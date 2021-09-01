Умер казахстанский дипломат Вячеслава Гиззатов

21:43 29.09.2021

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного дипломата Вячеслава Гиззатова, передает zakon.kz.



Вячеслав Хаменович прошел большой жизненный и профессиональный путь. Стоял у истоков формирования внешней политики независимого Казахстана, достойно представлял и отстаивал интересы страны за рубежом. Вячеслав Гиззатов пользовался заслуженным авторитетом и уважением, был примером для молодых дипломатов. Его заслуги отмечены государственными наградами и медалями, - приводит текст телеграммы пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook.

Также в тексте отмечается, что светлая память о Вячеславе Хаменовиче навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей.



ГИЗЗАТОВ Вячеслав Хаменович

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[09.04.1942 - 29.09.2021]

Родился в Уральской области.



Окончил Саратовский юридический институт (1964), "юрист-правовед" и Высшую дипломатическую школу МИД СССР (1967-1970). Профильный китаист, кандидат исторических наук, защитивший кандидатскую диссертацию по истории формирования границы с Китаем. Владеет китайским и английским языками.



С августа 1970 года – третий секретарь МИД СССР, с 1971 года – второй секретарь посольства СССР в Китае. С декабря 1974 года – ст. научный сотрудник Института Дальнего Востока Академии наук СССР. С 1978 по 1985 гг. – работа в посольствах СССР в Финляндии и Лаосе. С 1985 г – первый секретарь МИД СССР, затем советник МИД СССР, МИД РФ.

С мая 1992 года – советник министра иностранных дел Республики Казахстан, начальник управления стран Европы и Америки МИД РК.

С августа 1993-96 года – заместитель министра иностранных дел РК.

С ноября 1996-2000 – посол РК в Исламской Республике Иран.

С августа 2000 по октябрь 2003 года - посол РК в ФРГ.

В январе 2004-июле 2005 - посол Казахстана в Туркменистане.

С апреля 2006 - нач-к департамент демаркации государственной границы МИД Казахстана.



С янв. 2009 - личный представитель действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман.



Воинское звание – полковник запаса.