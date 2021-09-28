Таджик Азизи в правительстве Талибана. Кто он?

16:22 29.09.2021

Панджшеровец в правительстве "Талибан". Кто он?



Рамзия Мирзбекова, Asia-Plus



Коротко о не пуштунах в талибском правительстве.



Пытаясь создать видимость инклюзивного правительства, талибы включают в руководящий состав представителей других этнических групп, но из числа своих же последователей.



В правительстве талибов назначен новый чиновник, который является выходцем из Панджшера, сообщает "Спутник Таджикистан".



Речь идет о неком Ходжи Нуриддине Азизи, который на днях был назначен министром торговли Афганистана.



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Напомним, что новое правительство Афганистана было создано радикальным движением "Талибан" (запрещенное в РТ и во многих странах), захватившем к 15 августа почти всю территорию Афганистана. С момента формирования нового афганского правительства прошло около месяца, но пока никто в мире не спешит его признавать, в том числе и Пакистан, который считается главным покровителем и протектором талибов. Таджикистан, Франция и Италия (буквально на днях) отказались признавать это правительство.



Назначение Нуриддина Азизи привлекло к нему особое внимание, поскольку он является выходцем из Панджшера – провинции, которая считается оплотом антиталибских сил.



Как рассказывает "Спутник Таджикистан", ссылаясь на людей, знавших Нуриддина Азизи и его семейство, члены семьи являются уроженцами кишлака Дашт вулусвола Ривот Панджшера.



Ривот считался одним основных центров местонахождения Ахмад Шаха Маъсуда в период его противостояния советским войскам и коммунистической партии Афганистана. Все его жители были сторонниками Ахмад Шаха Маъсуда, за исключением семейства Азизи, которое, напротив, примкнуло к главному оппоненту Маъсуда - Гулбиддину Хикматияру.



Несмотря на скрытую войну против Маъсуда, тот никогда не делал попыток бороться с семейством Азизи, но закрыл им въезд в Панджшер.



Научили на свою голову

Семейству Азизи приписывают связь не только с Хикматияром, но и с Пакистанской межведомственной разведкой (ISI). Эту связь поддерживал старший брат Нуриддина – Ходжи Хабибуддин. Когда в Афганистане началась война с советскими войсками, он отправился в город Пешовар Пакистана, где в 1986 году открыл медресе "Зие-ул-мадорис". Оно финансировалось Пакистаном и странами Персидского залива.



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В медресе обучались дети афганских беженцев, в основном, из числа не пуштунов, которым под видом обучения деобандизму – одного из течений Ханафитского толка, навязывали идеологию салафизма.



Сотни выпускников этой школы в дальнейшем примкнули к "Талибану", а кто-то из них получили должность в новом правительстве, в том числе Абдусалом Ханафи – заместитель премьер-министра и Кори Динмухаммад Ханиф – глава министерства экономики страны.



Род Азизи в 90-х тоже примкнул к талибам. Хабибуддин Азизи в 1996 году даже занимал должность главы разведки "Талибан", но потом получил травму головы и был отстранен.



Кстати, травму он получил от своих же сподвижников. Во время одной из битв с панджшеровцами, когда талибы получили отпор, он бросил своим соратникам: "Ну, как вам сила моих панджшеровских земляков?", что было расценено, как злорадство и издевательство, за что он получил удары "Калашниковым" по голове. От полученных травм он потерял рассудок. Погиб два года назад.



"Бизнесмен"



Считается, что Ходжи Нуриддин является бизнесменом, однако о его официальном бизнесе нигде ничего не говорится. По неофициальным данным, вместе с Кори Фасехуддином – нынешним начальником Штаба вооруженных сил "Талибан", он занимался контрабандой бадахшанского лазурита и панджшеровского изумруда.



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Также эта группа, якобы, занимается добычей бадахшанского золота и считается одной из главных групп финансовой поддержки талибов.



По сведениям "Спутник Таджикистан", новый министр торговли Афганистана имеет большую собственность в Исламабаде и Пешоваре, что для выходцев Афганистана, особенно для панджшеровцев, является невозможным, не имея отношение к ISI.



По словам источников, здание в Исламабаде, в котором был убит лидер террористической организации "Аль Каида" Усама бен Ладен, находится рядом с одним из домов Нуриддина Азизи, а по некоторым утверждениям также является его собственностью.



Не пуштуны в талибском правительстве



Отметим, это шестой человек из групп этнического меньшинства Афганистана, который вошел в состав временного талибского правительства. Основная часть этого правительства сформирована из числа пуштунов.



Одновременно с Азизи должность в новом правительстве получил Каландар Ибод - узбек из провинции Сарипул. Он был назначен на должность министра здравоохранения. Другой узбек – Абдусалом Ханафи был назначен вторым заместителем премьера страны.



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Из числа этнических таджиков в правительство также вошел Кори Динмухаммад Ханиф, назначенный министром экономики. Является уроженцем уезда Яфтал провинции Бадахшан. Считаясь потомственным муллой, при прежней власти талибов занимал должность министра образования и планирования, хотя сам какого-либо образования не имеет. Участвовал на переговорах талибов в Катаре. По некоторым данным обосновал фетву убийства своих соотечественников в афганском Бадахшане. Имеет связи с террористическими группами ИГИЛ и "Аль-Каида", членов которых разместил в этой провинции и которые убили сотни таджиков в этой местности.



Другой таджик Мавлави Наджибуллох Хаккони - министр коммуникации нового правительства. Является выходцем уезда Регистан. Ему также приписывают связь с ИГИЛ, "Ансаруллах", ИДУ, Исламским государством Восточный Туркестан и заселение таджикских сел боевиками этих групп, которые впоследствии обезглавили сотни бадахшанских молодых солдат.



Пахлавон Шамсиддин, этнический таджик, занимает должность министра юстиции при новом правительстве.



Наиболее популярной считается фигура Кори Фасехуддина – главы военного штаба талибов.



Когда-то он входил в число сподвижников Ахмада Шаха Маъсуда. Является выходцем из провинции Вардудж Бадахшана. Воевал под командованием командира Северного Альянса Саид Наджмиддина Восика, после убийства которого в начале 90-ых перешел под командование его сына. Однако через какое-то время, вместе с другими бойцами примкнули к движению талибов. В новом движении его протектором стал Кори Динмухаммдаи Ханиф (нынешний министр экономики), который представил его руководству движения.



О его коммерческой деятельности вместе с Нуриддином Азизи уже было отмечено, но при этом он имеет не только финансовую мощь, но и военную. Считается, что помимо своих войск в движении, ему также подчиняются тысячи бойцов различных террористических групп, расположенных на территории Северного Афганистана, в частности, в Тахаре, Кундузе и Бадахшане. Они являются выходцами из Центральной Азии, поэтому их называют "Моджахедами Мовараунахра".



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Захватом Панджшера после прихода талибов к власти тоже руководил Кори Фасехуддин; раньше он воевал рядом с Ахмад Шахом Маъсудом, нынче – воюет против его сына.



Сторонники сил сопротивления называют его "мальчиком-рабом", а талибы - Северной силой, хотя, как рассказывает "Спутник Таджикистан" у него имелись конфликты с представителями других групп движения "Талибан".



Пуштунский костяк, якобы, не особо приветствует таджиков, несмотря на их преданность. В ходе одного из внутригрупповых стычек пуштуны убили шестерых бойцов Кори Фасехиддина, после чего он заявил, что в следующий раз объявит Север и Восток независимыми территориями.



После своего назначения он отметил, что люди, пропагандирующие демократические ценности и защищающие достижения за последние 20 лет, будут наказаны. Эти лица будут обвинены во вмешательстве в безопасность и провоцировании внутренних войн.



Вчера, 27-го сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что Кори Фасехиддин в результате военного противоборства с Фронтом национального сопротивления получил ранения и находится в кабульской больнице.