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    Афганистан   | 
ИГИЛ* и его война с "Талибаном", - Галит Трумэн Зинман
08:46 29.09.2021

ИГИЛ* и его война с "Талибаном" **
В Афганистане перемешались террористические группировки, которые враждуют не только со всем миром, но и друг с другом
Галит Трумэн Зинман

"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.

Прогноз Центра BESA No.2 161, 27 сентября 2021 года

В результате мощного взрыва смертника в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан, 26 августа погибли 13 американских солдат и 169 афганцев, в том числе около 30 боевиков "Талибана" **. Эта атака еще раз указала на высокие оперативные возможности ИГИЛ* даже в период его упадка, а также на жесткую и последовательную идеологическую линию против всех "неверных", которой оно придерживалось с момента своего создания.

Этот вопрос могли обсуждать в Хельсинки начальники Генштабов США и РФ - Милли и Герасимов
В отличие от других исламистских террористических организаций, которые склонны объединяться под угрозой или в общих интересах по мере необходимости, ИГИЛ остается верным своей ДНК и отказывается сотрудничать с другими исламистскими организациями, которые оно не одобряет. Как ИГИЛ объявило в июне 2014 года, ислам должен навязываться и насаждаться по всему миру "под одним флагом, флагом веры", и этот флаг является исключительно его собственным. Любой, кто не исповедует ислам в стиле ИГИЛ, является заклятым врагом, "неверным", "крестоносцем" или "отрекшимся от ислама", включая другие исламистские террористические организации. Следовательно, ИГИЛ воздерживается от создания союзов с такими организациями, даже если это укрепило бы его позиции в различных местах по всему миру. "Война ИГИЛ с неверными" столь же нетерпима к другим мусульманам, как и к евреям и христианам.

В отличие от других исламистских террористических организаций - таких, как ХАМАС - ИГИЛ критически отнеслось к захвату талибами Афганистана, а также не приветствовало и не отождествляло себя с их успехом.

Недавно в журнале ИГИЛ была опубликована статья, которая обрушила огонь и серу на сотрудничество между талибами и США во время захвата Афганистана "Талибаном". В нем утверждалось, что завоевание страны талибами было осуществлено в полном согласии и координации с американскими военными и, следовательно, не свидетельствует о впечатляющих оперативных возможностях организации. Тысячи солдат "крестоносцев" были эвакуированы в хорошем настроении и при взаимном доверии между сторонами - тогда как, по мнению ИГИЛ, они должны были быть позорно изгнаны без каких-либо предварительных переговоров или соглашений. По мнению ИГИЛ, эвакуация США из Афганистана была передачей власти от одного друга другому и поэтому была скорее позором, чем триумфом талибов.

Таким образом, следовало ожидать (и на этот счет были четкие предупреждения разведки), что провинция ИГИЛ-Хорасан поднимет голову и предпримет насильственные действия против талибов и их "иностранных союзников".

Аэропорт Кабула, из которого эвакуировались десятки тысяч американских и западных солдат и гражданских лиц, был идеальной площадкой для террористической атаки. 26 августа боевики ИГИЛ совершили там теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 182 человека, в том числе 169 мирных афганцев и 13 военнослужащих США. 30 августа организация выпустила ракеты по аэропорту, которые были перехвачены американскими военными.

Несмотря на ряд ключевых идеологических пересечений - таких, как установление шариата, проведение джихада и захват территории, со стороны ИГИЛ существует врожденная враждебность по отношению к "Талибану" из-за того, что оно воспринимает как свои компромиссы с Западом.

Нападения в Кабуле подтвердили приверженность ИГИЛ бескомпромиссной идеологической линии и нежелание быть частью исламистского террористического альянса, даже если в нем есть мусульмане-сунниты - такие, как талибы, которые прислушиваются к ранним дням ислама. Как определил покойный лидер ИГИЛ Абу Бакр Багдади, "лагерь ислама и веры" ИГИЛ твердо стоит впереди "лагеря ереси и лицемерия", представленного остальным миром, в том числе исламистскими террористами, не входящими в ИГИЛ.

Автор: Д-р Галит Трумэн Зинман - Dr. Galit Truman Zinman - сотрудник Центра BESA, преподает в Школе политических наук университета Хайфы.

Источник - svpressa.ru
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