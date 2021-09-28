"Разбитый параличом" Аркадаг верхом на коне отпраздновал 30-летие Туркменистана

13:20 29.09.2021

На парад Бердымухамедов приехал на Гелендвагене, а потом проехал верхом на подаренном коне перед трибуной



27 сентября в Туркменистане отметили 30-летие независимости страны.



Утром президент Гурбангулы Бердымухамедов и чиновники возложили цветы к Монументу независимости. В торжестве также приняли участие дипломаты и зарубежные гости, сообщает госинформагентство ТДХ.







Затем у новой трибуны начался парад.



Новую трибуну у южной окраины Ашхабада стоимостью $109,3 миллиона президент открыл 16 сентября. Ее строительством занималась французская компания Bouygues глава которой Мартен Буиг приехал в Туркменистан, чтобы лично поздравить Бердымухамедова с 30-летием независимости.



В отличие от предыдущих лет, в этот раз Бердымухамедов подъехал к трибуне и принял рапорт секретаря Государственного совета безопасности Чармымырата Аманова на переоборудованном для этого случая белом Гелендвагене.



Во время парада было продемонстрировано вооружение различных родов войск и военная техника.



После парада на площадь вывели ахалтекинца в ювелирном убранстве. Конь 2018 года рождения назван в честь независимости Гарашсыз (Независимый). Президенту его подарили соратники "в знак глубокой, искренней благодарности за неустанный труд во имя процветания Отчизны, счастья и благополучия народа". Гурбангулы Бердымухамедов спустился с трибуны, оседлал коня и под аплодисменты собравшихся сделал круг почета, отмечает ТДХ.



После этого состоялось выступление всадников группы национальных конных игр "Галкыныш", а затем по площади прошли коллективы организаций и учреждений страны.



Торжества завершила песня, "посвященная эпохе могущества и счастья, великому Аркадагу и Туркменистану". После нее в небе над площадью состоялось шоу дронов и праздничный фейерверк.



До 2018 году День независимости Туркменистана отмечался 27 октября, однако в 2017 году, после заседания Совета старейшин праздник по неназванной причине решили перенести на месяц раньше. В многочисленных статьях в государственной туркменской прессе, посвященных 30-летию Туркменистана, говорится, что по решению Совета, День независимости было решено отмечать 27 сентября, однако причины нигде не называются. Этот день в истории страны примечателен только тем, что 27 сентября 2017 года прошла церемония закрытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.