al Jazeera (Катар): Эрдоган "открыл огонь" по администрации Байдена. В чем причина?

Захер аль-Бек (زاهر البيك)
Впреддверии визита в Сочи и встречи с президентом Владимиром Путиным турецкий лидер обрушился с критикой на администрацию Байдена.

В предисловии к недавно опубликованной книге "Более справедливый мир возможен" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что Совет Безопасности ООН, состоящий из пяти постоянных членов, контролирующих мир, остро нуждается в реформе. В этом заключается смысл постоянно повторяющейся в книге фразы: "Мир больше пяти".

Кроме того, заявления президента Турции во время и после выступления на Генеральной Ассамблее ООН были полны критики в адрес Соединенных Штатов. Каковы причины внезапного изменения риторики Анкары и как это связано с предстоящей встречей Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным в среду? Можно ли говорить о росте напряженности в двусторонних отношениях в ближайшем будущем?

Турция выражает недовольство

"Мы хотели, чтобы отношения между двумя атлантическими странами развивались в атмосфере дружбы, а не вражды, но текущий ход событий сегодня не сулит ничего хорошего", - заявил президент Эрдоган.

Он добавил: "Сделка по С-400 для нас завершена. Мы будем отстаивать свои права на международной арене после решения исключить нас из программы истребителей F-35. Америка должна заплатить цену за ошибки, совершенные в Афганистане. Байден продолжает отправлять оружие членам террористических группировок на восточному берегу Евфрата, как это делал его предшественник Дональд Трамп". Встреча с российским руководством будет проходить не на уровне органов, а лично и напрямую между двумя президентами.

Неоднократные обвинения в адрес американцев отражают гнев Анкары в связи с политикой Вашингтона.
Отношения союзников по НАТО сильно пошатнулись в прошлом году, когда Анкара приобрела передовую российскую систему ПВО С-400, что побудило Соединенные Штаты приостановить участие Анкары в программе F-35.

Соединенные Штаты наложили санкции на Управление оборонной промышленности Турции, его главу Исмаила Демира и трех должностных лиц ведомства в качестве наказания за покупку российской системы противовоздушной обороны, что, по мнению Анкары, наносит ущерб ее отношениям с Вашингтоном.

Выступая в парламенте во время обсуждения бюджета своего ведомства на 2021 год, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил: "Покупка системы С-400 - это не альтернатива, а необходимость для поддержания безопасности, стабильности и суверенитета турецкого государства". Кроме того, как отметил чиновник, Турция - это не просто страна, покупающая истребители F-35, а партнер, участвующий в их производстве.

Причины критики

Турецкий исследователь в области международных отношений Таха Ода Оглу так прокомментировал ситуацию в беседе с Al Jazeera: "Анкара рассчитывала провести встречу между Эрдоганом и Байденом в кулуарах Организации Объединенных Наций после недавней координации позиций по афганскому вопросу, но провал выявил масштабы разногласий между странами, что нашло прямое отражение в заявлениях Эрдогана за последние несколько дней".

По мнению Самира Салиха, профессора международного права в Университете Коджаэли, реакция Эрдогана позволяет сделать вывод, что причины выпадов в адрес Байдена гораздо серьезнее и не ограничиваются конфликтом вокруг покупки российских ракетных комплексов. Вероятно, дело также в американской политике на восточном берегу Евфрата и поддержке местных курдов, настроенных против Анкары.

Американо-турецкие отношения

Таха Ода Оглу отметил: "В настоящее время турецко-американские отношения находятся на рекордно низком уровне. Судя по всему, попытки Анкары развеять опасения Соединенных Штатов по поводу С-400 и отношений с Россией не увенчались успехом".

Как полагает эксперт, в ближайшие месяцы мы станем свидетелями серьезной эскалации конфликта между американцами и турками по причине приверженности Анкары сделке по покупке передовой российской системы противовоздушной обороны. "Это сулит еще большее давление на Анкару со стороны американцев, в первую очередь, на Эрдогана, который готовится к предстоящим парламентским и президентским выборам", - добавил Таха Ода Оглу.

Что касается профессора, то, по его словам, турецкое руководство с нетерпением ждало встречи с президентом США в Нью-Йорке или Вашингтоне в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, но она не состоялась. Ответа Анкары следует ждать во время предстоящей пресс-конференции Эрдогана и Путина по итогам переговоров в Сочи, если ему удастся добиться желаемого от встречи.

Самир Салих сказал: "Путин представит Эрдогану множество предложений и планов, и результаты переговоров, разумеется, тревожат Вашингтон. Возможно, происходящее указывает на принятие Анкарой во внимание американо-российских договоренностей по Сирии. Как известно, они выгодны Израилю, игнорируют Иран и защищают Сирийские демократические силы, пока сирийский режим находится в ожидании переходной фазы, которая сулит ударить по позициям Турции в северной Сирии".

По его словам, развитие событий в Афганистане и решения администрации Байдена на этом направлении, не говоря уже о создании военного альянса AUKUS между США, Австралией и Великобританией (исключает Францию из игры), очень беспокоят Анкару. Как очевидно, турецко-американские разногласия по многим двусторонним и региональным вопросам все еще сохраняются, и встреча Эрдогана с Байденом в июне ничего не изменила, как не сблизила их и афганская проблема.

Оригинал публикации: أردوغان يفتح النار على إدارة بايدن.. ما الأسباب؟Опубликовано 28/09/2021

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632865380
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