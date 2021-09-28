 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.09.2021
16:22  Таджик Азизи в правительстве Талибана. Кто он?
15:49  Тегеран готов начать войну с Баку: Миллионы кавказцев сбегут в Россию? - "СП"
15:40  В Туркмении в "эпоху счастья и благополучия" верит только один человек, - И.Джорбенадзе
15:33  Когда Китай захочет завоевать мир? - С.Шелин
15:28  Военная база США в Киргизии: талибы не против? - "ВБ"
15:25  Пойдут ли талибы на Таджикистан? - Парвиз Муллоджонов
13:31  Китай остался без лифтов и светофоров. Страна столкнулась с серьезным энергетическим кризисом

13:20  "Разбитый параличом" Аркадаг верхом на коне отпраздновал 30-летие Туркменистана
13:18  "Эй, урус катись свой Россия" . Бытовой узб-национализм в действии
12:46  Дыма без Эрдогана не бывает. Путин ждет "друга" в Сочи, - "Къ"
12:34  Новым премьером Японии неожиданно становится Фумио Кисида (экс-МИД)
12:20  В Узбекистане вводят ответственность за сокрытие второго гражданства
10:39  "Лидер "Талибана*" будет подобен королю - вне политики и выборов"
10:06  Узбекистан решил готовить офицеров для... иностранных армий. Своих бы кто воспитал
10:02  Узбекский "Ипотека-банк" покупают венгры
09:16  Человечество ждет не социализм, а цифровой феодализм, - Михаил Делягин
09:05  Афганские политики создадут "правительство в изгнании"
08:59  Американских генералов призвали к ответу за Афганистан, - Г.Петров
08:53  Чемодан, вокзал, постойте. В России могут продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов, - "Къ"
08:46  ИГИЛ* и его война с "Талибаном", - Галит Трумэн Зинман
08:39  Весь тренерский состав сборной Кыргызстана по боксу подал в отставку из-за отсутствия финансирования
08:26  Нацгвардию Казахстана вернули в подчинение МВД
00:43  Al Jazeera: Эрдоган "открыл огонь" по администрации Байдена. В чем причина?
00:40  Таразские казахи против строительства АЭС в Узбекистане
00:24  Ноам Хомский: Будущее США и всего мира зиждется на американо-китайском сотрудничестве/соперничестве
00:12  Америка отступает. Время наступать, - Александр Дугин
Вторник, 28.09.2021
20:26  Михаил Саакашвили разыгрывает смертельную комбинацию, - Ю.Рокс
18:10  Россия – СНГ: ко взаимной пользе, - Алексей Чичкин
15:47  Теперь я чебурашка... 32-летний Баясов возглавил Министерство инвестиций Кыргызстана
15:43  "Чувствую себя заржавевшим": Covid убил сексуальную жизнь? - The Guardian
15:30  Новый ректор Кабульского универа Гайрат выгнал из вуза всех студенток
14:32  Пескоструйщики. Лизоблюды Путина, - "СП"
14:28  Тесса+Нике=..? В Германский парламент прошло два трансгендера
14:05  ООН. Самая дорогая коррупция, - Е.Дьяконов
14:02  Моноязычие в Казахстане физически невозможно, - Д.Ашимбаев
13:21  Куда и зачем из Казахстана уезжает молодежь
13:16  Неонацизм в контексте мифов пресловутой "треугольной" схемы "власть - народ – культура", - Б.Мусаев
13:15  "Талибан"* грозит соседям. Опасность вторжения приобретает реальные черты, - Сергей Кожемякин
12:46  Ситибанк Казахстан возглавила Сауле Жакаева
12:19  Талибский губернатор Балха ведет переговоры в узбекском Термезе
12:15  Мирзиеев обещает бороться с коррупцией. Задушит зятьев?
12:11  Китай стремительно занимает положение мирового лидера, - Е.Ларина, В.Овчинский
11:11  Фестивалить-полит-агитировать в Ташкент позвали румынскую певицу Ф.Киркорова
11:03  Разведчик кундузского полка. История героя, живущего среди нас
10:59  Узбекистан и Таджикистан обещают до конца года закончить демаркацию границ
09:46  Футурополис против нео-средневековья, - Максим Калашников
09:14  США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии
09:09  Пакт Путина-Орбана. Венгрия заключила с Россией сепаратный договор о поставках газа на 15 лет
09:05  Россия и Пакистан стреляют вместе. Москва и Исламабад готовятся отражать растущие угрозы в Азии, - С.Строкань
09:04  "Талибан" и Таджикистан перекинулись угрозами. Обостряется ситуация на таджикско-афганской границе, - "Къ"
08:49  На пост главы КырНацБанка сватают старого афериста Боконтаева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Таджикистан   | 
Таджик Азизи в правительстве Талибана. Кто он?Таджик Азизи в правительстве Талибана. Кто он?
16:22 29.09.2021

Панджшеровец в правительстве "Талибан". Кто он?

