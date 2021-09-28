Узбекистан решил готовить офицеров для... иностранных армий. Своих бы кто воспитал

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10:06 29.09.2021
Узбекистан наладит подготовку иностранных военных
В вузах Министерства обороны Узбекистана будет налажена подготовка военных кадров зарубежных государств.
Обучение иностранных военных будет налажено в вузах Министерства обороны Узбекистана. Соответствующее постановление 20 сентября подписал президент.
Учеба военных кадров зарубежных государств в военных вузах Узбекистана будет организовывать Минобороны на основании официального обращения иностранных государств по согласованию с Советом безопасности при президенте страны.
Зарубежным военным кадрам по окончании учебы будут присваиваться воинское звание "лейтенант" и категория по специальности. Обучение будет вестись на безвозмездной, льготной и платной основе.
Сейчас подготовкой офицеров в Узбекистане занимаются Академия Вооруженных сил, Военно-медицинская академия Вооруженных сил и три военных училища - Чирчикское высшее танковое командно-инженерное, Самаркандское высшее военное автомобильное командно-инженерное и Джизакское высшее военное авиационное, а также Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи.