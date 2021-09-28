 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.09.2021
16:22  Таджик Азизи в правительстве Талибана. Кто он?
15:49  Тегеран готов начать войну с Баку: Миллионы кавказцев сбегут в Россию? - "СП"
15:40  В Туркмении в "эпоху счастья и благополучия" верит только один человек, - И.Джорбенадзе
15:33  Когда Китай захочет завоевать мир? - С.Шелин
15:28  Военная база США в Киргизии: талибы не против? - "ВБ"
15:25  Пойдут ли талибы на Таджикистан? - Парвиз Муллоджонов
13:31  Китай остался без лифтов и светофоров. Страна столкнулась с серьезным энергетическим кризисом

13:20  "Разбитый параличом" Аркадаг верхом на коне отпраздновал 30-летие Туркменистана
13:18  "Эй, урус катись свой Россия" . Бытовой узб-национализм в действии
12:46  Дыма без Эрдогана не бывает. Путин ждет "друга" в Сочи, - "Къ"
12:34  Новым премьером Японии неожиданно становится Фумио Кисида (экс-МИД)
12:20  В Узбекистане вводят ответственность за сокрытие второго гражданства
10:39  "Лидер "Талибана*" будет подобен королю - вне политики и выборов"
10:06  Узбекистан решил готовить офицеров для... иностранных армий. Своих бы кто воспитал
10:02  Узбекский "Ипотека-банк" покупают венгры
09:16  Человечество ждет не социализм, а цифровой феодализм, - Михаил Делягин
09:05  Афганские политики создадут "правительство в изгнании"
08:59  Американских генералов призвали к ответу за Афганистан, - Г.Петров
08:53  Чемодан, вокзал, постойте. В России могут продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов, - "Къ"
08:46  ИГИЛ* и его война с "Талибаном", - Галит Трумэн Зинман
08:39  Весь тренерский состав сборной Кыргызстана по боксу подал в отставку из-за отсутствия финансирования
08:26  Нацгвардию Казахстана вернули в подчинение МВД
00:43  Al Jazeera: Эрдоган "открыл огонь" по администрации Байдена. В чем причина?
00:40  Таразские казахи против строительства АЭС в Узбекистане
00:24  Ноам Хомский: Будущее США и всего мира зиждется на американо-китайском сотрудничестве/соперничестве
00:12  Америка отступает. Время наступать, - Александр Дугин
Вторник, 28.09.2021
20:26  Михаил Саакашвили разыгрывает смертельную комбинацию, - Ю.Рокс
18:10  Россия – СНГ: ко взаимной пользе, - Алексей Чичкин
15:47  Теперь я чебурашка... 32-летний Баясов возглавил Министерство инвестиций Кыргызстана
15:43  "Чувствую себя заржавевшим": Covid убил сексуальную жизнь? - The Guardian
15:30  Новый ректор Кабульского универа Гайрат выгнал из вуза всех студенток
14:32  Пескоструйщики. Лизоблюды Путина, - "СП"
14:28  Тесса+Нике=..? В Германский парламент прошло два трансгендера
14:05  ООН. Самая дорогая коррупция, - Е.Дьяконов
14:02  Моноязычие в Казахстане физически невозможно, - Д.Ашимбаев
13:21  Куда и зачем из Казахстана уезжает молодежь
13:16  Неонацизм в контексте мифов пресловутой "треугольной" схемы "власть - народ – культура", - Б.Мусаев
13:15  "Талибан"* грозит соседям. Опасность вторжения приобретает реальные черты, - Сергей Кожемякин
12:46  Ситибанк Казахстан возглавила Сауле Жакаева
12:19  Талибский губернатор Балха ведет переговоры в узбекском Термезе
12:15  Мирзиеев обещает бороться с коррупцией. Задушит зятьев?
12:11  Китай стремительно занимает положение мирового лидера, - Е.Ларина, В.Овчинский
11:11  Фестивалить-полит-агитировать в Ташкент позвали румынскую певицу Ф.Киркорова
11:03  Разведчик кундузского полка. История героя, живущего среди нас
10:59  Узбекистан и Таджикистан обещают до конца года закончить демаркацию границ
09:46  Футурополис против нео-средневековья, - Максим Калашников
09:14  США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии
09:09  Пакт Путина-Орбана. Венгрия заключила с Россией сепаратный договор о поставках газа на 15 лет
09:05  Россия и Пакистан стреляют вместе. Москва и Исламабад готовятся отражать растущие угрозы в Азии, - С.Строкань
09:04  "Талибан" и Таджикистан перекинулись угрозами. Обостряется ситуация на таджикско-афганской границе, - "Къ"
08:49  На пост главы КырНацБанка сватают старого афериста Боконтаева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Военная база США в Киргизии: талибы не против? - "ВБ"
15:28 29.09.2021

28 сентября 2021 - Анвар Ажиев

Военная база США в КР: талибы не против?

Республиканцы потребовали объяснений о планах использования США баз РФ в Центральной Азии, пишет ТАСС.

Группа американских законодателей-республиканцев потребовала объяснений от Госдепартамента и Пентагона по поводу появившихся в СМИ сообщений о якобы обсуждавшейся возможности использования американскими военными российских баз в Кыргызстане и Таджикистане для борьбы с терроризмом.

Соответствующее письмо госсекретарю Энтони Блинкену и министру оборону Ллойду Остину направили старшие республиканцы комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей Конгресса США Джим Риш и Майкл Маккол, а также старшие республиканцы комитетов по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Джим Инхоф и Майк Роджерс. Текст документа опубликовала в понедельник пресс-служба Инхофа.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что узнали из сообщений в прессе, что ваша [демократов] администрация ведет обсуждения с Российской Федерацией об обеспечении доступа к российским военным объектам в странах Центральной Азии и потенциальном участии в определенного рода военном сотрудничестве с россиянами по борьбе с терроризмом", - говорится в письме республиканцев.

Кроме того, по утверждению республиканцев, шаги, о которых идет речь, "могут нарушать законодательный запрет на военное сотрудничество США с Россией". Речь идет о запрете на сотрудничество с РФ в военной сфере, который был введен Конгрессом США в 2016 году.

О том, что россияне и американцы проводят переговоры по военным базам в Центральной Азии ранее писала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию, полученную от анонимных источников в структурах исполнительной власти США. Издание утверждало, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поднимал вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Кыргызстане и Таджикистане для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане, но не получил конкретного ответа.

К слову, российская сторона не опровергла сообщение The Wall Street Journal. Что позволяет допускать - переговоры, действительно, идут. И если американцы смогут договориться с россиянами, то военная база США в Центральной Азии снова появится.

И скорее всего, расположена она будет именно в Кыргызстане, где уже есть соответствующая инфраструктура для этого в аэропорту "Манас". Кроме того, наша республика заинтересована в получении дополнительных источников финансирования, коими могут стать выплаты за аренду наших территорий и собственности.

На сегодня непонятно только как отреагируют талибы на появление такой базы в КР. Напомним, наша республика уже начала открытые и официальные контакты с новым афганским правительством.

Вероятно, "Талибан" не станет активно выступать против дислокации американцев в КР. Нынешнее афганское правительство уже имеет прямые контакты со всеми игроками в регионе – с РФ, КНР, США, а также с КР. Так что вопрос может обсуждаться на уровне как двусторонних, так и многосторонних, переговоров. Кроме того, у Соединенных Штатов все еще есть рычаги воздействия на талибов – финансовые и военные.

Иначе говоря, на сегодня обстоятельства таковы, что американцы вполне могут обеспечить свое косвенное присутствие в регионе. И это будет в той или иной степени выгодно всем.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632918480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы посетил ТОО "Научно-исследовательский проектный институт "Астанагенплан"
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2021 года №644
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2021 года №645
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2021 года №662
- Маулен Ашимбаев встретился с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым
- Казахстан принял председательство в ТюркПА
- А. Мамин поручил усилить кампанию по вакцинации населения против гриппа
- 128 проектов стоимостью 1,2 трлн тг будут введены в РК в 2021 г. в рамках Карты индустриализации
- Правительство рассмотрело вопросы обеспечения пожарной безопасности в стране
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  