Рамзия Мирзбекова, Asia-Plus

Коротко о не пуштунах в талибском правительстве.

Пытаясь создать видимость инклюзивного правительства, талибы включают в руководящий состав представителей других этнических групп, но из числа своих же последователей.

В правительстве талибов назначен новый чиновник, который является выходцем из Панджшера, сообщает "Спутник Таджикистан".

Речь идет о неком Ходжи Нуриддине Азизи, который на днях был назначен министром торговли Афганистана.

14:50 27 сентября
Посол Афганистана: Талибы не готовы сесть за стол переговоров с таджиками

Напомним, что новое правительство Афганистана было создано радикальным движением "Талибан" (запрещенное в РТ и во многих странах), захватившем к 15 августа почти всю территорию Афганистана. С момента формирования нового афганского правительства прошло около месяца, но пока никто в мире не спешит его признавать, в том числе и Пакистан, который считается главным покровителем и протектором талибов. Таджикистан, Франция и Италия (буквально на днях) отказались признавать это правительство.

Назначение Нуриддина Азизи привлекло к нему особое внимание, поскольку он является выходцем из Панджшера – провинции, которая считается оплотом антиталибских сил.

Как рассказывает "Спутник Таджикистан", ссылаясь на людей, знавших Нуриддина Азизи и его семейство, члены семьи являются уроженцами кишлака Дашт вулусвола Ривот Панджшера.

Ривот считался одним основных центров местонахождения Ахмад Шаха Маъсуда в период его противостояния советским войскам и коммунистической партии Афганистана. Все его жители были сторонниками Ахмад Шаха Маъсуда, за исключением семейства Азизи, которое, напротив, примкнуло к главному оппоненту Маъсуда - Гулбиддину Хикматияру.

Несмотря на скрытую войну против Маъсуда, тот никогда не делал попыток бороться с семейством Азизи, но закрыл им въезд в Панджшер.

Научили на свою голову
Семейству Азизи приписывают связь не только с Хикматияром, но и с Пакистанской межведомственной разведкой (ISI). Эту связь поддерживал старший брат Нуриддина – Ходжи Хабибуддин. Когда в Афганистане началась война с советскими войсками, он отправился в город Пешовар Пакистана, где в 1986 году открыл медресе "Зие-ул-мадорис". Оно финансировалось Пакистаном и странами Персидского залива.

11:34 28 сентября
Поможет ли "Талибан" другим террористам пройти в Центральную Азию?

В медресе обучались дети афганских беженцев, в основном, из числа не пуштунов, которым под видом обучения деобандизму – одного из течений Ханафитского толка, навязывали идеологию салафизма.

Сотни выпускников этой школы в дальнейшем примкнули к "Талибану", а кто-то из них получили должность в новом правительстве, в том числе Абдусалом Ханафи – заместитель премьер-министра и Кори Динмухаммад Ханиф – глава министерства экономики страны.

Род Азизи в 90-х тоже примкнул к талибам. Хабибуддин Азизи в 1996 году даже занимал должность главы разведки "Талибан", но потом получил травму головы и был отстранен.

Кстати, травму он получил от своих же сподвижников. Во время одной из битв с панджшеровцами, когда талибы получили отпор, он бросил своим соратникам: "Ну, как вам сила моих панджшеровских земляков?", что было расценено, как злорадство и издевательство, за что он получил удары "Калашниковым" по голове. От полученных травм он потерял рассудок. Погиб два года назад.

"Бизнесмен"

Считается, что Ходжи Нуриддин является бизнесменом, однако о его официальном бизнесе нигде ничего не говорится. По неофициальным данным, вместе с Кори Фасехуддином – нынешним начальником Штаба вооруженных сил "Талибан", он занимался контрабандой бадахшанского лазурита и панджшеровского изумруда.

20:00 26 августа
Кому достанутся несметные сокровища Афганистана при талибах?

Также эта группа, якобы, занимается добычей бадахшанского золота и считается одной из главных групп финансовой поддержки талибов.

По сведениям "Спутник Таджикистан", новый министр торговли Афганистана имеет большую собственность в Исламабаде и Пешоваре, что для выходцев Афганистана, особенно для панджшеровцев, является невозможным, не имея отношение к ISI.

По словам источников, здание в Исламабаде, в котором был убит лидер террористической организации "Аль Каида" Усама бен Ладен, находится рядом с одним из домов Нуриддина Азизи, а по некоторым утверждениям также является его собственностью.

Не пуштуны в талибском правительстве

Отметим, это шестой человек из групп этнического меньшинства Афганистана, который вошел в состав временного талибского правительства. Основная часть этого правительства сформирована из числа пуштунов.

Одновременно с Азизи должность в новом правительстве получил Каландар Ибод - узбек из провинции Сарипул. Он был назначен на должность министра здравоохранения. Другой узбек – Абдусалом Ханафи был назначен вторым заместителем премьера страны.

10:16 27 сентября
Посол Казахстана встретился с представителем "Талибан"

Из числа этнических таджиков в правительство также вошел Кори Динмухаммад Ханиф, назначенный министром экономики. Является уроженцем уезда Яфтал провинции Бадахшан. Считаясь потомственным муллой, при прежней власти талибов занимал должность министра образования и планирования, хотя сам какого-либо образования не имеет. Участвовал на переговорах талибов в Катаре. По некоторым данным обосновал фетву убийства своих соотечественников в афганском Бадахшане. Имеет связи с террористическими группами ИГИЛ и "Аль-Каида", членов которых разместил в этой провинции и которые убили сотни таджиков в этой местности.

Другой таджик Мавлави Наджибуллох Хаккони - министр коммуникации нового правительства. Является выходцем уезда Регистан. Ему также приписывают связь с ИГИЛ, "Ансаруллах", ИДУ, Исламским государством Восточный Туркестан и заселение таджикских сел боевиками этих групп, которые впоследствии обезглавили сотни бадахшанских молодых солдат.

Пахлавон Шамсиддин, этнический таджик, занимает должность министра юстиции при новом правительстве.

Наиболее популярной считается фигура Кори Фасехуддина – главы военного штаба талибов.

Когда-то он входил в число сподвижников Ахмада Шаха Маъсуда. Является выходцем из провинции Вардудж Бадахшана. Воевал под командованием командира Северного Альянса Саид Наджмиддина Восика, после убийства которого в начале 90-ых перешел под командование его сына. Однако через какое-то время, вместе с другими бойцами примкнули к движению талибов. В новом движении его протектором стал Кори Динмухаммдаи Ханиф (нынешний министр экономики), который представил его руководству движения.

О его коммерческой деятельности вместе с Нуриддином Азизи уже было отмечено, но при этом он имеет не только финансовую мощь, но и военную. Считается, что помимо своих войск в движении, ему также подчиняются тысячи бойцов различных террористических групп, расположенных на территории Северного Афганистана, в частности, в Тахаре, Кундузе и Бадахшане. Они являются выходцами из Центральной Азии, поэтому их называют "Моджахедами Мовараунахра".

10:28 27 сентября
Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды и стричься

Захватом Панджшера после прихода талибов к власти тоже руководил Кори Фасехуддин; раньше он воевал рядом с Ахмад Шахом Маъсудом, нынче – воюет против его сына.

Сторонники сил сопротивления называют его "мальчиком-рабом", а талибы - Северной силой, хотя, как рассказывает "Спутник Таджикистан" у него имелись конфликты с представителями других групп движения "Талибан".

Пуштунский костяк, якобы, не особо приветствует таджиков, несмотря на их преданность. В ходе одного из внутригрупповых стычек пуштуны убили шестерых бойцов Кори Фасехиддина, после чего он заявил, что в следующий раз объявит Север и Восток независимыми территориями.

После своего назначения он отметил, что люди, пропагандирующие демократические ценности и защищающие достижения за последние 20 лет, будут наказаны. Эти лица будут обвинены во вмешательстве в безопасность и провоцировании внутренних войн.

Вчера, 27-го сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что Кори Фасехиддин в результате военного противоборства с Фронтом национального сопротивления получил ранения и находится в кабульской больнице.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632921720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы посетил ТОО "Научно-исследовательский проектный институт "Астанагенплан"
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2021 года №644
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2021 года №645
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2021 года №662
- Маулен Ашимбаев встретился с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым
- Казахстан принял председательство в ТюркПА
- А. Мамин поручил усилить кампанию по вакцинации населения против гриппа
- 128 проектов стоимостью 1,2 трлн тг будут введены в РК в 2021 г. в рамках Карты индустриализации
- Правительство рассмотрело вопросы обеспечения пожарной безопасности в стране
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  