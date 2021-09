Соединенные Штаты устремились к обрыву - и тянут весь мир за собой, - Стивен Коллинсон

Конгрессу необходимо вновь поднять потолок госдолга для американского правительства. Но республиканцы отказываются сотрудничать, потому что, по их словам, демократы не в состоянии контролировать рост расходов. Это чревато тем, что неспособность Вашингтона выполнить долговые обязательства погрузит мир в состояние кризиса.

Стивен Коллинсон (Stephen Collinson)

Это игра нервов, которую Америка ведет с глобальной экономикой.



Соединенные Штаты сейчас движутся к обрыву из-за того, что конгрессу необходимо вновь поднять верхнюю границу того, сколько денег американское правительство может взять в долг. Если все пойдет не по плану, негативные последствия будут ощущаться далеко за пределами Соединенных Штатов.



Поскольку правительство США расходует средств больше, чем получает в качестве дохода, дефолт по долговым обязательствам вынудит его прекратить выплаты, так что зарплаты военным, государственные пенсионные выплаты и другие пособия иссякнут. А если Соединенные Штаты не смогут выплачивать проценты по своим долгам, им, вероятно, придется брать новые займы по более высоким ставкам, в связи с чем ставки по ипотечным кредитам, кредитам на покупку автомобилей и кредитным картам тоже вырастут. Миллионы американцев, возможно, лишатся работы, и замедляющееся из-за пандемии восстановление экономики прекратится. Поскольку стабильность американского госдолга является основой глобальной экономики, неспособность Вашингтона выполнить его долговые обязательства погрузит остальной мир в состояние кризиса.



Совершенно невообразимая природа последствий подобного поворота событий является причиной того, что враждующие между собой политики Вашингтона, - повоевав некоторое время и попытавшись добиться друг от друга уступок, - обычно в последний момент принимают нужное решение и уже глубокой ночью голосуют за увеличение потолка госдолга страны. Но на этот раз все происходит иначе.



Республиканцы отказываются сотрудничать, потому что, по их словам, демократы президента Джо Байдена не в состоянии контролировать рост расходов, который повлечет за собой рост государственного долга, который в настоящий момент составляет почти 29 триллионов долларов. Их позиция глубоко лицемерна. Для начала, при президентах-республиканцах демократы много раз голосовали вместе с республиканцами за поднятие потолка госдолга. Более того, этот потолок необходимо поднять, чтобы выполнить те долговые обязательства, которые на страну навлекли сами республиканцы, проголосовав за существенные сокращения налогов в угоду богачам при тогдашнем президенте Дональде Трампе. Как будто страна на неделю ушла в загул в Лас-Вегасе, а потом отказалась оплачивать счет по кредитной карте.

Но республиканцы хотят снять с себя ответственность и обвиняют демократов в банкротстве страны, пока Байден пытается провести свой пакет мер по поддержке экономики в 4 триллиона долларов, который позволит помочь малообеспеченным американцам. Поскольку сейчас многое стоит на карте, республиканцы знают, что у демократов попросту не будет иного выхода, кроме как самостоятельно принять увеличение потолка госдолга, - а потом заплатить за это высокую политическую цену.



