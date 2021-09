Псы пустыни. Рос-наемники выбивают французов из Африки, - The Times

00:26 30.09.2021

Президент Макрон либо отменит вывод войск из Мали, либо сдаст Сахель России, считает обозреватель The Times, убеждая читателей в необходимости защитить сферу влияния Франции. Вот это лицемерие! СМИ Запада всегда доказывали, что Россия не имеет права на сферы влияния. А Запад, оказывается, - сколько угодно!



The Times (Великобритания): наемники крепят хватку Путина в Африке



Россия в Африке



Роджер Бойес (Roger Boyes)



Настало время солдат удачи. Наемники существуют со времен Александра Великого, но в наш век запирательств и гибридной войны развернулись по полной. Поэтому когда военная хунта Мали в борьбе с террористами-исламистами обратилась за помощью к российским частным подрядчикам, это показалось ответом вполне разумным: почему бы не делегировать решение кризиса третьей стороне?



Но этот шаг нарушает геополитический расклад сил в Африке. Мали - часть "Франсафрики", французской зоны влияния в Сахеле. Еще эта страна - один из транзитных маршрутов для мигрантов и учебный полигон для местных отделений "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (запрещенные в России террористические организации, - прим. ИноСМИ), которые пользуются глубокой напряженностью в стране. Эммануэль Макрон услышал в этом призыв к французским действиям, - и Европа его поддержала. Была учреждена миротворческая миссия ООН, куда Великобритания отрядила 300 солдат, но острием французского копья стала операция "Бархан" - пятитысячный контингент по борьбе с повстанцами.



Когда в июне Макрон решил половину этих сил вывести - и каким-то образом убедить европейских союзников восполнить дефицит, - то Кремль и малийские полковники почуяли благоприятную возможность. Москве подвернулся шанс заработать легкие политические очки. Внезапный уход Джо Байдена из Афганистана Кремль счел жестом раненой, увядающей сверхдержавы. Стремительное отступление французов из Африки рьяная пропагандистская машина с легкостью представит ярким примером крушения прежнего колониального порядка. И заполнит этот пробел не кто иной, как Россия.



Официальный представитель малийского режима изрек фразу, которая может стать образцом для всякого, кто призывает российских шпионов и торговцев оружием на помощь своему несостоявшемуся государству: "Мали намерена разнообразить свои отношения в среднесрочной перспективе для обеспечения безопасности страны". Вероятным победителем в поиске наемников представляется московская "Группа Вагнера", она же частная армия Владимира Путина. Эти наемники расширяют свое присутствие по всей Африке: помогают силам Халифы Хафтара в Ливии и встревают в дела Центральноафриканской Республики, Судана и Мозамбика. Только в этом году подписаны контракты с Эфиопией и Нигерией.



Некоторые западные аналитики оценивают присутствие вагнеровцев в Африке примерно в 10 000 человек. Сделка с Мали будет еще на 1 000 человек с вероятным гонораром в 10 миллионов долларов в месяц. Формально в задачи контингента войдет обучение и охрана президента. Истинная же миссия - удержать у власти временного президента Ассими Гойту (Assimi Goita), союзника России и полковника из российского военного училища. Он пообещал провести выборы в гражданское правительство к февралю, но эта перспектива кажется все менее вероятной. Таким образом задача вагнеровцев - сфабриковать легенду о террористической угрозе, которая сделает приемлемой дальнейшую власть хунты.



Хотя здесь замешана прибыль: "бизнес-план" группы Вагнера подразумевает переговоры о концессиях на добычу полезных ископаемых, истинным победителем отсюда выходит Кремль. Даже поражение наемников может обернуться политическим успехом. В начале 2018 года около 30 американских спецназовцев защищали газоперерабатывающий завод на востоке Сирии, укрепляя кампанию курдов против Башара Асада. Внезапно 500 российских наемников, в том числе вагнеровцы, развернули атаку. Сильно уступавшие им по численности американцы вызвали поддержку с воздуха: истребители-невидимки F-22, F-15, бомбардировщики B52, беспилотники Reaper - был развернут почти весь арсенал передовых технологий. Бой продлился четыре часа: русские были разбиты, но с места не сдвинулись. Это была первая встреча двух держав в Сирии, и хотя русские в конце концов от этого отказались, она продемонстрировала всю мощь частной армии. Русским посулили премию за взятие завода, и они сражались упрямее регулярных войск. Поражение Вагнера? Не совсем.



