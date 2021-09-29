Тегеран готов начать войну с Баку: Миллионы кавказцев сбегут в Россию? - "СП"

15:49 29.09.2021

Ракеты исламских клириков уже направлены на Азербайджан, утверждает Меджлис Ирана

Александр Ситников

Ахмад Хоссейн Фалахи, представитель Хамадана (регион со значительной долей азербайджанского населения - Ред.) в иранском парламенте, разразился гневным заявлением в адрес Ильхама Алиева. Он в частности сказал: "Азербайджан и Иракский Курдистан на протяжении многих лет были базой сионистского режима. К сожалению, в последнее время благодаря подстрекательству сионистов депутаты азербайджанского парламента говорят глупость по поводу Ирана, и руководство Азербайджана не пресекает подобные высказывания".



Далее посыпались уже прямые угрозы: "Иран не является страной, которая будет терпеть авантюры такой страны, как Азербайджан. […> любой необоснованный шаг против Ирана получит решительный ответ". Эту речь, кстати, опубликовало проправительственное агентство Исламской Республики Иран (ИРИ) Arannnews.



Ранее тоже звучали подобные предупреждения Тегерана, который, в том числе требовал от Баку разрыва любых связей с Тель-Авивом. Так, в июле текущего года клирик Тебризской духовной семинарии Моджтаба Назари, близкий к нынешнему главе ИРИ ортодоксу и патологическому антисемиту Ибрахиму Раиси, сказал следующее: "Вы, молящиеся в мечети (азербайджанцы)! Научитесь у него (Пророка), как разорвать официальные отношения с Израилем. Почему вы позволяете средствам массовой информации в вашей исламской стране оскорблять Исламскую Республику Иран, у которой на флаге написано - „Аллах"?".



А еще Иран требует не называть погибших в Карабахе азербайджанских солдат мучениками, если Баку применял в войне против армян израильские беспилотники. Дескать, шахиды не воюют еврейским оружием. Как известно, персы очень щепетильны в этих вопросах.



Масла в огонь, по версии Arannnews, подливает и посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, который позволяет себе писать твиты следующего содержания: "Мы (евреи) недалеко. На самом деле мы прямо по соседству с Ираном. Мы находимся в Баку". Похоже, режим аятолл всерьез опасается, что получит удар по своим ядерным объектам с территории Азербайджана.



В этих условиях Баку пошел на очередное обострение отношений с Тегераном, о чем уже сообщило американское издание Eurasianet: "Азербайджано-иранские отношения обострились из-за арестов (иранских) водителей грузовиков".



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Суть противоречий состоит в том, что произошли аресты некоторых иранских водителей, которые еще до 44-дневной войны гоняли свои грузовики в Арцах. Они были задержаны силовиками, потому что "незаконно въезжали в Азербайджан", сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Азербайджана Эхсан Захидов. По его словам, аресты продолжатся, так как въезд в Карабах, когда бы он ни произошел, приравнивается к незаконному пересечению азербайджанской границы.



Проблема для Ирана в том, что Азербайджан получил контроль над некоторыми участками дороги, которая является единственной автомагистралью "Армения-Иран". Похоже, еще недавно для Тегерана Арцах значил очень многое в плане преодоления американской санкционной блокады.



23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим иранским коллегой Хоссейном Амир-Абдоллахианом, который в своем комментарии дал понять, что Баку не освобождает иранцев из-за требований Вашингтона и Тель-Авива. Дескать, Алиев находится под влиянием третьей американо-сионистской силы.



Президент Азербайджана в долгу не остался. 27 сентября он в интервью турецким СМИ заявил, что в период с 11 августа по 11 сентября Баку насчитал 60 иранских грузовиков, незаконно использующих дорогу "Армения-Иран". "Некоторые из них пытались скрыть свою личность, используя армянские номерные знаки", - сказал Ильхам Гейдар оглы.



Чтобы показать Ирану, что Азербайджан имеет мощную поддержку, Баку позвал на помощь Анкару. "Напряженность усугубилась военно-морскими учениями, проводимыми совместно Турцией и Азербайджаном в Каспийском море, - отмечает Eurasianet. - Министерство иностранных дел Ирана заявило, что учения нарушили международную конвенцию, запрещающую иностранным военным силам выходить на море. (Азербайджанские аналитики возразили, что Иран - единственная прикаспийская страна, не ратифицировавшая конвенцию.)".



В качестве "ответки" Иран провел свои собственные военные учения вблизи своей границы с Азербайджаном, после чего в Тегеране заявили, что официальные лица Азербайджана "увлеклись" и "возомнили из себя" тех, кто "превышает свои возможности", сообщает The Tehran Times.



В иранском парламенте считают, что "Баку стал высокомерным из-за своей военной победы над Арменией, которая, по словам депутатов, стала результатом „турецкого и еврейского допинга"".



Мохаммад Реза Ахмади Сангари, представитель КСИР (Корпуса стражей исламской революции) заявил: "Возраст вашей маленькой страны меньше, чем у нашего самого молодого законодателя". Злость персов понятна, ведь, по словам Алиева, сегодня "количество иранских грузовиков, проезжающих через Лачин, упало до нуля".



Азербайджанский политолог Эльдар Мамедов, комментируя изданию Eurasianet "ночные кошмары" режима клириков, в частности, сказал: "Когда люди в Баку обвиняют Иран в проармянской позиции, им нужно напоминать об общей картине: например, о тесных отношениях Баку с Израилем или о сохранении идеи "южного Азербайджана", который якобы должен быть освобожден "от Ирана".



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И в самом деле, и США, и Турция, и Израиль, и, само собой, Азербайджан видят в азербайджанском населении Ирана "троянского коня", который может разрушить Персию в ее нынешних границах. Напомним, азербайджанская тюркская диаспора численностью 30 миллионов человек (40% населения Ирана) считает, что "народ Азербайджана разделен несправедливым Туркманчайским договором".



Алиев, можно не сомневаться, придерживается такой же позиции. Напомним, еще в 2012 году в стенах Милли Меджлиса депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов заявил: "Было бы целесообразным, если Азербайджан как расколотое государство назывался бы Северным Азербайджаном". Его поддержал председатель влиятельной партии "Анна Вэтен" Фазаил Агамалы.



По идее, Ильхам Гейдар оглы должен был бы выступить с разъяснением, дескать, это личная позиция отдельных политиков, тогда как Баку поддерживает территориальную целостность Ирана. Но Алиев многозначительно промолчал.



Уже тогда в Тегеране сформировалась политическая позиция, что Баку при первой же возможности оттяпает две провинции Ирана - Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан. Мол, такое развитие событий не кажется маловероятным, если американцам удастся навязать Персии иракский сценарий хаоса.



При этом якобы неформальные территориальные претензии Азербайджана к Ирану оцениваются, примерно, в 280 000 кв. км, тогда как площадь современного Азербайджана составляет 86 600 кв. км. В ходу также мнение ряда экспертов, что если у Алиева получится "победить не только Армению, но и Иран", то он войдет в историю Азербайджана, как Ататюрк в Турции.



В свою очередь, "Иран осторожно действует на Кавказе, - поясняет политолог Эльдар Мамедов. - Ему не нужна дестабилизация северной границы в дополнение ко всем вызовам, которые он уже имеет в других сценариях, таких как Персидский залив, Ирак и Афганистан". Тем не менее, депутаты Меджлиса ИРИ предупреждают Азербайджан: "Баку находится в пределах досягаемости иранских ракет".



В этой связи напрашиваются гипотетические вопросы: если, не дай бог, Баку и Тегеран передерутся, куда поедут миллионы азербайджанцев? И примет ли их Турция, которая закрыла границу даже для сирийских тюрков? Есть ли у Москвы сценарий, как отреагировать на эту угрозу?



29.09.21