Может ли "всеобщее процветание" привести к финансовой стабильности в Китае? - The Economist

20:21 29.09.2021

The Economist, Великобритания



Непрозрачная финансовая система Китая - уже давно угроза не только для него самого, но и для всего мира. В ней слабо действуют рыночные сигналы и беспорядочно применяются нормы и правила, пишет The Economist. Яркий тому пример - ситуация с Evergrande. Спасет ли китайское правительство этого бизнес-гиганта?

Громадная и непрозрачная финансовая система Китая уже давно представляет собой угрозу не только для китайской экономики, но и для всего мира. Конвульсии компании Evergrande - оператора недвижимости, обремененного огромными долгами, - напоминают нам о том, что управление рисками - вещь сложная. Правительство пытается постепенно объявить дефолт в отношении некоторых своих кредиторов, но понимает, что волны могут распространиться и далее - т.е. возможен эффект домино. Кроме того, во всей этой истории все отчетливее проступает более серьезный вопрос: усложнят ли жесткие меры, применяемые президентом Си Цзиньпином (Xi Jinping) по отношению к бизнесу, процесс выстраивания реформируемой финансовой системы, которая должна стать более безопасной, более открытой и эффективной.



Отчасти пугающим фактором является размер финансового сектора Китая. Банковские активы выросли примерно до 50 триллионов долларов. И все это идет рука об руку с громадной и запутанной системой теневого финансирования. Общий объем кредитов, предоставленных компаниям и домохозяйствам, вырос с 178% ВВП десять лет назад до 287% в настоящее время. Финансовая отрасль страдает от непрозрачности, в ней слабо действуют рыночные сигналы и беспорядочно применяются нормы и правила. Заметим, что недвижимость - это только часть проблемы. Сéмьи направляют свои сбережения на покупку квартир, а не на игру на фондовых рынках или в государственные банки. Застройщики-девелоперы наращивают долги в теневой банковской системе, чтобы финансировать грандиозный строительный бум.



Банковская система Китая не только велика, но и неэффективна в распределении капитала, что ведет к замедлению роста. И эту проблему мировое сообщество игнорировать не может. Китайские фирмы выпустили долларовых облигаций на сумму около одного триллиона долларов, многие из которых уже раскуплены иностранными инвесторами. Кризис ликвидности в экономике Китая нанесет ущерб по мировой экономической конъюнктуре, начиная от сырьевых рынков и кончая продажей предметов роскоши.



Компания Evergrande обладает неликвидным портфелем проектов в сфере недвижимости, финансируемым за счет долговых обязательств на сумму 300 миллиардов долларов, 80% из которых относятся к категории краткосрочных. Таким образом, у этой компании имеются огромные перекосы в структуре ликвидности. Evergrande изо всех сил пытается соответствовать новым правительственным постановлениям, которые призваны ограничивать чрезмерные заимствования в сфере недвижимости, но которые вполне способны привести к неприятным последствиям.



Меры по оказанию помощи финансовым компаниям, может быть, и неприятны, но необходимы, справедливость данного утверждения вам подтвердят чиновники, спасавшие AIG и Citigroup. Правительство Китая обеспокоено тем, что дефолт может вызвать пагубные последствия на рынке облигаций и в теневом банковском секторе, а также привести к потере рабочих мест и остановить проекты в секторе недвижимости, который обеспечивает примерно пятую часть ВВП. На момент публикации этой статьи, было неясно, сможет ли китайское правительство решиться и спасти компанию Evergrande.



Обычно считается, что нельзя допускать падения крупных финансовых институтов, иначе наступят неблагоприятные последствия в виде эффекта домино. Как же быть? Этот вопрос возникает часто. Некоторые эпизоды из длинной истории, связанной с Evergrande, высвечивают проблемы Китая. Заявления Evergrande при ответе на вопрос, не пропустила ли она выплаты по процентам, сбивают с толку, оставляя инвесторов в неведении. Неясно, будет ли иметь значение официально установленная очередность кредиторов или все-таки в вопросе о том, какова эта очередность, первостепенным окажется мнение Коммунистической партии. Непрозрачность и политические махинации - это еще не все. Государственная финансовая компания Huarong, пострадавшая от мошенничества, в течение нескольких месяцев скрывала убыток в размере 16 миллиардов долларов. Но в итоге в августе ей пришли на помощь.



Случай с компанией Evergrande лишь подчеркивает важность проведения более глубоких финансовых реформ. Но какими они должны быть? Либеральные реформаторы ратуют за избавление от безнадежных долгов, ослабление контроля над ценами (включая обменный курс), они выступают за прозрачность и независимые суды, охраняющие право собственности. Такая система могла бы лучше всего распределять капитал. Вдобавок она в меньшей степени подвергалась бы моральному риску.



Авторитарный режим господина Си в некотором роде способствует финансовой стабильности: он полагает, что чрезмерные заимствования порождают риски, угрожающие безопасности. Они способны напугать падких на долги магнатов, заставив их проявлять бóльшую осторожность. Централизация власти способна облегчить процесс урегулирования кризисов в разрастающихся организациях, подобных Evergrande.



Но его широкие планы по восстановлению контроля над экономикой, информационными потоками, судами и регулирующими органами идут вразрез с сущностью финансовой реформы. Зачем ему была нужна бóльшая открытость по счету движения капиталов, ведь это повысило бы риск бегства капитала после политических чисток? Другой вопрос: зачем ему было нужно, чтобы частные кредиторы были наделены более широкими правами, или чтобы они передали инвесторам право выбирать перспективные отрасли? Даже если компании Evergrande удастся избежать катастрофы, последствия политики господина Си, направленной на обеспечение благополучия финансовой системы, еще только начинают проявляться.



