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|Новым премьером Японии неожиданно становится Фумио Кисида (экс-МИД)
12:34 29.09.2021
Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) избрала нового лидера, им стал бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Господин Кисида сменит Есихидэ Сугу на посту премьера.
Кисида набрал 257 из 427 голосов во втором туре. За пост председателя партии боролся также экс-глава МИДа и Минобороны Японии Таро Коно. Он набрал 170 голосов.
В сентябре Есихидэ Суга заявил, что не будет участвовать в выборах председателя правящей ЛДП, так как намерен сконцентрироваться на мерах борьбы с распространением коронавируса.
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Неожиданность итогов голосования в том, что большинство японских политологов уверенно предрекали премьерское кресло гораздо более авторитетному теневому лидеру ЛДПЯ - Т.Коно
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Фумио Кисида родился в Хиросиме, окончил Университет Васэда в 1982 году. После работы в Long-Term Credit Bank of Japan, был секретарем члена Палаты представителей. Фумио Кисида был впервые избран в Палату представителей в июле 1993 года.
Фумио Кисида работал в кабинете Ясуо Фукуды в качестве государственного министра по делам Окинавы и Северных территорий (спорных Курильских островов), научной и технологической политики, по качеству жизни и государственно-правовой реформе. Фумио Кисида является депутатом палаты представителей от Либерально-демократической партии. Назначен министром иностранных дел в кабинете премьер-министра Синдзо Абэ 26 декабря 2012 года.
Кисида занимал пост министра иностранных дел Японии дольше всех своих преемников за весь послевоенный период.
3 августа 2017 года после значительной перетряски кабинета Абэ покинул пост министра иностранных дел и возглавил политический совет Либерально-демократической партии.
29 сентября 2021 года избран председателем Либерально-демократической партии Японии.