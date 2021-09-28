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Американских генералов призвали к ответу за Афганистан, - Г.Петров
08:59 29.09.2021

Военные США, проводившие эвакуацию из Кабула, объясняются с Конгрессом

Геннадий Петров
28.09.21

Генерал Милли – кандидат номер один на отставку из-за ошибок при эвакуации из Афганистана.
В Конгрессе 28–29 сентября проходят слушания, посвященные обстоятельствам вывода американских войск из Афганистана. Показания дадут имеющие непосредственное отношение к реализации афганской политики Белого дома глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Ключевая интрига слушаний в том, какой будет реакция Джозефа Байдена. Согласится ли по их итогам президент кого-либо уволить или возьмет ответственность на себя? И в том и в другом случае последствия для администрации Белого дома могут быть разрушительными.

Во вторник Остин и Милли дали показания в комитете Сената по вооруженным силам, в а среду – в комитете Палаты представителей по вооруженным делам.

В слушаниях также принимает участие глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Фрэнк Маккензи, имевший опосредованное отношение к принятию решений, касающихся вывода войск из Афганистана. Тем не менее и его показания тоже очень важны. Военные дают объяснения по весьма щекотливым вопросам. Почему эвакуация шла настолько неорганизованно? Как получилось, что американцы оставили хорошо укрепленную и специально подготовленную для эвакуации базу Баграм и решили, что вывести тысячи афганцев и американцев будет удобнее из аэропорта Кабула? Почему даже во время августовского наступления "Талибана" (запрещен в РФ) администрация США продолжала утверждать, что падение Кабула невозможно? Также предполагается, что военные расскажут об обстоятельствах теракта 26 августа. Тогда в результате атаки предположительно "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ) погибло около 200 человек, в том числе 13 американских военных.

Наконец, весьма вероятно, что будут подняты темы, имеющие опосредованное отношение к выводу войск из Афганистана. Одну из них, похоже, специально к слушаниям, подкинула газета Wall Street Journal. Она, со ссылкой на свои источники в американских госструктурах, сообщила об обстоятельствах переговоров Милли с его российским коллегой, главой Генштаба Валерием Герасимовым. Переговоры состоялись в Хельсинки 22 сентября. Газета утверждает, что там обсуждалось совместное использование США и РФ российских военных баз в Средней Азии для противодействия террористической угрозе, исходящей из Афганистана. Ранее в российских СМИ сообщалось, что якобы на встрече Владимира Путина и Байдена в Женеве летом этого года российский президент выступил с подобной инициативой. Если действительно на этот счет достигнута конкретная договоренность, получается, отношения США и России меняются кардинально. Из противостоящих сил они превращаются в фактических союзников, чего не было при президенте Дональде Трампе, которого все время подозревали в готовности пойти на уступки Кремлю.

Слушания – уже второй случай, когда представители команды Байдена дают объяснения по поводу Афганистана конгрессменам. В середине сентября госсекретарь Энтони Блинкен в течение двух дней давал объяснения в комитетах по международным делам Палаты представителей и Сената. В целом конгрессмены, по крайней мере от Республиканской партии, сочли объяснения главы американской дипломатии неудовлетворительными. Сенатор-республиканец Джеймс Риш сравнивал оправдания людей из команды Байдена с поведением пожарного, который спасает людей от пожара, который сам же устроил. Блинкен, Милли, Остин, а также помощник по национальной безопасности Джейк Салливан – это те чиновники, чью отставку из-за ошибок при эвакуации из Афганистана давно прочит американская пресса. Правда, уйти они могут, только если соответствующее решение примет Байден. Конгресс уволить их не имеет права.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии "НГ" напомнил, что Байден уже взял всю политическую ответственность за вывод войск из Афганистана на себя. Это предполагает, что никого сдавать он не будет. Не исключено, однако, что ему все-таки придется пойти на отставки тех, кого он объявит небрежными исполнителями президентских распоряжений. "Рейтинг Байдена падает. В этих условиях он может кого-то сдать, чтобы замедлить падение своей популярности. Проблема в том, что сдача кого-либо из нынешней администрации может открыть дорогу к падению всей администрации", – полагает эксперт. Ведь велика вероятность того, что отставники выступят с обвинениями в адрес Байдена. Невольно вспоминаются конфликты Трампа с членами своей администрации, которых он уволил. Откровения бывших членов его команды (например, Джона Болтона, уволенного с поста помощника по национальной безопасности) стали одним из факторов, способствовавших поражению на президентских выборах 2020 года.

Источник - ng.ru
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