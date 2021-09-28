Медиа-война. Россия закусилась с YouTube - кто кого удалит?

00:24 30.09.2021

Свобода условно: почему YouTube удалил российские каналы

И какие ответные меры может принять Москва



Марина Забелина



Москва рассматривает вариант ответных ограничительных мер против немецких СМИ в России. Об этом "Известиям" заявили в Совфеде. Накануне YouTube удалил два немецкоязычных канала российского издания Russia Today (RT) без права восстановления. Москва видит в этом информационное давление непосредственно властей ФРГ. Немецкая сторона, в свою очередь, отрицает причастность. Тем не менее, как заявили "Известиям" оппозиционные силы бундестага, власти Германии действительно заинтересованы в отсутствии альтернативных источников информации в своем медийном пространстве, поэтому исключать их участие в этой провокации нельзя.



Delete без восстановления



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28 сентября, видеохостинг YouTube удалил два немецких канала издания RT - RT DE и Der Fehlende Part (DFP) без возможности восстановления. Об этом сообщила его главный редактор Маргарита Симоньян. Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC (владеет YouTube) письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с RT DE и Der Fehlende Part, а также объяснить причины блокировки.



В обращении российского ведомства отмечается, что действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. "В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", - отметили в ведомстве. Кроме того, там напомнили о штрафах за "игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети", включая "цензуру российских СМИ". Они достигают 1 млн рублей, а при повторном отказе от выполнения требований - 3 млн рублей.



В администрации Google, в свою очередь, заявили, что каналы RT были удалены за нарушение условий пользования видеохостинга.



- У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео, - заявили "Известиям" в пресс-службе YouTube.



После чего, по словам представителя видеохостинга, RT DE получили предостережение за загрузку контента, который якобы нарушает правила. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал, - в результате чего RT DE и Der Fehlende были закрыты за нарушение условий использования.



Медиавойна



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Маргарита Симоньян назвала произошедшее "настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия". Главный редактор RT напомнила, что еще до этого инцидента Люксембург отказывал RT DE в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.



В МИД РФ ее поддержали. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что немецкоязычные проекты российского медиахолдинга RT подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, "совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны".



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, в действиях платформы, "безусловно, есть признаки того, что нарушены законы России".



"И нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и т.д. и т.п.", - указал он.



В Кремле сообщили, что YouTube могут принудить к исполнению российских законов, если контрольные органы найдут нарушения в действиях платформы по отношению к телеканалу RT.



Маргарита Симоньян потребовала также рассмотреть возможность ответных мер РФ в адрес немецкоязычных СМИ на территории России. И, как заявили "Известиям" в Совфеде, эта инициатива разумна.



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- Отвечать надо не мгновенно, а мудро, даже необязательно симметрично. Первое, что приходит на ум, - заблокировать Deutsche Welle. Это немецкое СМИ неоднократно публиковало на русском языке такой контент, который можно назвать только попыткой вмешательства в наши внутренние дела, - заявил "Известиям" член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.



По его словам, Youtube был только использован как партнер по трансатлантической солидарности властями ФРГ, которые оказали давление на российские СМИ.



- По меньшей мере надо призвать данный видеохостинг к моральному ответу за такую необъективность. Нам надо приземлять цифровые платформы и перестраивать нашу политику штрафов. Пока мы не решаемся приводить штрафы на тот уровень, которые вводят в таких случаях в отношении платформ другие страны, - добавил сенатор.



По его мнению, России также стоит активнее развивать собственные цифровые платформы, чтобы предоставить альтернативные возможности гражданам.



Без альтернативы для Германии



В кабмине ФРГ, комментируя инцидент, заявили, что не участвовали в блокировке немецкой версии RT на YouTube. "Это решение платформы", - подчеркнули в ведомстве. Тем не менее, как заявили "Известиям" оппозиционные силы бундестага, нельзя исключать вмешательство в эту ситуацию немецких властей, поскольку они заинтересованы в отсутствии альтернативных источников информации в своем медийном пространстве.



- Власти Германии заинтересованы в том, чтобы альтернативных источников информации не было, ведь так у людей появляется критическое мышление. У того, кто в ФРГ сейчас питается информацией только из немецких СМИ, нет шансов здраво оценить ситуацию в мире, - заявил "Известиям" депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.



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О значимости RT DE говорила и Маргарита Симоньян. Главный редактор отмечала, что YouTube-канал RT DE находится на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. Согласно данным Tubular Labs, они обходят Deutsche Welle и других немецких гигантов. Только за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров.



Вальдемар Гердт в беседе с "Известиями" также отметил, что главная проблема сегодня - это допущение всеми странами монополии гигантов Google в информационном пространстве.



- Мы позволили сделать так, что демократические процессы стали подвластны корпорациям. Наша фракция уже затрагивала эту проблему в бундестаге. Мы настаивали на запрете их монопольного диктата. В Германии недавно только прошли выборы. Может быть, новые власти смогут ратифицировать эту инициативу, - добавил политик.



Тем не менее пока ситуация такова, что по иронии в Международный день всеобщего доступа к информации 700-тысячная аудитория, подписавшаяся на RT DE и Der Fehlende Part, лишилась выбранного ею источника.