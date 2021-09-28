В Узбекистане вводят ответственность за сокрытие второго гражданства

12:20 29.09.2021

Узбекистанцы, получившие гражданство другого государства, будут обязаны сообщить об этом узбекским властям в течение 30 дней. В противном случае их привлекут к административной ответственности.В Узбекистане введут ответственность за сокрытие второго гражданства

Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистана приняла поправки в законы, предусматривающие введение административной ответственности за неуведомление о наличии второго гражданства, сообщает МВД со ссылкой на члена комитета по вопросам обороны и безопасности нижней палаты Фархода Ашматова.

"В Кодекс об административной ответственности планируется ввести ответственность за неуведомление о наличии второго гражданства в установленный срок, а именно в течение 30 дней", - заявил Ашматов.



Далее законопроект необходимо еще одобрить в сенате республики.



Напомним, в Узбекистане не признается двойное гражданство.



Также, по словам Ашматова, к ответственности будет привлечено лицо, лишенное гражданства Узбекистана, однако продолжающее использовать узбекистанский паспорт или ID-карту. Стоит пояснить, что по действующему законодательству, если гражданин республики, получив подданство другой страны, не заявил о выходе из гражданства Узбекистана, то он считается гражданином Узбекистана.



В противном случае он признается иностранцем.