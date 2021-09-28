"Лидер "Талибана*" будет подобен королю - вне политики и выборов"

10:39 29.09.2021

Эксперты объяснили, почему талибы* не станут возвращать монархию

Лидия Мисник



Талибы* собираются временно принять в стране конституцию 1964 года, которая считается одной из наиболее демократичных за всю историю страны. Она действовала при короле Мухаммеде Захир-шахе, однако возвращения к монархии при талибах ожидать не стоит, считают эксперты - боевики будут перекраивать основной закон под себя, а само предложение звучит как попытка привлечь внешнюю поддержку.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (организация запрещена в России) думает над возвращением конституции времен последнего короля страны Захир-шаха, заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа на встрече с послом Китая в Афганистане.



Как отметили в министерстве юстиции временного правительства, Афганистан будет использовать конституцию частично - будут исключены положения, которые противоречат нормам шариата.



В заявлении Шариа уточняет, что эта конституция будет действовать временно. Замминистра культуры и информации Афганистана Забиулла Муджахид ранее говорил РИА "Новости", что "Талибан" готовится в следующем году сформировать комиссию для разработки новой конституции.



Конституция Захир-шаха

Мухаммед Захир-шах правил королевством Афганистан с 1934 по 1973 год и был свергнут своим родственником Мохаммедом Даудом. Лойя джирга (всеафганский совет старейшин) под председательством Захир-шаха в 1964 году утвердил новую конституцию Афганистана - третью по счету в XX веке. Она до сих пор считается одной из наиболее демократичных за всю историю страны. В документе соблюдение религиозных норм и обрядов называется необязательным для жителей страны, а роль духовенства ограничивается в общественно значимых сферах, в том числе в судопроизводстве.



Одним из положений конституции была демократизация общественной жизни в королевстве - создание двухпалатного парламента, гарантии свободы слова и собраний, а также закрепление ранее отмененных требований.



Так, было подтверждено право женщин не носить чадру. Парламент Афганистана также впервые получил возможность выносить вотум недоверия правительству.



Конституция существенно увеличивала полномочия короля и ограничивала возможности членов правящей семьи по занятию ключевых должностей в правительстве.



Переходное правительство Афганистана уже брало за основу конституцию 1964 года после отстранения талибов от власти в конце 2001 года. В 2002-2004 годах совет старейшин разработал и утвердил новую конституцию, которая унаследовала некоторые демократические положения основного закона Закир-шаха. При этом в новом документе подчеркивалась роль ислама как государственной религии, имеющей главенствующее значение в сферах образования и законотворчества.



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Конституция 2004 года также закрепляла верховную власть президента - он мог назначать министров по согласованию с парламентом и обладал широкими полномочиями в судебной и законодательной сферах.



Для чего талибам конституция Закир-шаха

Заявления талибов о намерении начать работать в соответствии с конституцией Закир-шаха - это все та же попытка транслировать во внешний мир мысль, что за последние 20 лет талибы и само движение сильно изменились, что это уже другие люди и другой взгляд на жизнь, считает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. Он отмечает, что сами талибы конституцию писать не будут, потому что делать это некому, а эта конституция так или иначе сочетает в себе основы документа о государственном управлении.



"Ожидать от талибов пока ничего не надо с этой конституцией. Кто ее будет принимать? Они что, устроят голосование или референдум? Очень сильно сомневаюсь. Или соберется правительство из пяти человек и они примут конституцию? Ну и какая это конституция? Это просто очередной правительственный документ, если он вообще появится. Или решение о конституции примет духовный лидер? Разговоры про конституцию - это нечто утопическое", - сказал эксперт "Газете.Ru".



Заявления "Талибана" о конституции собеседник издания объяснил стремлением заполучить иностранных специалистов и внешнее финансирование.



Как отметил Андрей Чупрыгин, они, безусловно, не могут привлечь людей, вводя жесткие ограничения и наказания, поэтому решили прибегнуть к принятию конституции.



"Политическое руководство "Талибана" прекрасно понимает: в том состоянии, в котором они сейчас находятся, они не смогут не просто управлять Афганистаном, они не смогут его удержать. Они не знают, что такое руководство страной, они не знают, что такое политические и экономические процессы. Они не про это. Они про один лозунг - "Ислам - это решение всего". Они больше ничего не знают", - констатировал эксперт.



Намерение принять конституцию - это временное явление, которое связано с серьезными проблемами у талибов в управлении государством,



считает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. Как он отметил в комментарии "Газете.Ru", в стране не работает судебная система, не работают другие государственные институты, и масштабы проблем растут.



Эксперт усомнился, что талибам за счет принятия конституции удастся урегулировать политический кризис, потому что он в первую очередь связан с непризнанием их власти. Боевики рассчитывали, что их признают хотя бы некоторые страны, но тот факт, что их пока не признает никто, создает очень большие проблемы, особенно в сфере экономики, говорит Нессар.



"Талибам хотелось бы, чтобы в конституции все было по законам шариата. Но скорее всего давление международного сообщества заставит их найти компромиссный вариант. Может быть, они возьмут за основу этот вариант конституции и начнут его как-то корректировать. Но в любом случае они наверняка сделают так, чтобы их ценности доминировали", - уточняет он.



Появится ли в Афганистане король

Конституция 1964 года предполагает власть монарха в стране, но эксперты считают, что при талибах такой расклад исключен.



"Король в Афганистане в текущей ситуации появиться не может, потому что идеология "Талибана" не подразумевает монархического устройства государства.



Это совершенно из области фантастики, не будет никакого короля. Король - это светская власть, а в Афганистане сейчас идет процесс восстановления религиозной власти", - говорит Андрей Чупрыгин.



Аналогичное мнение высказал и Омар Нессар, отметив, что это неприемлемо как для самих талибов, так и для других политических сил. При этом он считает, что это было бы хорошим вариантом для Афганистана - чтобы высший политический пост был выведен за рамки политической борьбы.



"Но, как я понимаю, талибы хотят своего духовного лидера сделать подобным королю - он будет вне политики, вне выборов, вне политической борьбы", - сказал он.



28 сент. 21