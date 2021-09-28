Весь тренерский состав сборной Кыргызстана по боксу подал в отставку из-за отсутствия финансирования

08:39 29.09.2021

Весь тренерский состав сборной Кыргызстана по боксу подал в отставку в связи с отсутствием финансирования. Об этом Sport АКИpress сообщили источники.



Заявление об отставке написали главный тренер национальной сборной Кыргызстана Данияр Джусубалиев, старший тренер молодежной сборной Данияр Тологон уулу и старший тренер юношеской сборной Улан Толонбай уулу.



Причиной отставки стало отсутствие финансирования со стороны министерства и Федерации бокса КР.