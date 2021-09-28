"Эй, урус катись свой Россия" . Бытовой узб-национализм в действии

13:18 29.09.2021

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В ТАШКЕНТЕ: ГУВД В УПОР НЕ СЛЫШИТ СНЯТЫЕ НА ВИДЕО ОСКОРБЛЕНИЯ И УГРОЗЫ УЗБЕКСКОГО МУЖЧИНЫ "ЗАРЫТЬ" РУССКУЮ СОСЕДКУ



Вторник, 28 Сентября 2021



25 сентября МВД Узбекистана выступило с официальным заявлением по поводу конфликта с националистическим окрасом, произошедшего 12 сентября на 15 квартале Учтепинского (ранее Акмаль-Икрамовского) района столицы. Ведомство заверило, что "информация о конфликте якобы на национальной почве в Ташкенте, которая распространяется отдельными деструктивно настроенными гражданами и активистами социальных сетей, не имеет никаких оснований и является прямым нарушением требований закона "Об общественном контроле".



Пресс-служба МВД напомнило "отдельным лицам и активистам социальных сетей", которые, дескать, пытаются преподнести бытовой конфликт как разжигание межнациональной розни, об административной и уголовной ответственности.



Это заявление прозвучало сразу же после того, как накануне, 24 сентября, свою официальную точку зрения на случившееся высказало ГУВД Ташкента, выразив практически ту же мысль - не стоит, мол, обычное хулиганство житейского уровня возводить до межнационального раздора.



О том, что произошло 12 сентября ранее рассказала Ирина Матвиенко, администратор проекта против домашнего насилия "НеМолчи.уз", отметив необходимость предавать подобные случаи публичной огласке:



"Восьмилетний мальчик молча лежал на земле, а трое ровесников пинали его с криками: "Урус, урус!"



Это Ташкент, 2021 год. Такую картину увидела бабушка, которая выглянула в окно, забеспокоившись, что внука не слышно.



"Я увидела в окно как внук лежит на земле. Я выскочила и там мальчик постарше с соседнего дома отряхает внука и помог ему встать. И тех детей от него оттащил. Я бегу к внуку, у него все лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись".



Женщина спросила, где живут эти дети, и пошла жаловаться их родителям: "Их мама стояла на улице. Я ей говорю, ваши дети избили ребенка, она набросилась на меня, начала мне крутить руки и говорить, что я русская, езжай в свою Россию. Я ей сказала, за свои поступки будешь отвечать в милиции".



Женщина вернулась домой, чтобы проверить внука. Потом вместе с дочкой пошли к участковому писать заявление. Как только вышли со своего подъезда, к ним подошел отец обидчиков. Вместо извинений он начал оскорблять женщину. Часть "беседы" она сняла на видео и показала участковому. После заявления - тишина…



Сегодня она в слезах позвонила дочке: "Сердце прихватило. Участковый сказал, что тот мужчина сделал экспертизу своим детям, - якобы я их избила. Как такое возможно? Я же их пальцем не тронула! Весь дом может подтвердить! Как они могли сделать экспертизу".



Дочка позвонила ко мне. Выяснилось, что участковый не назначил экспертизу ребенку, которое трое ровесников пинали на глазах у многоэтажного дома. После заявления он ни разу не связывался с пострадавшими. Примечательно, что участковый пункт находится там же, где живет эта агрессивная семья. И мужчина материл женщину всю дорогу, пока она шла в участок. Участковые это видели и… улыбались. Это Чиланзар, 15 квартал. Имена участковых:



- Старший участковый, капитан Юлдашев Дильшод



- Капитан Отабек Рахимов



- Капитан Бегметов Шерзод



В Узбекистане становится небезопасно. Пугают не те уроды, которые кричат "езжай своя Рассия" - их можно легко приструнить по ноте закона. Пугает бездействие отдельных сотрудников правоохранительных органов. Если бы они вовремя назначали экспертизы, не закрывали глаза на неприкрытый национализм, не игнорировали обращения. Почему эти люди до сих пор носят погоны?"



Это сообщение стремительно распространилось по соцсетям, что, видимо, и вызвало реакцию пресс-службы МВД.



