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Китай остался без лифтов и светофоров. Страна столкнулась с серьезным энергетическим кризисом
13:31 29.09.2021

"Коммерсантъ" от 28.09.2021,

Сначала затронувший только местное производство энергетический кризис теперь все больше влияет на жизнь людей. В ряде городов введено нормирование потребления электроэнергии - отключаются лифты и светофоры, власти призывают людей не пользоваться кондиционерами и работать при естественном освещении.

Особенно сильно кризис проявляется в северо-восточных районах Китая - в некоторых городах на несколько часов отключают светофоры и освещение на улицах, а также лифты в высотных зданиях и отопление в домах. Власти провинции Хэйлунцзян заявили, что в случае дальнейших сложностей с электроэнергией им придется отдавать приоритет с точки зрения распределения электричества критически важной социальной инфраструктуре и инфраструктуре по борьбе с пандемией.

В провинции Гуандун на юге Китая власти призвали жителей пользоваться лифтами только в том случае, если им нужно ехать выше третьего этажа, не включать кондиционеры при температуре ниже 26 градусов, а также, когда это возможно, использовать естественное освещение, не включая свет. Несколько городов также предупредили жителей о плановых отключениях электроэнергии. В соцсетях уже распространились видео людей, поднимающихся пешком на несколько десятков этажей, автомобилей, едущих по дорогам в полной темноте, и хештеги в духе "Отключение электричества на северо-востоке".

Еще в большей степени от отключений страдают промышленные предприятия - в отличие от обычных потребителей они сталкивались с ограничениями при нехватке электроэнергии и ранее.
В Гуандуне и некоторых других провинциях введен график подачи электроэнергии на фабрики и заводы, в провинциях Цзянсу и Чжэцзян на востоке страны некоторым предприятиям пришлось временно остановить производственные линии. Несколько поставщиков Apple и Tesla уже сообщили, что им пришлось на день остановить производство по требованию местных властей.

Причиной столь серьезного энергетического кризиса стало сочетание нескольких факторов: роста спроса на электроэнергию в условиях восстановления мировой экономики после кризиса и политики Китая по отказу от угля и переходу к более экологически чистым способам производства электроэнергии. Некоторые угольные шахты в стране уже были закрыты или же на них было сокращено производство. Еще одной причиной дефицита угля, который необходим сейчас для производства электроэнергии, стал торговый конфликт между Китаем и Австралией - одним из крупнейших экспортеров энергетического угля в страну. На юге Китая проблемы с поставками электроэнергии связаны также со снижением мощностей гидроэлектростанций из-за жаркого лета и пересыхания водоемов.

Кроме того, правительство требует от местных властей уменьшения вредных выбросов в атмосферу.
"Некоторые провинции обвинили в превышении целевых показателей по сокращению выбросов в августе, и их немедленным ответом на это стало введение нормирования поставок электроэнергии",- говорит Fortune аналитик консалтинговой компании в сфере энергетики Lantau Group Дэвид Фишман. Однако, по его мнению, в первую очередь дефицит электроэнергии связан не с этим, а с ростом цен на уголь и газ - они в этом году увеличились в Китае почти вдвое в условиях резкого роста спроса.

Кроме того, из-за действующих в Китае правил - в 2019 году власти заморозили цены на электроэнергию для потребителей - производители не могут переложить часть этого роста цен на потребителей, поэтому просто сокращают производство. Сейчас компании призывают отменить этот запрет на повышение цен для конечных потребителей.

Яна Рождественская

Источник - kommersant.ru
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