Грефогон. Руководство российского Сбера "пакуют" по камерам

20:02 29.09.2021

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн рублей



Вице-президент Сбербанка и экс-заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн руб. Ее подозревают в преступлениях, совершенных в период работы в министерстве, сообщают "РИА Новости" и URA.ru. Источник "Ъ" сообщил, что дело в отношении Марины Раковой было возбуждено еще в августе по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Накануне и сегодня у нее в загородном доме и служебном кабинете были проведены обыски. Сейчас она находится на допросе в статусе подозреваемой, решение о задержании будет принято позже.



URA.ru уточняет, что, по версии следствия, в 2019 году Марина Ракова пролоббировала выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Деньги были освоены, но "выполненные подрядчиком работы по качественным характеристикам не соответствуют требованиям, указанным в техническом задании".



Как сообщили "РИА Новости" в Сбербанке, дело против Марины Раковой не связано с деятельностью организации.



Марина Ракова занимала пост замминистра просвещения с октября 2018 года по март 2020 года. Затем перешла на работу в Сбербанк, где на должности вице-президента руководила дивизионом "Цифровые платформы образования".