"Чтобы одолеть полтысячи наемников, Америке потребовались элитные войска и современная авиация, - говорит профессор стратегии из Джорджтаунского университета Шон Макфейт (Sean McFate). - Что же будет, когда их будет тысяча? Или все пять?". В долгосрочной перспективе как минимум одну из своих задач вагнеровцы выполнили. Асад, друг России на Ближнем Востоке, усидел у власти несмотря ни на что.



Наемники круче, чем полагает большинство обычных солдат. Семьям бойцов Вагнера за убитого в бою обещают по 60 000 долларов. И все чаще их выставляют героями, которые не боятся умирать за Россию. Говорят, бизнесмен Евгений Пригожин из санкционного списка США, предположительный руководитель и спонсор группы Вагнера, профинансировал фильм "Турист", прославляющий отважных российских военных "инструкторов". Его премьера состоялась недавно на переполненном футбольном стадионе столицы Центральноафриканской Республики. Сам Пригожин близок к Путину и устраивал ему банкеты. Несмотря на пригожинские запирательства, трудно увидеть в группе Вагнера нечто иное, чем оружие наступательной политики России на Ближнем Востоке и в Африке.



Поэтому вот что грозит Макрону: Москва все активнее пытается выдавить Францию из Африки. Мы должны с ним заодно осудить применение наемников ради подрыва государства и разрушения демократии. И пусть мечты Макрона о стратегической автономии Европы мы не разделяем, Британия должна всецело стремиться к стабильной и честной власти в Африке. Макрон должен остаться, и мы тоже, пусть и в более ограниченной роли. Запад не должен сдавать позиций ни в Мали, ни в других странах к югу от Сахары, - отдавая их на откуп продажным, военизированным режимам, которые поддерживает Кремль со своей пиратской армией наемников.



Комментарии читателей:



Martin Casey



Ясно, "Блэкуотер" - хорошо, "Вагнер" - плохо.



Kathleen Longden



Пусть Путин забирает себе хоть весь Сахель.



Sir Gutsy



Прогрессивная публика страсть как переживает насчет прежнего европейского империализма - особенно британского. А вот современные - русский и китайский - их не колышат.



Dominic



Похоже, и Россия, и Китай хорошенько проштудировали учебники по истории, как Великобритания создала свою империю. Важную роль сыграли частные армии, тактика "разделяй и властвуй" и упор на торговлю и финансы.



Alanmowle



Я вот даже не слышал о бойцах Вагнера, об их российском происхождении и о боевом опыте тоже. Смахивает на Иностранный легион, только на русский лад. Ловко Россия придумала частную армию, которой еще и платят страны, с которыми она хочет дружить.



William Stewart



ООН не любит наемников, но они гораздо эффективнее и намного дешевле их миротворцев. Франция не смогла сделать вакцину от коронавируса, а австралийцев не устроили ее подлодки. Теперь ей даже не доверяют разгромить исламистов в Мали. А Макрон еще хочет возглавить армию ЕС.



Peter Humphreys



Автор зафантазировался, рассуждая о "стабильной и честной власти в Африке". Весь континент уже давно насобачился создавать "продажные, военизированные режимы".



Andrew C



Вот вам идейка: давайте завезем в Британию побольше мусульман призывного возраста!



F A



Может, для начала перестанем бомбить их страны?



Anthony Woolley



Да вообще не надо никуда вмешиваться. А Россия пусть лезет, сколько хочет, ей же будет хуже.



Когда Запад вмешивается, никакой благодарности за это нам не светит. Пусть все эти страны сами разбираются, тогда поймут, что все зависит от них самих.



Gus



Мали на передовой против "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация, - прим. ИноСМИ). Раз французы не в состоянии удержать оборону, надеюсь, с этим справятся русские.



Julian Bassett



Когда Мали рухнет (а благодаря влиянию Кремля и коррумпированной власти местных князьков так и будет) многие побегут оттуда к берегам Суссекса и так далее. Вот как Путин делает из миграции оружие.



Wolfgang Fartlauder



Значит, Россия против Франции? А я знаю, на кого ставить!