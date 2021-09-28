Турция построит в Украине учебно-испытатльный центр БПЛА. Привет "другу" Вове

20:54 29.09.2021

Турция собирается построить в Украине центр по обслуживанию БПЛА



Министерство обороны Украины и компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве учебно-испытательного центра в Киевской области для обслуживания турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и обучения персонала по их эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского, в присутствии которого в среду был подписан документ.



"Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту [Тайипу] Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", - приводит слова Зеленского пресс- служба его офиса.



Согласно документу, Bayraktar Savunma построит на принадлежащих Министерству обороны Украины землях вблизи Василькова центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. В центре также будет осуществляться обучение и подготовка персонала для работы с БПЛА. Предполагается, что впоследствии на Украине будет построен ряд таких центров.