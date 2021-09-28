В Туркмении в "эпоху счастья и благополучия" верит только один человек, - И.Джорбенадзе

15:40 29.09.2021

Отмеченное с восточной роскошью 30-летие независимости республики еще больше обнажило нищету, беды и страхи ее народа.



На параде в Ашхабаде "от России" присутствовали президент Татарстана и губернатор Санкт-Петербурга.



Накануне Туркмения с большим размахом отпраздновала 30-летие независимости республики. Строго говоря, праздновать свой суверенитет (а ТурССР провозгласила его последней из советских республик) она должна была месяцем позже, поскольку столь знаменательное событие произошло 27 октября и отмечалось до 2017 года именно на излете второго осеннего месяца. Но так пожелал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Видимо, перенос памятников, смена лозунгов, а теперь еще и исторической даты вошли у него в привычку.



2017-й выбран не совсем случайно. В тот год 27 сентября состоялось закрытие проводимых в Ашхабаде Азиатских игр в закрытых помещениях, и Бердымухамедов (возможно, из экономии) решил совместить эти два, не имеющие ничего общего, события. Так и повелось. Но, как известно, что хорошо для Аркадага, то "хорошо" или "еще лучше" для его подданных, привыкших не выражать своего недовольства ни по какому поводу.



Итак, утро началось с военного парада, место проведения которого в этом году тоже было перенесено с территории, прилегающей к президентскому дворцу в центре Ашхабада, на юг города в предгорьях Копетдага. Предварительно здесь была установлена новая правительственная трибуна работы одной из французских фирм, которая, как говорят, влетела бюджету Туркмении в 100 млн долларов.



Глава государства в кабриолете, окруженном всадниками на ахалтекинских конях, объехал строй военнослужащих различных родов войск. Армия продемонстрировала новинки - в частности, ударные турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. А также 5 боевых самолетов A-29 Super Tuсano, которые применяются для поддержки сухопутных войск огнем в любое время суток и в различных погодных условиях.



Далее народу, и тоже впервые продемонстрировали тактический военно-транспортный самолет C-27J Spartan. А "гвоздем" программы стали полеты шести итальянских боевых самолетов М-346. Ну, а всем остальным - не удивишь: танками Т-90 и Т-72М, боевыми машинами пехоты, реактивными системами залпового огня и т. д. На больших мониторах с парада можно было понаблюдать праздничный переход военных кораблей.



Ну и мимо правительственной трибуны традиционно прошли колонны представителей разных отраслей народного хозяйства - разумеется, "крайне успешных", поскольку других в Туркмении не бывает. Продолжение празднования было сегодня в виде скачек. Напомним, Аркадаг обожает ахалтекинских скакунов и даже посвящает им музыкальные и поэтические произведения.



Но празднование Дня независимости началось еще раньше - 26 сентября. Детальный отчет о нем представило в огромном объеме и "возвышенном" стиле, переплюнув газету "Правда" времен "развитого социализма", государственное информагентство "Туркменистан сегодня". Оно поведало о том, какой роскошный объект, фактически - город в городе - открыл президент в "юбилей священной независимости Отчизны", что является "наглядным свидетельством того, что в эпоху могущества и счастья Туркменистан под руководством своего всенародного лидера стремительно и динамично развивается".



Туркмены, дерущиеся в голодных очередях за муку и сахар, безработные и бесправные, окунулись в такую недоступную им роскошь, о которой и писать-то подробно неловко. Но все же - пару слов для полноты картинки. "Город в городе" вмещает себя жилой комплекс, торговый (240 магазинов), развлекательный и деловой центры, подземные стоянки, множество кафе, ресторанов, искусственный канал, сады, ледовый каток, парки, эстакады, мост, боулинг, кинотеатр, аттракционы и много еще чего, построенного и оформленного на высочайшем уровне (Аркадаг лично давал проектировщикам ценные указания). Он посетил новоселов (кто же эти богачи?) и вручил им "ценные подарки". Какие именно - не уточняется.



И вот, как пишет проправительственное издание, президент под бурные аплодисменты запускает уникальный фонтан, водные потоки которого "каскадом спускаются вниз, и на их фоне высвечиваются лозунги, воспевающие современную эпоху, и благодарственные слова туркменскому лидеру за счастливую жизнь".



Вот так-то! Под песни и пляски. Под поздравления Аркадагом "моего родного народа", как он обратился к населению Туркмении по случаю "славной 30-й годовщиной священной независимости Туркменистана, достигшего, за последние три десятка лет, значительного прогресса во всех сферах, … поступательного социально-экономического развития и растущего международного авторитета любимой Родины". И, разумеется, "последовательного закрепления принципа демократии" и усиления роли народа в решении актуальных задач. А успехи на международной арене, обеспечение глобальной безопасности, конкурентная экономика, нейтральный статус страны, превративший ее в "миротворческий центр региона" - все это сегодняшняя Туркмения глазами ее хозяина.



Но есть и другие наблюдения - не отца и пропагандиста туркменских беспрецедентных успехов, а его поданных - по большей части безработных, нищих, лишенных права голоса, не имеющих адекватной социальной и медицинской помощи (напомним, люди лечатся травами от ковида, мрут, но его в стране по-прежнему "нет"); не имеют право уехать из страны на заработки или с концами, когда им заблагорассудится; одеваться так, как считают нужным (шорты, бикини и прочее "непотребство" запрещены); писать и читать то, что желают. В общем, в этой едва ли не самой закрытой и коррумпированной стране мира, находящейся в "Индексе восприятия коррупции-2020" на 169-м месте, то есть на уровне Афганистана, Конго и Бурунди, людям запрещено все. Исключение - Аркадаг и его ближайшее окружение.



Правда, Ашхабад действительно сильно изменился за годы независимости - многие даже сравнивают его с Кувейтом и ОАЭ. Но в беломраморном городе простаивают его роскошные гостиницы, Аэропорт, тоже роскошный, пустует, потому как иностранцев здесь раз-два и обчелся - в Туркмении их не жалуют. Всей этой бьющей в глаза восточной пышностью, за которой стоит дичайшая нищета народа, положил начало предшественник Бердымухамедова - покойный ныне первый президент Сапармурат Ниязов, которому при жизни устанавливали "золотые" памятники. Но при нем, по крайней мере, люди хоть и молчали в тряпочку, но не голодали и пользовались электроэнергией, природным газом, водой и солью бесплатно. Аркадаг положил этому конец.



В то время как Туркмения находится на четвертом месте в мире по запасам газа, люди зачастую попросту замерзают. Но украшательством столицы разными монументами, искусственными каналами и прочей, по сути, никчемностью для современных туркменских реалий, власти охотно занимаются. В общем, показуха и раболепство превыше всего в этом "процветающем" государстве, имеющем, кстати, несмотря на помпезный военный парад, самую слабую армию в Центральной Азии.



Изменится ли когда-нибудь что-нибудь в этой стране? Очень робкие ожидания у туркменов были связаны со слухами, что на последней сессии парламента Аркадаг известит о своем уходе на покой - писать книжки (он автор более 50 томов), сочинять музыку, наслаждаться общением с воспетыми им и горячо любимыми ахалтекинскими лошадьми и овчарками породы алабай, а президентство передаст по наследству своему сыну Сердару. Считается, что отец готовит его к высшему государственному посту.



Слаще ли хрен редьки - это уже из области вкусового восприятия. Но все же Сердар, произведенный отцом в вице-премьеры республики (он еще и депутат парламента), человек молодой - в сентябре ему исполнилось 40 лет; более скромный и "продвинутый", чем его родитель. Образование получил не только на родине, но и за границей. В последнее время он часто появляется на государственном телевидении, раздает награды спортсменам и артистам, посещает школы, различные мероприятия, общается с детьми, несет разнообразную "общественную нагрузку".



В общем, от него можно ожидать, что, став президентом, он несколько ослабит вожжи, и народ если не улучшит свое материальное положение, то хотя бы слегка вздохнет от снятия разных несуразных запретов. Например, позволит девушкам красить волосы в светлый цвет, пользоваться косметикой, водить автомобиль, носить узенькие джинсы, гулять в парках в обществе парней и прочие безобидные "вольности".



Но, видимо, есть еще порох в пороховницах у Гурбангулы Мяликгулыевича - ожидания смены власти на более "лояльную" пока не оправдались. Впрочем, предугадать, какой номер и когда выкинет Аркадаг, невозможно.



Ирина Джорбенадзе

28.09.21