"По факту распространившегося в сети сообщения о конфликте в Учтепинском районе сообщаем следующее. 12 сентября между 51-летней Лилией Я., ее дочерью 26-летней Дианой И. и 32-летней Барнохон Р. и ее мужем 40-летним Жамшидом Р. произошел конфликт, в ходе которого обе стороны высказывали в адрес друг друга оскорбления. Причиной конфликта послужила ссора между их детьми. От проведения судебно-медицинской экспертизы стороны отказались", - коротко изложили сотрудники ГУВД свое видение произошедшего. Отметив, что "после инцидента Лилия Я. обратилась с заявлением в УКД ОВД Учтепинского района".



И присовокупили, что, дескать, по итогам проверки в отношении каждого из участников ссоры впоследствии был составлен административный протокол, с последующей передачей материалов в суд.



С точки зрения блюстителей правопорядка, члены двух семей, живущих по соседству, повздорили меж собой из-за детей - с кем не бывает. Причем, от проведения судебно-медицинской экспертизы конфликтующие якобы отказались, хотя это выглядит более чем странно, особенно для пострадавшей стороны. Тем не менее, возбуждено административное дело ПРОТИВ ОБЕИХ СТОРОН по статье 183 ("Мелкое хулиганство"). Это типичный милицейский прием, направленный на то, чтобы пострадавшая сторона отозвала свое заявление.



Возникает, однако, вопрос: почему же версии так называемого бытового конфликта, излагаемые бабушкой избитого мальчика и правоохранителями, столь кардинально разнятся? Хорошо еще, что 51-летней Лилии (та самая бабушка) удалось хоть и с трудом, но фрагментарно запечатлеть на видео агрессивное поведение мужчины-узбека с оскорблениями и угрозами в свой адрес (здесь. Казалось бы, вот он, - разжигатель розни, - на него и заводите дело! Однако милиции почему-то хочется быть "слепой" и "глухой", наказывая вместе с нарушителем закона и самих потерпевших.



Многих пользователей соцсетей возмутила столь ярко выраженная тенденциозность правоохранителей.



"Вчера в нашем блоге было опубликовано видео, на котором отчетливо слышно, как молодой мужчина нецензурно выражается в отношении женщины и угрожает ей расправой", - написали активисты в группе Фейсбука "Закон и равноправие в Узбекистане".



С позиции законодательства, отмечают они, совершенные на видео действия квалифицируются по статье 41 АК РУз ("Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности"). Оскорбления с матом и угроза убийством (ст. 112 УК РУз "Угроза убийством или применением насилия") со стороны мужчины восточной наружности, соседа Лилии Я., слышны четко на видео, но служители правопорядка почему-то упорно не желают внять к содержанию контента с угрозами".



Вывод однозначен: должна быть проведена служебная проверка, и дана правовая оценка действиям участковых инспекторов.



"Дети не несут ответственности за свои действия до совершеннолетия, но их выкрики "Урус, урус!" могут означать моральную атмосферу в семье, в которой они проживают. В связи с чем, кроме всего прочего, с родителями детей необходимо провести профбеседу на тему нагнетания межнациональной розни и напомнить родителям об (уголовной) ответственности", - отмечается в записи.



Следует подчеркнуть, что в последние годы количество "наездов" с националистическим окрасом на граждан Узбекистана, не являющихся этническими узбеками, значительно возросло.



Приведем лишь один пример. На видеозаписи, распространившейся в сентябре 2018 года, зафиксировано, как ректор государственного (!!!) вуза по подготовке журналистов Шерзод Кудратходжаев публично стыдит русскую женщину, которая гораздо старше его по возрасту, за то, что та не знает узбекского языка. "Бесстыжая, чтоб тебе пусто было… 60 лет уже узбекский хлеб кушаешь… Если живешь, говори по-узбекски тогда", - бесцеремонно обращается он к ней на "ты", подкрепляя свои слова частыми выкриками: "Уят! уят!" ("Позор! позор!").



Когда через пару месяцев оскорбленные пенсионерки Татьяна Закирова и Гульшан Мирзаева, ставшие мишенями выходки Кудратходжаева, попытались привлечь влиятельного чиновника (бывшего пресс-секретаря Шавката Мирзиеева) к ответственности, они наткнулись на глухую оборону представителей правовых инстанций, чего не могло быть без указания с самого "верха".



Уже тогда стало ясно: с приходом к власти Шавката Мирзиеева о законности и равных правах для представителей этнических меньшинств в Узбекистане, можно забыть...



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Соб. инф.