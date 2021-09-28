Военная база США в Киргизии: талибы не против? - "ВБ"

15:28 29.09.2021

28 сентября 2021 - Анвар Ажиев



Военная база США в КР: талибы не против?



Республиканцы потребовали объяснений о планах использования США баз РФ в Центральной Азии, пишет ТАСС.



Группа американских законодателей-республиканцев потребовала объяснений от Госдепартамента и Пентагона по поводу появившихся в СМИ сообщений о якобы обсуждавшейся возможности использования американскими военными российских баз в Кыргызстане и Таджикистане для борьбы с терроризмом.



Соответствующее письмо госсекретарю Энтони Блинкену и министру оборону Ллойду Остину направили старшие республиканцы комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей Конгресса США Джим Риш и Майкл Маккол, а также старшие республиканцы комитетов по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Джим Инхоф и Майк Роджерс. Текст документа опубликовала в понедельник пресс-служба Инхофа.



"Мы глубоко обеспокоены тем, что узнали из сообщений в прессе, что ваша [демократов] администрация ведет обсуждения с Российской Федерацией об обеспечении доступа к российским военным объектам в странах Центральной Азии и потенциальном участии в определенного рода военном сотрудничестве с россиянами по борьбе с терроризмом", - говорится в письме республиканцев.



Кроме того, по утверждению республиканцев, шаги, о которых идет речь, "могут нарушать законодательный запрет на военное сотрудничество США с Россией". Речь идет о запрете на сотрудничество с РФ в военной сфере, который был введен Конгрессом США в 2016 году.



О том, что россияне и американцы проводят переговоры по военным базам в Центральной Азии ранее писала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию, полученную от анонимных источников в структурах исполнительной власти США. Издание утверждало, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поднимал вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Кыргызстане и Таджикистане для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане, но не получил конкретного ответа.



К слову, российская сторона не опровергла сообщение The Wall Street Journal. Что позволяет допускать - переговоры, действительно, идут. И если американцы смогут договориться с россиянами, то военная база США в Центральной Азии снова появится.



И скорее всего, расположена она будет именно в Кыргызстане, где уже есть соответствующая инфраструктура для этого в аэропорту "Манас". Кроме того, наша республика заинтересована в получении дополнительных источников финансирования, коими могут стать выплаты за аренду наших территорий и собственности.



На сегодня непонятно только как отреагируют талибы на появление такой базы в КР. Напомним, наша республика уже начала открытые и официальные контакты с новым афганским правительством.



Вероятно, "Талибан" не станет активно выступать против дислокации американцев в КР. Нынешнее афганское правительство уже имеет прямые контакты со всеми игроками в регионе – с РФ, КНР, США, а также с КР. Так что вопрос может обсуждаться на уровне как двусторонних, так и многосторонних, переговоров. Кроме того, у Соединенных Штатов все еще есть рычаги воздействия на талибов – финансовые и военные.



Иначе говоря, на сегодня обстоятельства таковы, что американцы вполне могут обеспечить свое косвенное присутствие в регионе. И это будет в той или иной степени выгодно всем.