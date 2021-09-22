Человечество ждет не социализм, а цифровой феодализм, - Михаил Делягин

09:16 29.09.2021

Нынешняя сортировка людей вещь антисоциалистическая по своей идеологии



Михаил Делягин



22.09.2021



Говорить о "розовом" переходе – это значит смотреть на мир сквозь "розовые" очки. То, что мы видим сейчас в рамках цифровизации больше похоже на феодализм. Человек переходит в цифровую экосистему, которой объяты все сферы его жизни. История с коронавирусом показала, что нами управляет не правительство и не президент, а социальные сети.



Социальные сети поднимают волну, причем она носит искусственный, ангажированный характер, а дальше эта волна овладевает массами, и также этой волне подчиняются правительство. В нашей стране Россией управляет не президент, а глава Роспотренадзора, просто потому что он непосредственно оказался на гребне этой волны, или Сергей Собянин, который оказывается примером для всех. Губернаторы думают: "У меня науки в регионе нет, а в Москве наука есть, значит, то, что делает Собянин, мы должны копировать".



Такой режим феодальной раздробленности – это отказ от государственности как таковой. То, что называют "инклюзивным капитализмом", это ситуация, при которой вы можете быть предпринимателем, но определенного сорта. Вы – безработный, который переоценивает свои способности, поэтому отказывается от пособия, надеясь создать что-то свое. И как только вы добиваетесь малейшего успеха, вы вынуждены отдавать свой бизнес инвестиционным фондам, социальным платформам, экосистемам. В качестве милости вам оставят маленький, ни в коем случае не блокирующий пакет акций, и позволят быть директором до первой ошибки. Откровенно говоря, это феодализм, при котором есть суверен, и трактирщик Бонасье может добиваться любых успехов, но если его имущество кому-то понравится, его заберут и посадят.



При этом нужно понимать, что это же и тоталитаризм, который еще никогда никому не снился. Никогда людьми не управляли изнутри. Но когда мы живем в социальных сетях, нам кажется, что все мы свободны, мы принимаем свободные решения. Однако же решения эти, детерминированы тем, что мы видим в тех же социальных сетях. Именно поэтому соцсети также беспощадно вырубают любое инакомыслие: будь то блог Трампа или высказывания министра здравоохранения РФ. Инакомыслие в соцсетях выглядит так же нелепо, как инакомыслие в КГБ, и социальные сети – инструмент более тоталитарный, чем любое КГБ. Мы принимаем решения свободно, но наши эмоции, наш круг знаний и наш круг информации полностью определен кем-то извне. Информация контролируется на входе.



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cian.ru

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Это, разумеется, ни в малейшей степени не социализм, потому что здесь про развитие человека здесь речи не идет. Человек является инструментом для провоцирования цифрового следа, на котором обучается искусственный интеллект. И основной фактор сегодняшней конкурентоспособности – это искусственный интеллект, хотя он и не самостоятелен.



Соответственно, главный вопрос современности – какой цифровой след более ценен, связан ли он как-то с разумностью? Если цифровой след не связан с разумностью, то это означает, что разум должен быть ликвидирован как потребляющий слишком много ресурсов. Это была рабочая гипотеза до конца этой весны.



Весной общество сделало очень примитивное умозаключение: сейчас происходит сортировка, отбраковка людей по принципу сохранения разумного мышления в условиях информационного давления. Критерий сортировки прост – поставил человек на себе медицинский эксперимент или нет.



Когда мы смотрим на всю государственную пропаганду и в РФ, и в других странах, то на языке феминисток это называется "газлайтинг": вы – тупые, потому что тупые, вы не способны понять наши аргументы, поэтому подчиняйтесь нам и не думайте о другом. Это смысл государственной пропаганды во всех странах мира, включая Россию. Хотя здесь мы, скорее, ближе к разуму, но тем не менее движемся в общем тренде.



Первая базовая гипотеза состояла в том, что отбраковывать будут непокорных, потому что они не нужны для новой системы управления. Человек, который способен к самостоятельному мышлению, - это большая проблема для любой власти. Весной мы увидели, что определенные проблемы существуют с веществами, которые вводятся в людей, то есть они имеются во всех вакцинах, не только в русских, но и в зарубежных. Дальше встает вопрос, если у людей, которые неразумно поступили под давлением, возникают проблемы, тогда исходная гипотеза была неверной. Нужно было ждать боевого вируса, который ликвидирует невакцинированных людей, но этого не произошло, ситуация заключалась в обратном – вакцинированные люди более были подвержены вирусу и его последствиям.



Тогда появилась вторая базовая гипотеза о том, что человек, который ведет себя неразумно и нерационально, поддаваясь пропаганде, поскольку способность сопротивления информационно-административному давлению и есть критерий позитивного отбора. Но это пока гипотеза.



Нынешняя сортировка людей вещь антисоциалистическая по своей идеологии. Социализм – это гуманизм. И о переходе к социализму вследствие нынешних реалий могут говорить только романтики и пропагандисты. Впереди нас ждет феодализм. Другое дело, что компьютерное средневековье будет таковым недолго, оно утратит технологии, а без технологий мы все умрем. Так что разум нам понадобится, чтобы выжить. И, похоже, что эта стихийная реакция управляющего класса на происходящее как-то начинает проявляться.