Узбекистан решил готовить офицеров для... иностранных армий. Своих бы кто воспитал

10:06 29.09.2021

Узбекистан наладит подготовку иностранных военных

В вузах Министерства обороны Узбекистана будет налажена подготовка военных кадров зарубежных государств.



Обучение иностранных военных будет налажено в вузах Министерства обороны Узбекистана. Соответствующее постановление 20 сентября подписал президент.



Учеба военных кадров зарубежных государств в военных вузах Узбекистана будет организовывать Минобороны на основании официального обращения иностранных государств по согласованию с Советом безопасности при президенте страны.



Зарубежным военным кадрам по окончании учебы будут присваиваться воинское звание "лейтенант" и категория по специальности. Обучение будет вестись на безвозмездной, льготной и платной основе.



Сейчас подготовкой офицеров в Узбекистане занимаются Академия Вооруженных сил, Военно-медицинская академия Вооруженных сил и три военных училища - Чирчикское высшее танковое командно-инженерное, Самаркандское высшее военное автомобильное командно-инженерное и Джизакское высшее военное авиационное, а также Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи.