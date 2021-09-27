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США плетут сеть антикитайских союзов. AUKUS и "четверка", - В.Пироженко
19:03 29.09.2021

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 27.09.2021

США в погоне за идеей восстановления мировой гегемонии продолжают формировать сеть антикитайских союзов и партнерств.

Только что объявлено о формировании Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией трехстороннего партнерства AUKUS. А 24 сентября в Вашингтоне состоялась первая очная встреча лидеров четырех стран т. н. Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) – США, Австралии, Японии, Индии.

Постепенно проясняется специализация этих двух союзов в сдерживании Китая. В деятельности AUKUS Вашингтон делает упор на военную составляющую. А "четверка" нацеливается на всестороннюю экономическую конкуренцию с КНР. Темой обсуждения на встрече 24 сентября стало сотрудничество "четверки" в далеких, на первый взгляд, друг от друга областях: прекращение "пандемии"; борьба с изменением климата; инфраструктурные проекты; критические и новые технологии; исследование космоса; обеспечение кибербезопасности; гуманитарные и образовательные обмены.

Содержательный срез обсуждения однозначно указывает на КНР как главный объект противодействия "четверки". В совместном заявлении говорится о "приверженности свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону" и "свободе мореплавания", чем США оправдывают систематические нарушения территориальных вод КНР в Тайваньском проливе.

Разработка и использование технологий упоминаются в связке с "общими ценностями и уважением прав человека". При этом упор делается на "безопасную цепочку поставок критических технологий и материалов, включая полупроводники". На фоне вмешательства США во внутренние дела КНР на "синьцзянской" и "гонконгской" темах подобная увязка означает призыв к исключению из таких цепочек Китая с целью изоляции китайской полупроводниковой промышленности от мировых рынков.

Симптоматичны заверения "четверки" о "развертывании безопасных, открытых и прозрачных сетей 5G", что подразумевает противостояние китайским телекоммуникационным компаниям, в первую очередь Huawei.

Обязательства "четверки" активизировать усилия "по обеспечению инфраструктуры высоких стандартов" в ИТР для развития "сети BlueDot" прямо противостоит китайскому инфраструктурному проекту "Пояс и путь".

Симптоматичен реверанс в сторону островных государств Тихого океана, которые "четверка" обязалась поддерживать"в целях повышения их экономической и экологической устойчивости". Их ценность для США в противостоянии с КНР понятна после образования AUKUS.

Учитывая тесные связи стран региона с КНР, подключение новых участников к "четверке" является для США проблемой. В попытках заручиться поддержкой региональных соседей Китая глава Пентагона Ллойд Остин и вице-президент Камала Харрис летом по очереди посетили Сингапур, Вьетнам и Филиппины. Однако во Вьетнаме премьер-министр Фам Мин Чин высказался против любого явного сближения с Соединенными Штатами. Вьетнамская сторона заверила спецпосланника КНР Сюн Бо в "нейтралитете" Ханоя на фоне противостояния между США и Китаем.

AUKUS по целям и задачам принципиально отличается от "четверки". Формирование трехстороннего англосаксонского партнерства определено сочетанием нескольких факторов.

Пространством потенциального военного противоборства между США и КНР является Южно-Китайское море, через которое проходит главный торговый маршрут Китая. Вашингтон давно пытается поставить море под свой контроль под лозунгом "Свобода судоходства". (Под этим же лозунгом США пробуют оспорить суверенитет России в акватории Северного морского пути).

Вторая точка напряженности складывается вокруг острова Тайвань. Интересы сдерживания Китая потребовали от США еще при Трампе возобновления активных военно-дипломатических и политических контактов с островной администрацией. Байден продолжил эти контакты, демонстративно нарушая принцип "одного Китая", который американцы в свое время признали как одно из главных условий нормализации американо-китайских отношений. Корабли ВМС США стали чаще нарушать территориальные воды Китая в Тайваньском проливе.

Реагируя на эти провокации, КНР усиливает военно-морской флот в целом и военное присутствие возле острова Тайвань в частности, что раздражает Вашингтон.

Незаменимым звеном в англосаксонском союзе стала Австралия, относительно близко расположенная к Южно-Китайскому морю. Обладание атомными подводными лодками в перспективе позволит Австралии осуществлять длительное патрулирование в Индо-Тихоокеанском регионе.

Трехстороннее партнерство создано в дополнение к уже имеющемуся четырехстороннему партнерству (Quad) США, Австралии, Японии и Индии, которое до сих пор неформально называли "азиатским НАТО" и которое также нацелено против Китая.

Как видно по обстоятельствам создания AUKUS и по итогам встречи в верхах 24 сентября, администрация Байдена решила развести задачи военного и экономического сдерживания КНР по разным партнерствам. Для этого есть определенные основания.

Индия со своей политикой "стратегической автономии" и очень осторожным участием в разного рода антикитайских акциях США плохо подходила для военного сдерживания Китая, в чем, видимо, администрация Байдена уже успела убедиться. Япония со своими неядерными принципами в обороне также создает проблемы в рамках антикитайской стратегии Вашингтона. Сугубо англосаксонский военный союз AUKUS избавлен от этих недостатков. В частности, китайские эксперты считают, что особое положение Австралии в "четверке" может повлиять на стратегический выбор Индии: Индия рассчитывала на помощь США в чувствительных военных технологиях, а в итоге такие технологии получит Австралия.

Образование АУКУС косвенно затрагивает и Россию, учитывая, что откровенно недружественная России Австралия будет через некоторое время обладать атомным подводным флотом.

Официальная реакция КНР – сдержанно-осуждающая. Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что сделка по поставке Австралии атомных подводных лодок "наносит серьезный ущерб региональному миру" и "подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия". Пекин призвал Канберру отказаться от мышления "холодной войны с нулевой суммой". А на пресс-конференции 24 сентября было подчеркнуто, что "Китай непоколебим в своей решимости защищать национальный территориальный суверенитет и права и интересы на море".

Китайские эксперты прогнозируют, что в случае вооруженного конфликта между НОАК и австралийской армией в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море военные объекты в Австралии неизбежно станут целями китайских ракет.

Источник - fondsk.ru
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