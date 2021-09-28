Узбекский "Ипотека-банк" покупают венгры

10:02 29.09.2021

Венгерский ОТP Bank купит 75% госдоли в "Ипотека-банке"

Вице-премьер Джамшид Кучкаров анонсировал продажу 75% акций в государственном "Ипотека-банке" венгерскому ОТP Bank. По его словам, первый пакет документов планируется подписать в среду, а полностью завершить сделку - в течение двух месяцев.



Венгерский ОТP Bank в рамках приватизации "Ипотека-банка" станет владельцем 75% государственной доли в этом банке. Об этом 29 сентября на Экономическом форуме в Ташкенте сообщил заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров, передает корреспондент "Газеты.uz".



По его словам, соглашение о продаже планируется подписать в среду.



"Сегодня мы подпишем соглашение о продаже 75% доли в государственном „Ипотека-банке". Расскажу небольшую историю приватизации этого банка. Во-первых, мы начали работу с IFC (Международная финансовая корпорация), которая представляла нас потенциальным инвесторам. После этого венгерский OTP Bank пришел в Узбекистан. Сегодня мы подпишем один документ и в течение двух месяцев мы завершим сделку", - заявил Джамшид Кучкаров.



Вице-премьер отметил, что другие банки будут приватизированы по схожей схеме - "трансформация - подготовка к продаже - приватизация".



Джамшид Кучкаров напомнил, что на сегодняшний день в наблюдательных советах государственных банков работают независимые члены.



"Это тоже хорошо для приватизации, потому что нам не нужны 10 государственных банков. Поэтому мы планируем использовать опыт приватизации „Ипотека-банка" при приватизации „Узпромстройбанка"", - заявил он.



14 сентября в здании Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана состоялась церемония подписания пакета соглашений о выделении IFC кредита "Узпромстройбанку" в размере 75 млн долларов. Джамшид Кучкаров ожидает, что Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также выделят по 50 млн долларов "в ближайшее время".



О планах венгерского ОТP Bank войти на рынок Узбекистана стало известно в июле 2020 года, когда делегация Венгрии во главе с министром иностранных дел и внешней торговли Петером Сийярто посетила Ташкент. В феврале этого года сообщалось, что ОТP Bank планирует приватизировать один из банков Узбекистана.



Еще в июне 2019 года сообщалось, что государственная доля в уставном капитале "Ипотека-банка" станет ниже 50% до конца 2022 года, банк будет трансформирован и приватизирован с участием IFC.



OTP Group ("Группа ОТП", BSE: OTP, LSE: OTPD) - венгерская банковская группа, работающая в сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса - от управления активами и лизинга до финансирования пенсий.