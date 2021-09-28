Чемодан, вокзал, постойте. В России могут продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов, - "Къ"

08:53 29.09.2021

Газета "Коммерсантъ" №176 от 29.09.2021, стр. 1

Мораторий на депортацию нелегальных мигрантов из России может быть продлен после 30 сентября. Об этом сообщил "Ъ" глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев и подтвердили еще несколько источников издания, в том числе в правительстве РФ. Указ главы государства, который в условиях пандемии разрешает иностранцам на законных основаниях не возобновлять документы о временном пребывании в России, действует с апреля прошлого года и уже продлевался в июне 2021 года. В последние дни в миграционные центры вновь выстроились гигантские очереди из иностранных граждан, спешащих урегулировать свой правовой статус в свете предупреждения полицейского ведомства: те, кто не успеет оформить документы, будут депортированы с дальнейшим запретом на въезд в Россию.



Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил "Ъ", что, по его информации, мораторий на выдворение иностранцев-нелегалов из России может быть продлен после 30 сентября. Подробностей господин Фадеев не раскрыл, сказав лишь, что он "разбирается с этой темой". Информированные источники "Ъ" в правительстве РФ также считают, что действие моратория, установленного президентским указом, будет продлено. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос "Ъ" о том, собирается ли Владимир Путин продлить действие моратория.



Напомним, президент подписал указ о продлении сроков временного пребывания мигрантов в России 18 апреля 2020 года, в связи с пандемией и закрытием границ. Иностранным гражданам во время действия моратория не нужно возобновлять действие документов о временном пребывании (включая визы) в России. Были заморожены сроки постановки на учет по месту пребывания, а также сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство). Весной 2021 года миграционные центры возобновили работу после снятия эпидемиологических ограничений. С конца апреля десятки тысяч трудовых мигрантов стали штурмовать их, чтобы представить необходимые документы. В последний день действия указа Владимир Путин подписал новый документ и продлил сроки временного пребывания мигрантов в России до 30 сентября.



Всех, кто не успеет оформить документы до конца сентября, должны депортировать из России с дальнейшим запретом на въезд, предупредили в МВД.

В понедельник московская полиция напомнила мигрантам о завершении периода послаблений, рекомендовав иностранцам урегулировать правовой статус. В СМИ со ссылкой на документ, подписанный первым заместителем главы МВД Александром Горовым, появилась информация о грядущих с 1 октября полицейских облавах на нелегальных мигрантов. Правоохранители должны были начать проверки "в местах компактного пребывания (проживания) иностранных граждан, осуществления ими трудовой деятельности и на иных объектах повышенной концентрации иностранных граждан". А перед руководителями миграционных подразделений руководство МВД поставило задачу обеспечить контроль выезда из России нарушителей.



В столичной полиции, куда обратился "Ъ" с просьбой прокомментировать подлинность этого документа, на запрос не ответили, но напомнили об окончании действия моратория с 1 октября. Запрос "Ъ" в МВД России также остался без ответа. При этом в пресс-службе ведомства уточнили, что в среду начальник Главного управления МВД по вопросам миграции генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова проведет пресс-конференцию, посвященную этой проблеме. На вопрос, будет ли там объявлено о новом этапе послаблений для мигрантов, в МВД сказали: "Это не исключено".



Член СПЧ Кирилл Кабанов знает о планах властей дать нелегальным мигрантам еще время для урегулирования правовых вопросов, но они "держатся в секрете", поскольку "не все в обществе будут этим довольны". Господин Кабанов заявил "Ъ", что такую инициативу "лоббируют строительные компании и структуры ЖКХ".

Руководитель Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал "Ъ", что в последние дни в миграционных центрах вновь образовались очереди, "похожие на те, что были в июне". В распоряжении "Ъ" есть видеозапись столпотворения у многофункционального миграционного центра в деревне Сахарово (Новая Москва), снятая самими мигрантами,- судя по видео, в очереди несколько тысяч человек. Глава комитета "Гражданское содействие" (занимается проблемами мигрантов; включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Светлана Ганнушкина рассказала "Ъ", что ей поступают сотни обращений от людей, которые не могут легализоваться в России, им грозит депортация. В самом уязвимом, по словам правозащитницы, положении оказались афганцы, которые на момент прихода к власти талибов ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) находились в России: теперь им грозит высылка на родину, где их может ожидать даже гибель. Госпожа Ганнушкина рассказала, что в "Гражданское содействие" обратились более 30 граждан Афганистана, которые, по ее словам, с лета "не могут попасть даже на прием в московскую миграционную службу при МВД". Обращение с описанием этих фактов Светлана Ганнушкина отправила Валентине Казаковой.



Рестораторы хотят упростить наем иностранных работников

По данным МВД, в России ежегодно находятся от 9 млн до 11 млн иностранных граждан, однако из-за пандемии коронавируса, когда транспортное сообщение между странами было сильно ограничено, их численность сократилась до 5,5 млн человек. Почти 900 тыс. иностранцев имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. В числе въезжающих в Россию большинство составляют граждане стран СНГ. Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее заявлял, что в России находятся около 10–12 млн мигрантов, "но эта цифра плавает".



Мария Литвинова, Андрей Винокуров