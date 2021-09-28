Афганские политики создадут "правительство в изгнании"

09:05 29.09.2021

Группа чиновников бывшей афганской администрации сообщила о намерении продолжить работу в правительстве Исламской республики Афганистан за пределами страны.



"Правительство Исламской Республики Афганистан является единственной законной администрацией, сформированной на основе выборов и народного голосования", говорится в опубликованном 28 сентября заявлении, распространенном в Twitter афганского представительства в Женеве.



Правительство ИРА прекратило работу после того, как 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в Таджикистане и ряде стран как террористическая организация) вошли в Кабул и президент Ашраф Гани бежал из страны.



Афганские политики в своем заявлении просят всех высокопоставленных членов правительства и Национального собрания – парламента Афганистана "собраться вместе и возобновить свои административные и политические обязанности". В документе отмечается, что скоро будет учрежден Высший государственный совет при участии политических лидеров и членов бывшего правительства и парламента.



Однако о том, где будет работать Госсовет, и кто его будет возглавлять, в заявлении ничего не говорится.



В документе отмечается, что в соответствии с Конституцией ИРА в случае отъезда президента из страны исполнение его полномочий будет возложено на первого вице-президента. Спустя несколько дней после бегства Ашрафа Гани из страны первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства.



Авторы заявления призвали международное сообщество не признавать власть талибов и оказать на них давление, "чтобы прекратить нелегальную оккупацию страны и проложить путь к миру и стабильности путем переговоров с Исламской Республикой Афганистан".



Чиновники бывшей афганской администрации также заявили о поддержке Фронта национального сопротивления, который возглавляет Ахмад Масуд-младший.